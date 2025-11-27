Deviza
EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12% EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,676.23 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,376.23 -0.44% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.79 -0.22% BUX109,676.23 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,376.23 -0.44% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.79 -0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felvásárlás
Románia
acélipar

Áldását adta Ursula von der Leyen: a leggazdagabb ukrán megveszi Románia nagy acélgyárát - nem áll le, megvan a következő célpontja

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Rinat Ahmetov cége, a Metinvest B.V., felvásárolja a Arcelor Mittal Tubular Products SA-t.
Andor Attila
2025.11.27, 06:46

Brüsszel nem gátolta meg az ügyletet, közleményük szerint „A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tranzakció nem vet fel konkurenciális problémákat, tekintettel arra, hogy a tervezett tranzakció eredményeként a cégek egyesült piaci helyzete korlátozott marad” – írja a Maszol. 

felvásárlás
Felvásárlás: a leggazdagabb ukrán megveszi a nagy román céget/ Fotó: AFP

Az Arcelor Mittal Tubular Products Iași-ban található üzeme acélból gyárt csöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat. A 170 főt foglalkoztató vállalat 2024-ben 304,687 millió lej árbevétel mellett 66,493 millió lej veszteséget könyvelt el.

A cég jelenlegi tulajdonosa a luxembourgi székhelyű, a világ vezető acél- és bányaipari vállalatai közé tartozó, az indiai Mittal család birtokában levő ArcelorMittal. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

A Hollandiában bejegyzett Metinvest B.V. a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Metinvest Holding része. 

A leggazdagabb ukrán üzletembernek már vannak érdekeltségei Romániában, a megújuló forrásokból származó energiatermelés terén. 

A DRI Energy két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet az országban, ezek beépített teljesítménye 173 MW. Folyamatban van egy harmadik, 126 MW beépített teljesítményű napelemparknak a kialakítása is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz, s a tervek szerint jövőre kezd majd el termelni.  

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az 59 éves, tatár származású Rinat Ahmetov szeretné megvásárolni a jelenleg csődmegelőzési eljárás alatt álló galaci Liberty kohászati kombinátot is.

Rinat Ahmetov a Sahtar Donyeck tulajdonosa, a közismerten jó kapcsolatot ápol a klub korábbi, a román válogatott aktuális edzőjével, Mircea Lucescuval.

Egymásnak adják a cégek a kilincset a kijárati ajtón Romániában 

Jelentősen csökkentené európai eszközállományát a kazah állami szénhidrogénipari vállalat, a KazMunayGas, ennek részeként Romániában lévő, jelentős töltőhálózatától is megválna. Ez azt jelentheti, hogy újabb nagyvállalat fordít hátat Romániániak. A kazah cég előtt a Lukoil, nemrég a Dacia, most pedig a kazah vállalatattal egyidejűleg az Estée Lauder tett olyan tartalmú bejelentést, mely így vagy úgy, de a romániai működés leépítésének tekinthető.

Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban és Grúziában – írja az Origo. A lap a romániai sajtó értesülései alapján arról számol be, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósághoz fordult, amely még nem döntött a beadványról. Eközben a Lukoilt az amerikai szankciók késztették távozásra, de a Dacia és legutóbb az Estée Lauder is romániai működésének megvágása mellett döntött.

Bár kijelenteni bizonyossággal még nem lehet, de kifarolásra készülhet Romániából a Renualt is, melyhez az Automobile Dacia tartozik.

 A Dacia gyártása nem szűnne meg teljesen ott – legalábbis egyelőre –, de a gyártás folyamatos leépítésével párhuzamosan a francia tulajdonos Marokkóban futtatná fel a termélést. Az ok: Marokkóban még alacsonyabbak a bérköltségek, mint az egyébként autóipari bérköltség szempontjából Európában legolcsóbbnak számító Romániában.

A friss értesülések szerint hátraarcra készül az Estée Lauder is, ha az átszervezésekről, „optimalizációról” szóló közlések arra utalnak, hogy a vállalat szintén megtakarításokat kíván elérni lépéseivel.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu