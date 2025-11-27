Áldását adta Ursula von der Leyen: a leggazdagabb ukrán megveszi Románia nagy acélgyárát - nem áll le, megvan a következő célpontja

Brüsszel nem gátolta meg az ügyletet, közleményük szerint „A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tranzakció nem vet fel konkurenciális problémákat, tekintettel arra, hogy a tervezett tranzakció eredményeként a cégek egyesült piaci helyzete korlátozott marad” – írja a Maszol.

Felvásárlás: a leggazdagabb ukrán megveszi a nagy román céget/ Fotó: AFP

Az Arcelor Mittal Tubular Products Iași-ban található üzeme acélból gyárt csöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat. A 170 főt foglalkoztató vállalat 2024-ben 304,687 millió lej árbevétel mellett 66,493 millió lej veszteséget könyvelt el.

A cég jelenlegi tulajdonosa a luxembourgi székhelyű, a világ vezető acél- és bányaipari vállalatai közé tartozó, az indiai Mittal család birtokában levő ArcelorMittal. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

A Hollandiában bejegyzett Metinvest B.V. a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Metinvest Holding része.

A leggazdagabb ukrán üzletembernek már vannak érdekeltségei Romániában, a megújuló forrásokból származó energiatermelés terén.

A DRI Energy két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet az országban, ezek beépített teljesítménye 173 MW. Folyamatban van egy harmadik, 126 MW beépített teljesítményű napelemparknak a kialakítása is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz, s a tervek szerint jövőre kezd majd el termelni.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az 59 éves, tatár származású Rinat Ahmetov szeretné megvásárolni a jelenleg csődmegelőzési eljárás alatt álló galaci Liberty kohászati kombinátot is.

Rinat Ahmetov a Sahtar Donyeck tulajdonosa, a közismerten jó kapcsolatot ápol a klub korábbi, a román válogatott aktuális edzőjével, Mircea Lucescuval.

Egymásnak adják a cégek a kilincset a kijárati ajtón Romániában

Jelentősen csökkentené európai eszközállományát a kazah állami szénhidrogénipari vállalat, a KazMunayGas, ennek részeként Romániában lévő, jelentős töltőhálózatától is megválna. Ez azt jelentheti, hogy újabb nagyvállalat fordít hátat Romániániak. A kazah cég előtt a Lukoil, nemrég a Dacia, most pedig a kazah vállalatattal egyidejűleg az Estée Lauder tett olyan tartalmú bejelentést, mely így vagy úgy, de a romániai működés leépítésének tekinthető.