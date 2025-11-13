Az Avatar úgy odavágott a Disney-nek, hogy azt se tudják, hol keressék a részvényárat
A Walt Disney a vártnál szerényebb bevétellel zárta pénzügyi évének utolsó negyedévét, és előre jelezte: a következő hónapokat több fronton is költségnövekedés terheli majd. A vállalat a negyedik negyedévben 22,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami gyakorlatilag stagnálás, és elmarad a 22,8 milliárdos elemzői konszenzustól. A részvényenkénti eredmény ugyanakkor 1,11 dollár lett, meghaladva az előzetes várakozásokat.
A Zootropolis és az Avatar rendesen betett a kiadásoknak
A piac mégsem reagált lelkesen: a Disney árfolyama a jelentés után több mint 5 százalékos mínuszban nyitotta a kereskedést. Ennek oka, hogy a befektetők az új pénzügyi év elején mutatkozó gyengeségeket is latolgatták. A vállalat egyszerre néz szembe költséges filmpremierekkel, visszafogottabb streamingnövekedéssel és a televíziós hirdetési piac bizonytalanságával – írja a Bloomberg.
A Disney előrejelzése szerint az első negyedévben a streamingüzletág 375 millió dollár működési eredményt hozhat, ami javulás, de alulmúlja a Wall Street várakozásait.
Eközben a mozis költségek érdemben rontják a mérleget: a Zootropolis 2. és a december 19-én érkező Avatar: Tűz és hamu marketing- és gyártási kiadásai mintegy 400 millió dollárral csökkentik a profitot. A két film legfeljebb néhány napnyi bevételt tud majd még az adott negyedévben könyvelni, így a hatás lényegében egyszeri terhelésként jelentkezik.
Drágák a hajók és a Disneylandek, de így sem veszteségesek
A televíziós üzletág sem indul könnyű időszakkal, mivel a politikai reklámok visszaesése gyengíti a hirdetési bevételeket. A sportcsatornáknál ugyan elrajtol az ESPN új streamingszolgáltatása, de a sportjogok időzítése miatt ez a részleg sem tud érdemi eredménynövekedést felmutatni a következő hónapokban.
A vállalat parkokért és hajóutakért felelős divíziója – a Disney Experiences – szintén nagy beruházások előtt áll:
az új hajók és a kikötői fejlesztések 150 millió dollárral növelik a költségeket az első negyedévben.
Ugyanez az üzletág a most zárult negyedévben 13 százalékos profitnövekedést produkált, és a 2025-ös teljes év több mint felét ez a terület hozta. A jó teljesítmény különösen a Disneyland Paris és a fogyasztói terméklicencek erős bevételeinek köszönhető.
A negyedik negyedévben a Disney szórakoztatóipari részlege 691 millió dollár profitot ért el, ami több mint egyharmados visszaesés, részben a lineáris televíziós üzletág gyengébb bevételei miatt. A streaming ennél jóval jobb számokat hozott: a működési eredmény 39 százalékkal, 352 millió dollárra nőtt, a bevételek pedig 8 százalékkal bővültek.
Hiába a megingás, a befektetők mosolyognak
A befektetők ugyanakkor hosszabb távon derűsebb képet kaptak: a Disney 2026-ra két számjegyű profitnövekedést vár, különösen az év második felére fókuszálva. A vállalat 7 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást tervez a 2026-os pénzügyi évre – dupláját a 2025-ös keretnek –, miközben az osztalékot 75 centre emelte.
A menedzsment jövője is a felszínre került:
- a szórakoztatóipari divíziót vezető Dana Walden
- és Alan Bergman mellett
- a parkokért felelős Josh D’Amaro is esélyes lehet a vezérigazgatói posztra,
amikor Bob Iger mandátuma 2026 végén lejár. A cég tájékoztatása szerint a választás 2026 elején várható. A számok alapján a Disney továbbra is komoly átalakulás előtt áll: a költséges filmek, a piaci bizonytalanságok és az új digitális szolgáltatások nyomása rövid távon könnyen ingadozó eredményeket hozhat, miközben a vállalat hosszú távon mérsékelten optimista pályát vázolt fel.