Elon Musk világrekordot döntött: olyan fúziós energiát szabadított fel, amire nem volt példa az univerzumban – Trump azonban még bekavarhat az óriásügyletbe

Elon Musk a világtörténet legnagyobb fúziós ügyletét hajtotta végre hétfőn házon belül azzal, hogy egyesítette az űripari SpaceX nevű vállalatát és a mesterségesintelligencia- (MI-) alkalmazásokkal foglalkozó xAI nevű cégét. A részvénycserés tranzakció technikailag úgy néz ki, hogy a SpaceX minden egyes xAI-részvényért 0,1433 saját részvénnyel fizetett.

Elon Musk útja Washingtonba vezetett a hétvégén, egy fehér házi bürokrata esküvőjére volt hivatalos partnerével / Fotó: AFP

Az MI-cég vezetői előtt nyitva áll a lehetőség, hogy ha nem kell nekik a SpaceX-részvény, akkor a 75,46 dolláros árfolyamon inkább készpénzre váltsák a birtokukban lévő xAI-értékpapírokat. Az ügylet 250 milliárd dollárra értékeli a Grok csetbotról ismert xAI-t és 1000 milliárd dollárra az űriparban és a védelmi iparban jelentős pozíciókat megszerző SpaceX-et.

Elon Musk nagy dobás(ok)ra készül

Utóbbinak a részvényei az xAI beolvadása után papíron 527 dollárt érnek, ezen a kurzuson hajtották végre a részvénycserét. Ez persze egy mesterségesen kreált szám, a valódi értéket majd a SpaceX idén júniusra tervezett tőzsdei megjelenésével lehet lemérni. Mindenesetre a fúziót megelőző legutóbbi nyilvános részvényeladások alapján

a SpaceX értékét legalább 800 milliárd dollárra, az xAI értékét pedig 230 milliárd dollárra lehet tenni.

Az űripari vállalkozás ezzel a világ legértékesebb tőzsdén kívüli magántársaságának mondhatja magát. A SpaceX elsődleges részvénykibocsátásával (IPO) egyébként Muskék az 1500 milliárd dolláros értékeltséget célozták meg korábban, hogy ehhez az xAI-ügylet mennyit tesz hozzá, azt egyelőre számolgatják a szakértők.

Gőzerővel épül a Muskonomy

Musktól amúgy nem idegen saját érdekeltségeinek kombinálása, a világ leggazdagabb embere intenzíven dolgozik saját, Muskonomy néven is emlegetett gazdasági birodalmának felépítésén és megerősítésén, amely az említett két cég mellett az alagútásó Boring Companyt, agykutatással foglalkozó Neuralinket és természetesen az autógyártó Teslát foglalja magába.

Musk részvénycserés ügylettel olvasztotta a Teslába 2016-ban napenergiás cégét, a SolarCityt, és tavaly ugyanezzel a módszerrel hozta egy platformra az xAI-t az egykori Twitterből átkeresztelt X közösségi portállal, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások bevetésével adjon neki lökést.

Ez a fúzió nem a következő fejezetet jelenti, hanem új könyvet nyit azzal, hogy új alapokra, új dimenzióba helyezi a SpaceX és az xAI küldetését az univerzum megismerésében

– lelkendezett saját művével kapcsolatban Elon Musk. Amúgy a világtörténet eddigi legnagyobb fúzióját 2000-ben bonyolították le, de nem a konyhaasztalnál, hanem kemény üzleti körülmények között. Akkor a brit Vodafone mobilszolgáltató 203 milliárd dolláros ügylet keretében, ellenséges felvásárlás útján szerezte meg német versenytársát, a Mannesmannt, s lépett be ezzel Európai legnagyobb telekompiacára – emlékeztet a Reuters.