Deviza
Északi Áramlat
Németország
gázvezeték felrobbantás
energiaellátás
Európai Unió

Ukrajna végzetes hibát követhetett el az Északi Áramlat felrobbantásával – ha magukra haragítják a németeket, nincsen EU-s csatlakozás

A német nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a gázvezetékek elleni szabotázst Ukrajna különleges egysége követte el, az akkori ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij vezetésével. Ha bebizonyosodik, hogy az Északi Áramlat felrobbantása ukrán utasításra történt, az lelassíthatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.
VG
2025.11.10, 13:03
Frissítve: 2025.11.10, 14:47

Az Északi Áramlat 1. és 2. gázvezetéken elkövetett szabotázsakciók hároméves nyomozása veszélybe sodorhatja Ukrajna támogatását – közölte az Izvesztyija. 

3d,Render,Of,Nord,Stream, északi áramlat,2,Gas,Pipeline,Emerging,On szankciós csomag
Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának körülményei a mai napig rejtélyesek / Fotó: Shutterstock

A közzétett információk szerint a német nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a szabotázst Ukrajna különleges egysége követte el az akkori ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij vezetésével. Megjegyzik, hogy ez „majd még jobban elmérgesíti” a kapcsolatokat Ukrajna és Németország között, amely viszont Kijev legnagyobb pénzügyi támogatója és légvédelmi rendszerek szállítója. A The Wall Street Journal megjegyezte az ügyben azt is, hogy Lengyelország elutasította az egyik gyanúsított kiadatását, országában őt hősként tisztelik.  

A bírósági tárgyalás és annak elhúzódása tovább ronthatja a Németország és Ukrajna közötti kapcsolatokat, valamint gyengítheti az Európai Unió egységét. Ha bebizonyosodik, hogy a német gazdaságnak nagy fájdalmakat okozó robbantás ukrán utasításra történt, az a fegyvertámogatásokat és az orosz befagyasztott vagyon elküldését is lelassíthatja Ukrajna számára, Németország pedig átállhat Magyarország véleményére Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.  

Az Északi Áramlat már kezdetektől szúrta a lengyelek szemét

A Balti-tengeren keresztül Oroszországból Németországba gázt szállító nagy csővezeték néhány vezető szerint stratégiai hiba és Európa Moszkvával szembeni megalkuvásának szimbóluma. Ezzel egy időben a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk kigúnyolta a nyomozást, mondván, hogy a probléma a gázvezeték megépülésében rejlik, nem pedig a felrobbantásában.  

Az Északi Áramlat 2. problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy egyáltalán megépítették

– közölte Tusk a hónap elején X-oldalán.

A The Sunday Timesnak adott interjúban Tusk elmondta, hogy a lengyel bíróság döntése, amely megakadályozta az Északi Áramlat elleni szabotázs egyik gyanúsítottjának kiadatását Németországnak, azt jelenti, hogy Ukrajnának joga van támadni az Oroszországgal kapcsolatos célpontokat bárhol Európában.

A tettesek sokáig országokon át menekültek

Az olasz rendőrség augusztus 21-én Németország parancsára őrizetbe vette Szergej Kuznyecov ukrán állampolgárt az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadás ügyében. A német ügyészség hangsúlyozta, hogy a férfi feltehetően az akció egyik koordinátora volt. Később kiderült, hogy Kuznyecov a csoport vezetője. Az ügy iratai szerint legkésőbb 2022. szeptember 8-án az ukrán állampolgár társával együtt a Vick kikötőben (Rügen-sziget) felszállt az Andromeda vitorlás jachtra, és legalább négy robbanószerkezetet helyeztek el a csővezetékeken.

A gázvezetékek szivárgását csak később fedezték fel. 

A svéd szeizmológiai központ képviselője, Björn Lund kijelentette, hogy a csővezetékek szivárgásának helyszínén a vészhelyzet idején két erős víz alatti robbanást regisztráltak. Ezt követően a baleset helyszínén robbanószer-maradványokat is találtak. Oroszország nemzetközi vizsgálatot követel a terrorcselekmények ügyében.

