Északi Áramlat felrobbantása: döntést hoztak az olaszok, ez óriási pofon a lengyeleknek – kiadják Németországnak az ukrán férfit

Egy olasz bíróság elrendelte az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt Szerhij K. kiadatását Németországnak – állítja a vádlott ukrán ügyvédje, írja a Die Welt.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Északi Áramlat felrobbantása: döntést hoztak az olaszok

A német lap szerint az ügy azonban várhatóan ismét Olaszország legfelsőbb bírósága elé kerül. A bolognai bíróság döntését követően Nicola Canestrini ügyvéd bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a római semmítőszékhez.

Szerhil K.-t robbantás előkészítésében való bűnrészességgel, alkotmányellenes szabotázzsal és fontos létesítmények megsemmisítésével vádolják.

A Szövetségi Ügyészség az szeretné, ha Németországban állítanák bíróság elé a férfit, aki azonban tagadja a vádakat.

Mint ismert, 2022 szeptemberében, hét hónappal azután, hogy Moszkva megkezdte Ukrajna elleni invázióját, egy sor víz alatti robbanás károsította meg az Északi Áramlat csővezetékeit. Az akciót az ukrán titkosszolgálat tudtával hajtották végre az elkövetők.

A 49 éves férfit idén nyáron tartóztatták le egy európai elfogatóparancs alapján Olaszország adriai partján, ahol feleségével és gyermekeivel nyaralt. Nyilvánvalóan nem számított arra, hogy olaszországi tartózkodása végzetes lehet. Letartóztatása óta az ukrán férfit egy szigorúan őrzött börtönben tartják fogva Észak-Olaszországban.

A bíróság eredetileg szeptemberben jóváhagyta a kiadatást. Az ukrán ügyvédje azonban az olasz Legfelsőbb Bíróság elé terjesztette az ügyet. Október közepén a bíróság váratlanul leállította a kiadatást eljárási szabálytalanságok miatt, és visszautalta az ügyet Bolognába.

Az olasz fél azzal indokolta a kiadatást, hogy az ukránt terrorizmussal is gyanúsítják. A német fél azonban nem hozta fel ezt a vádat. Ehelyett szabotázsról beszéltek. A római semmítőszék jogellenesnek minősítette a „tények átminősítését”.

Lengyelország beintett a németeknek

A döntés azok után hozta meg az olasz bíróság, hogy Lengyelország nemrégiben visszautasította szintén az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi kiadását Németországnak, sőt elrendelte azonnali szabadon bocsátását is.

A lengyel bíróságnak nincsenek bizonyítékai ebben az ügyben, mivel a német fél csak nagyon általános információkat küldött

– idézte Dariusz Lubowski bírót a PAP lengyel hírügynökség. A bíró azt is állította, hogy az állítólagos szabotázs egy „katonai műveletnek” minősül, ami „nem illegális”. Azt állította, hogy