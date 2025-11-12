Deviza
Sokkoló videó, pár hónappal az átadás után összeomlott a kínai óriáshíd

A Szecsuan tartományban található, nemrég megnyitott Hongki híd﻿ egy szakasza földcsuszamlás miatt összeroskadt. Személyi sérülés nem történt, mivel a hatóságok előzetesen lezárták a hidat a forgalom elől.
VG
2025.11.12, 17:21
Frissítve: 2025.11.12, 17:44

A kínai Szecsuan tartományban található Hongki híd részlegesen összeomlott. A 758 méter hosszú szerkezet a G317 nemzeti autópálya részeként köti össze Közép-Kínát Tibettel, és mindössze néhány hónappal ezelőtt, az év elején készült el.

Sokkoló videó, pár hónappal az átadás után összeomlott a Hongqi-híd Kínában
Fotó: X

A hidat egy hegyoldali földcsuszamlás rongálta meg. November 10-én délután a helyi rendőrség és hatóságok lezárták a hidat, miután ellenőrzés során repedéseket fedeztek fel a közeli utakon és hegyoldalakban, valamint a terep deformálódását figyelték meg.

Ez a gyors beavatkozás megakadályozta a tragédiát: a híd üresen állt a kritikus pillanatokban, így senki sem vesztette életét, és sérültekről sem érkezett jelentés. Az esetről számos videófelvétel jelent meg, amelyek mutatják a drámai pillanatot: hatalmas por- és törmelékfelhő száll fel, miközben a híd pillérei megdőlnek, és a híd egy része a folyóba zuhan.

A kivitelezőktől és az illetékes hatóságoktól származó első információk szerint a híd szerkezetében nem volt hiba, és az összeomlás fő oka a természeti tényezők okozta földcsuszamlás volt. Független szakértők rámutatnak arra, hogy a régió szeizmikus aktivitása és az intenzív építkezések hozzájárulhattak a híd instabilitásához.

Az eset rávilágít Kína infrastrukturális ambícióira: a Hongki híd az Övezet és út program része, amely gyors gazdasági növekedést céloz a távoli régiókban. Pozitívum, hogy a hatóságok gyors reagálása miatt nem történt tragédia, ugyanakkor a nyugati elemzések felhívják a figyelmet a gyors építkezések kockázataira.

Évente 20-30 hasonló incidens történik a távol-keleti országban, gyakran geológiai tényezők miatt. Nemzetközi szakértők kommentárjai szerint az ilyen hídomlások figyelmeztető jelek, hogy a természeti környezet alaposabb és folyamatosabb monitorozást igényel, főleg a hegyvidéki környezetben.

Az esemény további vitákat kavart a kínai építési szabványok és az ellenőrzési mechanizmusok hatékonysága kapcsán, különösen a gyors ütemű infrastrukturális fejlesztések fényében. Peking átfogó vizsgálatot indított, a helyreállítás költségei még nem ismertek.

