Deviza
EUR/HUF384.32 -0.08% USD/HUF330.69 -0.33% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.85 +0.03% RON/HUF75.58 -0.09% CZK/HUF15.89 +0.17% EUR/HUF384.32 -0.08% USD/HUF330.69 -0.33% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.85 +0.03% RON/HUF75.58 -0.09% CZK/HUF15.89 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,195.91 +0.04% MTELEKOM1,770 -1.69% MOL3,040 -1.45% OTP32,480 +0.86% RICHTER9,845 -0.46% OPUS533 +0.56% ANY7,380 +3.79% AUTOWALLIS155 +1.61% WABERERS5,660 0% BUMIX10,579.2 +1.29% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,357.84 +0.32% BUX108,195.91 +0.04% MTELEKOM1,770 -1.69% MOL3,040 -1.45% OTP32,480 +0.86% RICHTER9,845 -0.46% OPUS533 +0.56% ANY7,380 +3.79% AUTOWALLIS155 +1.61% WABERERS5,660 0% BUMIX10,579.2 +1.29% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,357.84 +0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügyi beszámoló
Avatar 3
Zootropolis
bevétel
film
Disney
Disneyland
kiadás

Az Avatar úgy odavágott a Disney-nek, hogy azt se tudják, hol keressék a részvényárat

A Disney gyengébb bevételt hozott a vártnál, és a vállalat szerint a következő hónapokat több százmilliós filmes költségek terhelik majd. Az új Avatar és a Zootropolis folytatása már a következő év első pénzügyi negyedévét rontja, de a Disneylandek és az óceánjárók stabilan tartják magukat.
Gergely Máté
2025.11.13, 15:00

A Walt Disney a vártnál szerényebb bevétellel zárta pénzügyi évének utolsó negyedévét, és előre jelezte: a következő hónapokat több fronton is költségnövekedés terheli majd. A vállalat a negyedik negyedévben 22,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami gyakorlatilag stagnálás, és elmarad a 22,8 milliárdos elemzői konszenzustól. A részvényenkénti eredmény ugyanakkor 1,11 dollár lett, meghaladva az előzetes várakozásokat.

Megbillent a Disney-birodalom: olyan drága az új Avatar film, hogy azt a részvények is megérzik – de van fény az alagút végén
Megbillent a Disney-birodalom: olyan drága az új Avatar-film, hogy azt a részvények is megérzik – de van fény az alagút végén / Fotó: Igor Golovniov

A Zootropolis és az Avatar rendesen betett a kiadásoknak

A piac mégsem reagált lelkesen: a Disney árfolyama a jelentés után több mint 5 százalékos mínuszban nyitotta a kereskedést. Ennek oka, hogy a befektetők az új pénzügyi év elején mutatkozó gyengeségeket is latolgatták. A vállalat egyszerre néz szembe költséges filmpremierekkel, visszafogottabb streamingnövekedéssel és a televíziós hirdetési piac bizonytalanságával – írja a Bloomberg.

A Disney előrejelzése szerint az első negyedévben a streamingüzletág 375 millió dollár működési eredményt hozhat, ami javulás, de alulmúlja a Wall Street várakozásait. 

Eközben a mozis költségek érdemben rontják a mérleget: a Zootropolis 2. és a december 19-én érkező Avatar: Tűz és hamu marketing- és gyártási kiadásai mintegy 400 millió dollárral csökkentik a profitot. A két film legfeljebb néhány napnyi bevételt tud majd még az adott negyedévben könyvelni, így a hatás lényegében egyszeri terhelésként jelentkezik.

Drágák a hajók és a Disneylandek, de így sem veszteségesek

A televíziós üzletág sem indul könnyű időszakkal, mivel a politikai reklámok visszaesése gyengíti a hirdetési bevételeket. A sportcsatornáknál ugyan elrajtol az ESPN új streamingszolgáltatása, de a sportjogok időzítése miatt ez a részleg sem tud érdemi eredménynövekedést felmutatni a következő hónapokban.

A vállalat parkokért és hajóutakért felelős divíziója – a Disney Experiences – szintén nagy beruházások előtt áll: 

az új hajók és a kikötői fejlesztések 150 millió dollárral növelik a költségeket az első negyedévben. 

Ugyanez az üzletág a most zárult negyedévben 13 százalékos profitnövekedést produkált, és a 2025-ös teljes év több mint felét ez a terület hozta. A jó teljesítmény különösen a Disneyland Paris és a fogyasztói terméklicencek erős bevételeinek köszönhető.

A negyedik negyedévben a Disney szórakoztatóipari részlege 691 millió dollár profitot ért el, ami több mint egyharmados visszaesés, részben a lineáris televíziós üzletág gyengébb bevételei miatt. A streaming ennél jóval jobb számokat hozott: a működési eredmény 39 százalékkal, 352 millió dollárra nőtt, a bevételek pedig 8 százalékkal bővültek.

Hiába a megingás, a befektetők mosolyognak

A befektetők ugyanakkor hosszabb távon derűsebb képet kaptak: a Disney 2026-ra két számjegyű profitnövekedést vár, különösen az év második felére fókuszálva. A vállalat 7 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást tervez a 2026-os pénzügyi évre – dupláját a 2025-ös keretnek –, miközben az osztalékot 75 centre emelte.

A menedzsment jövője is a felszínre került: 

amikor Bob Iger mandátuma 2026 végén lejár. A cég tájékoztatása szerint a választás 2026 elején várható. A számok alapján a Disney továbbra is komoly átalakulás előtt áll: a költséges filmek, a piaci bizonytalanságok és az új digitális szolgáltatások nyomása rövid távon könnyen ingadozó eredményeket hozhat, miközben a vállalat hosszú távon mérsékelten optimista pályát vázolt fel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu