Feszültség Szlovákiában: átalakítják az energiatámogatás rendszerét, küszöbön az áremelés

Egy lépéssel közelebb került Szlovákia az energiaár-támogatási rendszer átalakításához. Ugyanakkor a legfontosabb részlet még hátravan. Az Új Szó szerint a pozsonyi parlament elfogadta az új energiatámogatási törvényjavaslatot, amelyet gyorsított eljárás keretében tárgyaltak. A koalíció 77 képviselője szavazta meg az indítványt, Jozef Cech (Smer) nem szavazott, Dusan Munko, aki a Smer jelöltjeként indult a választásokon, de jelenleg az SNS frakciójában ül, pedig tartózkodott.
A kormány által célzott energiakompenzációnak nevezett intézkedés lényege, hogy egy adott fogyasztási helyhez rendelt háztartás tagjainak fogyasztása, illetve összes bevétele alapján, egy együttható segítségével számolják majd ki, hogy jogosultak-e az ott lakók a kompenzációra, vagy sem.
Az együtthatót és a jövedelemhatárt, amely fölött a háztartás már nem kap támogatást, egy kormányrendeletben állapítják majd meg – tehát a legmeghatározóbb részletszabály még hiányzik.
Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter korábban kilátásba helyezte, hogy a támogatás a háztartások 90 százalékát érinteni fogja, így viszont nehéz valóban „célzottnak” tekinteni.
Azért van könnyítés is:
A minisztérium a törvénybe belefoglalja a reklamáció lehetőségét is arra az esetre, ha egy háztartás úgy érzi, jogosult a támogatásra, de az állam automatikusan nem ismeri el neki.
Szakértők és civil szervezetek szerint ugyanakkor a kormány elpazarolja az erre fordítandó uniós forrásokat – mintegy 435 millió eurót –, az energiaszegénység ugyanis ténylegesen legfeljebb a háztartások harmadát érinti, így a támogatás jelentős része nem a rászorulókhoz kerülne.
Hangsúlyozzák, a pénz egy részét inkább hosszú távú, fenntarthatósági projektekre kellene felhasználni, például épületszigetelésre, hőszivattyúkra és napkollektorokra, amelyek tartósan csökkentik a rezsiköltségeket.
A módosítás október 10-én lép hatályba. A teljes körű kompenzáció az idei év végével megszűnik. Az ellenzék módosító javaslatait a plénum nem szavazta meg.
Az PS politikusai korábban kifogásolták, hogy az energiatámogatások kiosztása előtt a kormány óriási mennyiségű adatot fog begyűjteni minden állampolgárról – egyebek mellett a jövedelmük és a vagyonuk nagyságáról is –, hogy meg tudja állapítani, mely háztartások lesznek jogosultak a támogatásra. Az adatszolgáltatást ráadásul nem is lehet majd elutasítani.
Az adatokat a minisztérium az ingatlan-nyilvántartásból, az adóhatóságtól, az egészségbiztosítóktól és a Szociális Biztosítótól, a munkaügyi központtól, valamint más energetikai intézményektől szerzi be. Saková korábban azt ígérte, hogy az adatok kezelése a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett fog végbemenni, csak a szükséges ideig fogják tárolni azokat,
A törvénymódosítással együtt a parlament elfogadta Robert Kalinák (Smer) védelmi miniszter hozzátoldását is, amelynek értelmében csökkentik az aktív tartalékosoknak járó pénzbeli juttatásokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.