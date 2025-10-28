Deviza
EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.08% EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,243.67 -0.07% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,804 -0.43% OTP31,240 0% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,970.95 -0.12% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,268.81 +0.12% BUX105,243.67 -0.07% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,804 -0.43% OTP31,240 0% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,970.95 -0.12% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,268.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
IF Metall
sztrájk
dokkmunkás
IndustriALL Global Union
Tesla

Ez a világ leghosszabb sztrájkja? Hiába minden, hetven svéd a bolondját járatja a Teslával – Elon Musk két éve nem tudja megtörni őket, óriásit bukik

Sztrájkkal próbálják kikényszeríteni a kollektív szerződést. Svédország a Tesla leggyengébben teljesítő európai piaca, sok szakszervezet állt a sztrájkolók mellé.
M. Cs.
2025.10.28., 07:14

Pontosan két éve tart a svéd történelem leghosszabb sztrájkja, és egyelőre semmiféle haladást nem értek el a Tesla és az IF Metall szakszervezet tárgyalásain. Nem közeledtek az álláspontok a kollektív szerződés ügyében, a Tesla hallani sem akar ilyesmiről, így nem lehet megmondani, mikor ér véget a munkabeszüntetés.

Tesla
A Tesla svéd dolgozói két éve sztrájkolnak a kollektív szerződésért / Fotó: TT News Agency via AFP

Hajthatatlan az érdekvédelmi szervezet is az IndustriALL Global Union nemzetközi szakszervezeti szövetség honlapjának tudósítása szerint. „Az IF Metall egyértelmű célja természetesen az, hogy a kollektív szerződések az egész svéd munkaerőpiacon érvényesek legyenek – beleértve a Teslát is. Ez a cél változatlan marad, és a régóta tartó konfliktus egyre nagyobb intenzitással folytatódik” – idézte a portál Marie Nilssont, az IF Metall és az IndustriaLL elnökét.

Az IF Metall szerint a tárgyalások során egyértelművé vált, hogy 

a Tesla nem is hajlandó fontolóra venni olyan feltételeket, amelyek tükröznék a svéd kollektív szerződések alapvető elemeit.

Ezek közé tartoznak: 

  • az úgynevezett referenciaértéknek megfelelő éves béremelések,
  • a munkaidő csökkentése, ahogyan az más autóipari műhelyek alkalmazottai esetében a kollektív szerződésekben szerepel.
  • a kollektív szerződésekben szereplő nyugdíjmegoldások.
    Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója „őrületnek” nevezte, amikor a szakszervezet két éve sztrájkba lépett a kollektív szerződésért. A dolgozók összesen nyolc svédországi Tesla-üzemben szüntették be a munkát, ez volt az első eset az amerikai elektromosautó-gyártó életében, hogy az alkalmazottak sztrájkba kezdtek.

Elon Musknak nem teszik a szakszervezet gondolata

Egy sor érdekképviselet, köztük a legnagyobb svéd szakszervezet is csatlakozott szolidaritási sztrájkkal. Atle Hoie, az IndustriALL főtitkára szerint „megdöbbentő a Tesla teljes tiszteletlensége a svéd munkaerőpiac és saját munkavállalói iránt”. „A kollektív szerződés alapvető munkavállalói jog, és a svéd munkaerőpiac egyik alapja. Az IndustriALL 50 millió tagja szolidáris a sztrájkoló svéd munkavállalókkal” – tette hozzá.

TESLA STRIKE SWEDEN
A környező országok dokkmunkásai szolidaritásból nem kezelik a márka autóit / Fotó: TT News Agency via AFP

A svéd munkavállalók mintegy 70 százaléka szakszervezeti tag és 90 százaléka dolgozik kollektív szerződés alapján. Musk azonban „nem ért egyet” a szakszervezetek gondolatával. „Egyszerűen nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek egyfajta urak és parasztok közötti különbséget teremtenek – mondta 2023-ban New Yorkban. – Úgy gondolom, hogy a szakszervezetek negatív hangulatot próbálnak teremteni a vállalatokban.”

Nem kell egyébként tömegeket megmozgató munkabeszüntetésre gondolni, 2023-ban 130 autószerelő dolgozott a Teslánál, és a BBC tudósítása szerint csak 

hetven autószerelő folytatja még mindig a sztrájkot a Tesla tíz svédországi szervizében,

amelyek közben továbbra is kiszolgálják a kuncsaftokat.

A Tesla szeret normát szegni

A Tesla ugyanis új munkásokkal pótolta a sztrájkolókat, amire az 1930-as évek óta nem volt példa. A lépés nem törvénytelen, csak ellentmond a svéd normáknak. Ez azonban a Teslát nem érdekli.

„Normaszegők akarnak lenni. Tehát bóknak veszik, ha valaki azt mondja nekik, hogy megszegik a normákat” – állítja German Bender, a svéd szakszervezetek által fenntartott Arena Idé intézet kutatója.

SWEDEN TESLA STRIKE
Nem látszik a konfliktus vége / Fotó: TT News Agency via AFP

A sztrájkolók azonban nincsenek egyedül: a dán, norvég és finn dokkmunkások szolidaritásból nem hajlandók Teslákat mozgatni, a kukások nem viszik el a szemetet a cég svéd létesítményeiből, és az újonnan épített töltőállomásokat nem kapcsolják rá az ország elektromos hálózatára.

A Tesla-tulajdonosokat ez utóbbi nem zavarja. „Még mindig tudunk autót venni, szervizeltetni és tölteni az autónkat” – mondta Tibor Blomhall, a svéd Tesla Club elnöke.

Sokan azonban másként gondolhatják, mert Svédország a márka leggyengébben teljesítő európai piaca, ahol kilencedik egymást követő hónapja esnek az eladások, szeptemberben éves bázison 64 százalékkal. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
CSOK Plusz

Hatalmas könnyítés jöhet a CSOK Plusznál: egy olyan kör járhat igazán jól, akit eddig kihagytak – itt vannak részletek

A CSOK Plusz módosítása 2026 januárjától léphet hatályba.
11 perc
lukoil

Orosz olajimport: nagyon kell már a magyar válságterv, mutatjuk, mit léphet hazánk – a vésztartalék ide kevés lesz!

Hiába adja el külföldi eszközeit, aligha ússza meg a Lukoil.
5 perc
hajlítható okostelefon

Horror áron érkezhet a Samsung csúcstelefonja – ennyiért akár egy autót is vehetünk

Ez az ár már messze túlmutat a csúcskategórián is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu