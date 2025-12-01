Deviza
Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek – tízmilliárdok vannak a főpolgármester zsebében

Budapest pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés. Nagy Márton szerint itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba.
VG
2025.12.01., 13:35
Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

„Legyünk korrektek! Főpolgármester úr, kérem ne felejtse el, hogy a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően Budapest helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 163,9 milliárd forintról idénre 321,9 milliárd forintra növekedett” – írta Nagy Márton a Facebookon.

Karácsony Gergely
Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek / Fotó: Meresz Marton / Facebook / Karácsony Gergely

A gazdasági miniszter közlése szerint az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros helyi iparűzési adó bevétele. A posztban az olvasható, hogy 

a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint felé nőtt. 

„Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt” – írta Nagy Márton. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan, ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, akkor állnak a rendelkezésére. 

A főváros pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés, Karácsony Gergely pedig bejelentette, hogy a döntést még aznap, a budapestiekkel közösen viszik el a karmelitába – szerinte itt fog eldőlni, hogy lesz-e megállapodás a kormánnyal. 

A főpolgármester csütörtökön, egy sajtótájékoztató során bejelentette: hétfő este rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyet szimbolikus helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartanak. 

Karácsony úgy fogalmazott: „Akkor játsszuk ezt a játékot”, utalva arra, hogy a kormány csak akkor hajlandó a mentőcsomag feltételeiről tárgyalni, ha a közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenség tényét.

A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.

A viták középpontjában azonban Karácsony szerint nem az ő vezetési képességei, hanem a visszatartott állami források, valamint a kormány által végrehajtott inkasszók állnak. 

A város vezetése többször jelezte: ezek nélkül Budapest képtelen biztosítani a közszolgáltatások stabil működését, különösen a közlekedést, ahol az elmúlt hónapokban már figyelmeztető jelzések is voltak.

A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor az ATV-ben azt mondta, hogy az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.” 

Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog

– hangsúlyozta.

Gulyás Gergely később a kormányinfón azt mondta, hogy sajnálják, hogy hat év alatt a fővárosi vezetés csődközeli állapotba vezette Budapestet. 

„Tisztán szeretnénk látni. Azt várjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, 

a kormány belép és biztosítja a város működőképességet ebben az esetben. Nyitottak vagyunk arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak (...) Budapest nem lehet működésképtelen, a főváros működése mindenki számára fontos” – jelentette ki.

Karácsony Gergely nemrég úgy fogalmazott, hogy teljesen világos, Budapest elfoglalásába kezdett a magyar kormány. A tét Budapest autonómiájának megvédése, ezért kell találkozni hétfő este a Clark Ádám téren.

