A németek ettől padlót fognak, Orbán olyat mondott Merkelről a médiavezérnek

Angela Merkelről Orbán Viktor mindig tisztelettel nyilatkozott, amikor épp nem keveredett vitába vele, és a volt kancellárra össztüzet zúdító német politikusok aligha teszik zsebre, amit a magyar kormányfő Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának mondott friss interjújában. Savanyú lehet a szőlő már azért is, mert az interjú másik témája – ezzel indít a kérdező –, hogy washingtoni látogatásán Orbán mentességet ért el az amerikai energiaszankciók alól, amiben Friedrich Merz regnáló német kancellár is reménykedett, de eddig hiába.

Orbán Viktor: az EU-ban maradunk, megreformáljuk, és a legfontosabb érték a szuverenitás

Merz és pártja, a Manfred Weber Európai Néppártjához tartozó CDU számára egy harmadik okból is keserű lehet a többek közt a hatalmas olvasótáború Bild által is közzétett interjú. (Lenti videónkban angol nyelven megtekinthető.)

Orbán hosszan beszélt arról – elolvashatjuk többek közt a Magyar Nemzet szemlézésében –, hogy meg kívánja reformálni a versenyképességét tönkretevő és Magyarországot zsaroló EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része, és hogy a legfontosabb európai érték a szuverenitás.

Márpedig Weberékkel szemben ebben osztozik a magyar kormánypártokkal a német AfD, amely Merz hatalomra lépése után hónapokon belül lekörözte a CDU-t a közvélemény-kutatásokban, és a friss hírek szerint a közeljövőben népes AfD-delegáció utazik Washingtonba, miközben a kancellár nem kapott meghívást.

A béke emberei: Donald Trump és Angela Merkel

Donald Trump amerikai elnököt a magyar kormányfő a béke emberének nevezte, és elmondta „ha ő lett volna az elnök az ukrajnai háború kirobbanásakor, akkor valószínűleg el sem kezdődött volna, vagy nagyon hamar véget ért volna”.

Gyakorlatilag ugyanezt állította Angela Merkel kancellárról, akivel a migrácó ügyében súlyos vitái voltak, saját pártjában és a német politikában azonban nem ezért bírálják, hanem amiatt, hogy túl barátságos volt az oroszokkal szemben (akiktől egyébként a németek többek közt a háború miatt feladott olcsó energiát szerezték be, a felszínen tartva repedező iparukat).