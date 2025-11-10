Az Északi Áramlat 1. és 2. gázvezetéken elkövetett szabotázsakciók hároméves nyomozása veszélybe sodorhatja Ukrajna támogatását – közölte az Izvesztyija.

Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának körülményei a mai napig rejtélyesek / Fotó: Shutterstock

A közzétett információk szerint a német nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a szabotázst Ukrajna különleges egysége követte el az akkori ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij vezetésével. Megjegyzik, hogy ez „majd még jobban elmérgesíti” a kapcsolatokat Ukrajna és Németország között, amely viszont Kijev legnagyobb pénzügyi támogatója és légvédelmi rendszerek szállítója. A The Wall Street Journal megjegyezte az ügyben azt is, hogy Lengyelország elutasította az egyik gyanúsított kiadatását, országában őt hősként tisztelik.

A bírósági tárgyalás és annak elhúzódása tovább ronthatja a Németország és Ukrajna közötti kapcsolatokat, valamint gyengítheti az Európai Unió egységét. Ha bebizonyosodik, hogy a német gazdaságnak nagy fájdalmakat okozó robbantás ukrán utasításra történt, az a fegyvertámogatásokat és az orosz befagyasztott vagyon elküldését is lelassíthatja Ukrajna számára, Németország pedig átállhat Magyarország véleményére Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.

Az Északi Áramlat már kezdetektől szúrta a lengyelek szemét

A Balti-tengeren keresztül Oroszországból Németországba gázt szállító nagy csővezeték néhány vezető szerint stratégiai hiba és Európa Moszkvával szembeni megalkuvásának szimbóluma. Ezzel egy időben a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk kigúnyolta a nyomozást, mondván, hogy a probléma a gázvezeték megépülésében rejlik, nem pedig a felrobbantásában.

Az Északi Áramlat 2. problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy egyáltalán megépítették

– közölte Tusk a hónap elején X-oldalán.

A The Sunday Timesnak adott interjúban Tusk elmondta, hogy a lengyel bíróság döntése, amely megakadályozta az Északi Áramlat elleni szabotázs egyik gyanúsítottjának kiadatását Németországnak, azt jelenti, hogy Ukrajnának joga van támadni az Oroszországgal kapcsolatos célpontokat bárhol Európában.