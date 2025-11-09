Trump a gazdagok kivételével, minden amerikainak adna 2 000 dollárt a vámbevétel többletből

Valószínűleg kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség Donald Trump amerikai elnöknek ahhoz a tervéhez, hogy a vámbevételekből sázmrazó többletből fejenként kétezer dollárt juttasson a legtöbb amerikainak.

Donald Trump ismét belengette, hogy fejenként kétezer dollárt adhat minden amerikainak a vámbevételekből. Fotó: AFP

Az amerikai elnök vasárnap saját közösségi oldalán azon tűnődött, hogy a legtöbb amerikainak 2000 dollárt adna az elnöki adminisztráció által beszedett vámbevételekből

Legalább 2000 dollár osztalékot fogunk fizetni fejenként (a magas jövedelműeket nem számítva!)

– írta Trump vasárnap a Truth Social platformján. Trump posztjában bolndoknak nevezte azokat, akik ellenzik a vámokat.

Ahhoz, hogy egy ilyen terv hatályba lépjen, valószínűleg kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség - mutatott rá cikkében a The Guardian.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere augusztusban még azt mondta, hogy a kormányzat fő célja továbbra is a 38,12 milliárd dolláros államadósság csökkentése, a vámbeszedésekből származó források felhasználásával. Azt mondta, hogy a pénzt először a szövetségi adósság visszafizetésének megkezdésére fogják felhasználni – nem pedig arra, hogy visszatérítéseket adjanak az amerikaiaknak. A pénzügyminisztérium szeptemberi jelentése szerint az év első három negyedévében 195 milliárd dollárnyi vámot szedtek be.

Ez nem az első alkalom, hogy Trump felvetette az amerikaiaknak a vámbevételekből származó ösztönző csekkek felajánlásának ötletét. Októberben azt mondta, hogy fontolgatja, hogy csekket ajánl fel az amerikaiaknak a bevételekből, amelynek értéke 1000 és 2000 dollár között lenne.