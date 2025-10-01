Feszültség Szlovákiában: átalakítják az energiatámogatás rendszerét, küszöbön az áremelés

Egy lépéssel közelebb került Szlovákia az energiaár-támogatási rendszer átalakításához. Ugyanakkor a legfontosabb részlet még hátravan. Az Új Szó szerint a pozsonyi parlament elfogadta az új energiatámogatási törvényjavaslatot, amelyet gyorsított eljárás keretében tárgyaltak. A koalíció 77 képviselője szavazta meg az indítványt, Jozef Cech (Smer) nem szavazott, Dusan Munko, aki a Smer jelöltjeként indult a választásokon, de jelenleg az SNS frakciójában ül, pedig tartózkodott.

Vajon mekkorát nő a rezsi Szlovákiában? / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormány által célzott energiakompenzációnak nevezett intézkedés lényege, hogy egy adott fogyasztási helyhez rendelt háztartás tagjainak fogyasztása, illetve összes bevétele alapján, egy együttható segítségével számolják majd ki, hogy jogosultak-e az ott lakók a kompenzációra, vagy sem.

Az együtthatót és a jövedelemhatárt, amely fölött a háztartás már nem kap támogatást, egy kormányrendeletben állapítják majd meg – tehát a legmeghatározóbb részletszabály még hiányzik.

Célzott vagy általános támogatás

Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter korábban kilátásba helyezte, hogy a támogatás a háztartások 90 százalékát érinteni fogja, így viszont nehéz valóban „célzottnak” tekinteni.

Azért van könnyítés is:

A minisztérium a törvénybe belefoglalja a reklamáció lehetőségét is arra az esetre, ha egy háztartás úgy érzi, jogosult a támogatásra, de az állam automatikusan nem ismeri el neki.

Szakértők és civil szervezetek szerint ugyanakkor a kormány elpazarolja az erre fordítandó uniós forrásokat – mintegy 435 millió eurót –, az energiaszegénység ugyanis ténylegesen legfeljebb a háztartások harmadát érinti, így a támogatás jelentős része nem a rászorulókhoz kerülne.

Hangsúlyozzák, a pénz egy részét inkább hosszú távú, fenntarthatósági projektekre kellene felhasználni, például épületszigetelésre, hőszivattyúkra és napkollektorokra, amelyek tartósan csökkentik a rezsiköltségeket.

Kétes adatbiztonság

A módosítás október 10-én lép hatályba. A teljes körű kompenzáció az idei év végével megszűnik. Az ellenzék módosító javaslatait a plénum nem szavazta meg.

Az PS politikusai korábban kifogásolták, hogy az energiatámogatások kiosztása előtt a kormány óriási mennyiségű adatot fog begyűjteni minden állampolgárról – egyebek mellett a jövedelmük és a vagyonuk nagyságáról is –, hogy meg tudja állapítani, mely háztartások lesznek jogosultak a támogatásra. Az adatszolgáltatást ráadásul nem is lehet majd elutasítani.

Az adatokat a minisztérium az ingatlan-nyilvántartásból, az adóhatóságtól, az egészségbiztosítóktól és a Szociális Biztosítótól, a munkaügyi központtól, valamint más energetikai intézményektől szerzi be. Saková korábban azt ígérte, hogy az adatok kezelése a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett fog végbemenni, csak a szükséges ideig fogják tárolni azokat,

A törvénymódosítással együtt a parlament elfogadta Robert Kalinák (Smer) védelmi miniszter hozzátoldását is, amelynek értelmében csökkentik az aktív tartalékosoknak járó pénzbeli juttatásokat.