Mostantól új útdíjrendszert vezetnek be Magyarország közvetlen szomszédjában: vége a fizetőkapuknak, de nem autópálya-matrica jön – így működik az ALPR

Teljesen megszüntetik a fizetőkapus torlódásokat és bevezetik a megállás nélküli útdíjfizetést az ország egész területén. Horvátországban elindult a Crolibertas névre keresztelt új elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer telepítése.
VG/MTI
2025.11.04, 06:08
Frissítve: 2025.11.04, 08:49

A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) hétfőn közölte, hogy megkezdődött az új elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer, a Crolibertas kapuinak telepítése az A3-as, Zágráb és Eszék közötti sztrádán. Az első portálokat a Popovaca és Novska közötti szakaszon állítják fel, a munkálatok pedig az esti és éjszakai órákban zajlanak, hogy minél kevésbé zavarják a forgalmat.

horvátország autópálya
Horvátországban elindult a Crolibertas névre keresztelt új elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer telepítése / Fotó: AFP

Horvátország digitalizálja az autópályáit

A projekt látványos lépés a fizetőkapus korszak lezárása felé: a rendszer bevezetésével az autósok a jövőben megállás nélkül haladhatnak majd át a díjfizetési pontokon. A fejlesztés összesen 212 portál telepítését, fejlett informatikai eszközök beépítését és adatfeldolgozó központok kialakítását tartalmazza.

A kivitelezést a szlovák SkyToll és a cseh TollNet konzorcium végzi, a beruházás értéke mintegy 80 millió euró, amelyet Horvátország a Nemzeti Helyreállítási és Ellenálló képességi Tervből finanszíroz.

Az új rendszer két nemzetközileg bevált technológiát kombinál:

  • a DSRC-érzékelők a már ismert ENC-eszközt használó járműveknél biztosítanak érintésmentes fizetést, akár 130 km/órás sebességnél;
  • az ALPR rendszámfelismerő rendszer pedig a külföldi autósok számára teszi lehetővé az automatikus útdíjfizetést egy mobilalkalmazáson keresztül.

A rendszer teljesen megszünteti a készpénzes fizetést, a jövőben kizárólag elektronikus fedélzeti egységekkel vagy mobilalkalmazással lehet majd útdíjat fizetni.

A Crolibertas bevezetése után Horvátország az elsők között lehet Közép-Európában, ahol az autópályákon teljesen automatizált, érintkezésmentes útdíjszedés működik.

Ezzel párhuzamosan a horvát közlekedésrendészeti szabályok is szigorodtak: november 1-jétől kötelező nappal is a tompított fényszóró használata, és november 15-től március 15-ig a főutakon, autópályákon a téli abroncs vagy M+S jelzésű négy évszakos gumi használata – alacsony barázdamélységgel azonban még az engedélyezett nyári gumi esetén is kötelező hóláncot magunknál tartani. A szabályok megszegése komoly bírságokat von maga után.

A két intézkedés együtt – az elektronikus díjfizetés bevezetése és a közlekedési szabályok szigorítása – egyértelműen azt jelzik: Horvátország célja az autópályás közlekedés modernizálása, a torlódások csökkentése és a biztonság fokozása.

Horvátországba utazók, figyelem! Új szigorítás jön, nem kegyelmeznek az autósoknak a rendőrök

Novembertől szigorodnak a közlekedési szabályok déli szomszédunknál. Az autósoknak tavaszig nappal is kötelező használniuk a tompított fényszórót, és kötelező a téli felszerelés is a horvát KRESZ módosítása alapján.

 

