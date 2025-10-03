Megkezdődtek a tömeges kirúgások Szlovákiában, itt az első gyár: mindent megpróbáltak, nagyon nehéz Fico helyzete

Bizonytalanság, feszültség és félelem – ezek az érzések kavarognak most az Embraco Slovakia gyár alkalmazottai körében, ugyanis az szlovákiai Szepesség legnagyobb munkaadója tömeges elbocsátást jelentett be, amely legalább 100 munkavállalót érint. A vállalat ezt a globális kereslet csökkenésével indokolta.
A Kosice Regiony hírportál értesülései szerint az iglói gyárban a tömeges elbocsátás már augusztus végén megkezdődött, és a vállalat vezetése szerint összesen három hónapig fog tartani. Az alkalmazottak ezekben a napokban értesülnek arról, hogy ki fogja elveszíteni az állását.
A létszámleépítés fő oka a megrendelések visszaesése. A vállalat közleménye szerint a kereskedelmi hűtés szegmensében a kompresszorok iránti globális kereslet általános visszaesésére reagálniuk kellett. A tömeges elbocsátás egy végső megoldás, mivel már kimerítették az összes rendelkezésre álló lehetőséget a negatív hatások visszafordítására és a teljes foglalkoztatottság fenntartására – jelentette ki André Bublitz, a gyár igazgatója.
A leépítések után nagyjából 1300 alkalmazott marad a gyárban.
A cég már korábban is végzett elbocsátásokat. Azonban tavaly decemberben új gyártósort indítottak, és akkor 100-150 új munkavállalót keresett a vállalat, főleg CNC-gépkezelőket. A gyárba akkor még a korábbi alkalmazottak egy része is visszatérhetett.
Az elmúlt évben a vállalat megkezdte gyártásának részleges átalakítását, és így hibrid üzemmé vált, amelyben a hermetikus kompresszorok és kondenzációs egységek mellett fokozatosan bevezetik az ipari motorok és motoralkatrészek gyártását is. A termelés a tervek szerint az év végén indul majd be.
A diverzifikáció célja éppen a gyártási portfólió két fő gyártási szegmensre – kompresszorok és ipari motorok – történő felosztása. Ezzel többek között a gyár jobb stabilitását és fenntarthatóságát szerették volna biztosítani, és nagyobb ellenállóképességet kiépíteni a globális piaci ingadozásokkal szemben.
