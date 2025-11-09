Deviza
Trump a gazdagok kivételével, minden amerikainak adna 2 000 dollárt a vámbevétel többletből

Donald Trump fontolgatja, hogy fejenként 2 000 dollárt adjon az amerikaiaknak a vámbevételekből a támogatás reményében, a kedvezményezetti körből a gazdagokat kizárná.
VG
2025.11.09, 18:52
Frissítve: 2025.11.09, 18:52

Valószínűleg kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség Donald Trump amerikai elnöknek ahhoz a tervéhez, hogy a vámbevételekből sázmrazó többletből fejenként kétezer dollárt juttasson a legtöbb amerikainak. 

Donald Trump terve szerint a vámbevételekből 2000 dollárt fizet vissza az amerikaiaknak.
Donald Trump ismét belengette, hogy fejenként kétezer dollárt adhat minden amerikainak a vámbevételekből. Fotó: AFP

Az amerikai elnök vasárnap saját közösségi oldalán azon tűnődött, hogy a legtöbb amerikainak 2000 dollárt adna az elnöki adminisztráció által beszedett vámbevételekből

Legalább 2000 dollár osztalékot fogunk fizetni fejenként (a magas jövedelműeket nem számítva!)

 – írta Trump vasárnap a Truth Social platformján. Trump posztjában bolndoknak nevezte azokat, akik ellenzik a vámokat.

Ahhoz, hogy egy ilyen terv hatályba lépjen, valószínűleg kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség - mutatott rá cikkében a The Guardian.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere augusztusban még azt mondta, hogy a kormányzat fő célja továbbra is a 38,12 milliárd dolláros államadósság csökkentése, a vámbeszedésekből származó források felhasználásával. Azt mondta, hogy a pénzt először a szövetségi adósság visszafizetésének megkezdésére fogják felhasználni – nem pedig arra, hogy visszatérítéseket adjanak az amerikaiaknak. A pénzügyminisztérium szeptemberi jelentése szerint az év első három negyedévében 195 milliárd dollárnyi vámot szedtek be.

Ez nem az első alkalom, hogy Trump felvetette az amerikaiaknak a vámbevételekből származó ösztönző csekkek felajánlásának ötletét. Októberben azt mondta, hogy fontolgatja, hogy csekket ajánl fel az amerikaiaknak a bevételekből, amelynek értéke 1000 és 2000 dollár között lenne. 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
808 cikk

 

