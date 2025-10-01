Folytatódik a Tesla vesszőfutása Svédországban, de a norvégok még mindig imádják

A Tesla eladásai idén először nőttek szeptemberben Franciaországban és Dániában, és folytatódik a térhódítása Norvégiában és Spanyolországban is. Bár még nincs mindenhonnan adat, az tisztán látszik, hogy Elon Musk cége tovább küzd az egyre erősödő versenytársakkal, és nem tud mit kezdeni Svédországgal.

Végre jó híreket is kapott a Tesla Európából / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Teslánál a legjobban a francia eredményeknek örülhetnek: bár a növekedés csak 2,7 százalékos, abszolút értékben ez a legpozitívabb, mivel ez Németország után a második legnagyobb piac – emlékeztetett az Il Sole 24 Ore című olasz gazdasági napilap.

Dániában jelentősebb arányú, 20,5 százalékos javulást értek el a tavalyihoz képest, itt a megújított Model Y lett a legkelendőbb autó az elmúlt hónapban. Norvégia változatlanul kitart a Tesla mellett, az eladások 14,7 százalékkal növekedtek, és a két legnépszerűbb autó a Model Y és a Model 3.

Spanyolországban a Reuters tudósítása szerint 2992 Tesla talált gazdára szeptemberben, az előző év azonos időszakához képest 3,4 százalékos a növekedés.

Az év első kilenc hónapjában 9,5 százalékkal nőttek a Tesla eladásai az országban,

de ez semmi ahhoz képest, hogy ugyanebben az időszakban 98 százalékkal megugrott az elektromos autók és a hibridek forgalma.

Tovább tart viszont a márka kálváriája Svédországban, a leggyengébben teljesítő európai piacán, ahol kilencedik egymást követő hónapja esnek az eladások, szeptemberben éves bázison 64 százalékkal.

Egyre erősödő versennyel néz szembe a Tesla

Az egyenetlen tendencia tükrözi azokat a strukturális nehézségeket, amelyekkel Elon Musk vezette csoport Európában szembesül. A kínálat továbbra is korlátozott és részben elavult: az utolsó tömegpiaci modellt, a Model Y-t 2020-ban vezették be, miközben az európai és kínai gyártók versenye fokozódott, ami aláásta a Tesla által az elmúlt években megszerzett piaci részesedést.

A cég a megújított Model Y-ban bízik / Fotó: CFoto via AFP

Nem segített a Musk személye körüli egyre növekvő polarizáció sem, Donald Trump és az európai radikális jobboldali pártok melletti kiállása elidegenítette a társadalmi és környezeti kérdések iránt érzékenyebb ügyfélkört.