Egymásnak adják a cégek a kilincset a kijárati ajtón Romániában
Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban és Grúziában – írja az Origo. A lap a romániai sajtó értesülései alapján arról számol be, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósághoz fordult, amely még nem döntött a beadványról. Eközben a Lukoilt az amerikai szankciók késztették távozásra, de a Dacia és legutóbb az Estée Lauder is romániai működésének megvágása mellett döntött.
Kellemetlen bejelentéseket tesznek a Romániában működő nagyvállalatok
Bár kijelenteni bizonyossággal még nem lehet, de kifarolásra készülhet Romániából a Renualt is, melyhez az Automobile Dacia tartozik. A Dacia gyártása nem szűnne meg teljesen ott – legalábbis egyelőre –, de a gyártás folyamatos leépítésével párhuzamosan a francia tulajdonos Marokkóban futtatná fel a termélést. Az ok:
Marokkóban még alacsonyabbak a bérköltségek, mint az egyébként autóipari bérköltség szempontjából Európában legolcsóbbnak számító Romániában.
A friss értesülések szerint hátraarcra készül az Estée Lauder is, ha az átszervezésekről, „optimalizációról” szóló közlések arra utalnak, hogy a vállalat szintén megtakarításokat kíván elérni lépéseivel.
Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után. „A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó, folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot” – mondta Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója.
A döntés százötven munkahely megszűnésével jár.
A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett. A bukaresti technológiai központot az ELC Digital Technology SRL működteti.
Álljanak tehát akár eltérő okok a cikkben nevezett nagyvállalatok részleges vagy teljes romániai hátraarca mögött (a Lukoilnál a szankciók nyomása, a kazah vállalatnál kormányzati döntésekkel való elégedetlenség, az Estée-nél takarékosság), azt mutatják, a román gazdaságra sem érdemes „bezzegelően” tekinteni. Az Európai Bizottság értékelése szerint a romániai politikai és fiskális bizonytalanság az év első felében
- hatással volt a magánfogyasztásra, míg
- a nyári fiskális konszolidációs csomagok elfogadása várhatóan tovább csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, ami várhatóan a fogyasztás csökkenésével jár együtt.
A gazdaságnak az export jelenthet támpontot, de az EU így is mérsékelt, 0,7 százalékos idei GDP-bővülést vár Romániában, 6,7 százalékos infláció és 6,1 százalékos munkanélküliségi ráta (2026-ban: 5,8 illetve 5,9 százalék) mellett – említi a lap.
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.