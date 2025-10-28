A Microsoft és az OpenAI történelmi megállapodást kötött

A Microsoft és az OpenAI hosszú tárgyalások után véglegesítette az új partnerségi megállapodását. Ennek értelmében az OpenAI közhasznú társasággá alakul, a ChatGPT fejlesztőjének új cégformájában pedig a Microsoft mintegy 135 milliárd dollár, azaz 27 százalékos részesedést szerez – közölte oldalán a mesterségesintelligencia-startup kedden.

Új szintre lép a Microsoft és az OpenAI partnersége / Fotó: JRdes / Shutterstock (illusztráció)

A startup a közleményében kiemelte, hogy „ha nem vesszük figyelembe az OpenAI legutóbbi finanszírozási köreit, a Microsoft korábban 32,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett az OpenAI profitorientált részében”.

Az OpenAI továbbra is a Microsoft kizárólagos partnere marad a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek terén, a Microsoft pedig megtartja a szellemi tulajdonjogokat és az Azure API-exkluzivitást az általános mesterséges intelligencia (AGI) eléréséig.

Emellett a szerződés lehetővé teszi mindkét vállalat számára, hogy önállóan is folytassák az innovációt és a növekedést.

A korábbi megállapodásuk alapján a Microsoftnak 2030-ig vagy az OpenAI által általános mesterséges intelligencia (AGI) eléréséig szellemi tulajdonjogai voltak az OpenAI termékeire és modelljeire. A mostani egyezség szerint ezek a jogok 2032-ig meghosszabbodnak, és akkor is fennmaradnak, ha egy független szakértői testület igazolja, hogy az OpenAI elérte az AGI-t.

A Microsoft a jövőben már nem kap szellemi tulajdonjogot az OpenAI fogyasztói hardvereihez.

Sam Altman cége 250 milliárd dollár értékben vásárol Azure-felhőszolgáltatásokat, cserébe a Microsoft lemond elővásárlási jogáról az OpenAI számítási kapacitásaira.

Az OpenAI ezentúl biztosíthat API-hozzáférést az amerikai kormány nemzetbiztonsági ügyfeleinek – a felhőszolgáltató személyétől függetlenül. Az API egy alkalmazásprogramozási felület, amely szabályok és protokollok készlete a szoftverek közötti kommunikációhoz és adatcseréhez. Lehetővé teszi, hogy egy alkalmazás más programok funkcióit használhassa anélkül, hogy azok belső működését ismerné.

A megállapodás híre 4 százalékkal emelte meg a Microsoft részvényeit, és előkészítheti az utat az OpenAI tőzsdei bevezetése előtt.