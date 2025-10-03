Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF331.79 -0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.08% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.49 -0.01% CZK/HUF16.03 +0.03% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF331.79 -0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.08% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.49 -0.01% CZK/HUF16.03 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Pozsony szlovák gazdasági növekedés tömeges elbocsátás
válság
elbocsátás
Szlovákia
leépítés

Megkezdődtek a tömeges kirúgások Szlovákiában, itt az első gyár: mindent megpróbáltak, nagyon nehéz Fico helyzete

Mintegy 100 dolgozójától válik meg az Embraco Slovakia, Igló legnagyobb foglalkoztatója. A szlovák gazdaság egyre rosszabb helyzetbe kerül.
VG
2025.10.03., 08:04

Bizonytalanság, feszültség és félelem – ezek az érzések kavarognak most az Embraco Slovakia gyár alkalmazottai körében, ugyanis az szlovákiai Szepesség legnagyobb munkaadója tömeges elbocsátást jelentett be, amely legalább 100 munkavállalót érint. A vállalat ezt a globális kereslet csökkenésével indokolta.

Pozsony szlovák gazdasági növekedés tömeges elbocsátás
Szlovákia gazdasági növekedése behúzta a kéziféket / Fotó: Hemis / AFP

A Kosice Regiony hírportál értesülései szerint az iglói gyárban a tömeges elbocsátás már augusztus végén megkezdődött, és a vállalat vezetése szerint összesen három hónapig fog tartani. Az alkalmazottak ezekben a napokban értesülnek arról, hogy ki fogja elveszíteni az állását.

A létszámleépítés fő oka a megrendelések visszaesése. A vállalat közleménye szerint a kereskedelmi hűtés szegmensében a kompresszorok iránti globális kereslet általános visszaesésére reagálniuk kellett. A tömeges elbocsátás egy végső megoldás, mivel már kimerítették az összes rendelkezésre álló lehetőséget a negatív hatások visszafordítására és a teljes foglalkoztatottság fenntartására – jelentette ki André Bublitz, a gyár igazgatója.

A leépítések után nagyjából 1300 alkalmazott marad a gyárban. 

A cég már korábban is végzett elbocsátásokat. Azonban tavaly decemberben új gyártósort indítottak, és akkor 100-150 új munkavállalót keresett a vállalat, főleg CNC-gépkezelőket. A gyárba akkor még a korábbi alkalmazottak egy része is visszatérhetett.

A végső megoldás volt a tömeges elbocsátás

Az elmúlt évben a vállalat megkezdte gyártásának részleges átalakítását, és így hibrid üzemmé vált, amelyben a hermetikus kompresszorok és kondenzációs egységek mellett fokozatosan bevezetik az ipari motorok és motoralkatrészek gyártását is. A termelés a tervek szerint az év végén indul majd be.

A diverzifikáció célja éppen a gyártási portfólió két fő gyártási szegmensre – kompresszorok és ipari motorok – történő felosztása. Ezzel többek között a gyár jobb stabilitását és fenntarthatóságát szerették volna biztosítani, és nagyobb ellenállóképességet kiépíteni a globális piaci ingadozásokkal szemben.

Óriási bajban van Szlovákia: ezt még Magyarországról is rossz nézni – Fico nem tehetett mást

Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank (NBS): jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat.

A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából. A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
elbocsátás

Megkezdődtek a tömeges kirúgások Szlovákiában, itt az első gyár: mindent megpróbáltak, nagyon nehéz Fico helyzete

Mintegy 100 dolgozójától válik meg az Embraco Slovakia.
1 perc
Orbán-interjú

Orbán Viktor a háborúról: lassan többségbe kerülünk, egyre többen osztják a magyar álláspontot

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban ad élő interjút, cikkünk frissül.
8 perc
arany

Kamatcsökkentési lázban ég a részvénypiac, újabb történelmi csúcsot döntött meg az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A részvénypiac egyelőre türelmes az amerikai kormányzati leállással kapcsolatban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu