Hihetetlen bónuszt kaphat Elon Musk, de ehhez ismét csodát kell tennie

Elon Musk már ma is a világ leggazdagabb embere, aki mintegy fél tucat céget vezet, miközben időről időre a politika köti le a figyelmét, így a Tesla igazgatótanácsának nincsen könnyű dolga, ha azt szeretné, hogy a milliárdos az autógyártó cég ügyeivel foglalkozzon.
A Tesla igazgatótanácsa ezért egy olyan fizetési csomagot határozott meg vezérigazgatója számára, amely alapesetben nem jár díjazással, ám ha Musk vezetésével a cég elér különböző célokat, úgy akár több mint ezermilliárd dollár értékű részvény is ütheti a markát. A csomag nagyon hasonló ahhoz, amit korábban kapott a Tesla-vezér, és amit megszüntetett a delaware-i üzleti bíróság. Bár az ügy az állam Legfelsőbb Bíróságán folytatódik, az autógyártó időközben Texasba helyezte főhadiszállását, így az új fizetési csomag talán biztosabb lábakon áll.
Ha hozzá akar jutni a csillagászati összegű javadalmazáshoz, Musknak ismét csodát kell tennie, hiszen a 12 lépcsős jutalmazás végpontján a Tesla piaci kapitalizációjának el kell érnie a 8500 milliárd dollárt, ami a jelenlegi érték közel nyolcszorosa – írja a Financial Times, hozzátéve, hogy
a cégérték mellett a Teslának más mérföldköveket is el kell érnie, a nyereségességtől a robotaxikhoz és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó célokon át az autó- és roboteladásokig.
Robyn Denholm, az igazgatótanács elnöke a részvényeseknek címzett levelében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos Musk megtartása és a célok összehangolása a Tesla szempontjából.
A maximális juttatást Musk akkor kaphatja meg, ha az értékeltségi cél mellett a Tesla elad 12 millió elektromos autót, 10 millió önvezető-előfizetést, legalább egymillió robotaxit üzemeltet, egymillió mesterséges intelligencia vezette robotot értékesít, és a kiigazított eredményt a jelenlegi 24-szeresére, 400 milliárd dollárra tornássza fel.
Az összes cél lépcsőzetesen emelkedik, és a 12 lépéses program első állomása a Tesla 2000 milliárd dolláros piaci kapitalizációjánál érkezik el. Ha 10 éven belül ezt nem tudja a cég megugrani, úgy Musk nem kap semmit. Minden egyes lépcső sikeres teljesítése azonban 35 millió Tesla-részvénnyel, vagyis a cég 1 százalékával jár. A kiigazított eredményt első körben a tavalyi 16,6 milliárd dollárról 50 milliárd dollárra kell Musknak növelnie.
A megállapodás eredményeként
a milliárdos ráadásul a részvények megszerzését követően azokat 7,5 évig nem adhatja el, sőt, minden egyes részvényeladás előtt konzultálnia kell az igazgatótanáccsal.
A milliárdosnak nem lesz könnyű dolga, ha el akarja érni a kitűzött célokat, hiszen a 8500 milliárd dolláros cégérték azt jelentené, hogy a Tesla kétszer annyit ér, mint a világ jelenleg legértékesebb vállalata, az Nvidia. A vállalatnak ráadásul a nyereségesség terén is fordulatot kell elérnie, hiszen az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat.
A fizetési csomagról a cég november 6-i részvényesi gyűlésén döntenek majd.
