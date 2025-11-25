Egymásnak adják a cégek a kilincset a kijárati ajtón Romániában

Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban és Grúziában – írja az Origo. A lap a romániai sajtó értesülései alapján arról számol be, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósághoz fordult, amely még nem döntött a beadványról. Eközben a Lukoilt az amerikai szankciók késztették távozásra, de a Dacia és legutóbb az Estée Lauder is romániai működésének megvágása mellett döntött.

Bukarest, Románia fővárosa – több cég jelentett be legalább részleges hátraarcot a román gazdaságból (illusztráció) / Fotó: Northfoto

Kellemetlen bejelentéseket tesznek a Romániában működő nagyvállalatok

Bár kijelenteni bizonyossággal még nem lehet, de kifarolásra készülhet Romániából a Renualt is, melyhez az Automobile Dacia tartozik. A Dacia gyártása nem szűnne meg teljesen ott – legalábbis egyelőre –, de a gyártás folyamatos leépítésével párhuzamosan a francia tulajdonos Marokkóban futtatná fel a termélést. Az ok:

Marokkóban még alacsonyabbak a bérköltségek, mint az egyébként autóipari bérköltség szempontjából Európában legolcsóbbnak számító Romániában.

A friss értesülések szerint hátraarcra készül az Estée Lauder is, ha az átszervezésekről, „optimalizációról” szóló közlések arra utalnak, hogy a vállalat szintén megtakarításokat kíván elérni lépéseivel.

Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után. „A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó, folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot” – mondta Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója.

A döntés százötven munkahely megszűnésével jár.

A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett. A bukaresti technológiai központot az ELC Digital Technology SRL működteti.