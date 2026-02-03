Elon Musk világrekordot döntött: olyan fúziós energiát szabadított fel, amire nem volt példa az univerzumban – Trump azonban még bekavarhat az óriásügyletbe
Elon Musk a világtörténet legnagyobb fúziós ügyletét hajtotta végre hétfőn házon belül azzal, hogy egyesítette az űripari SpaceX nevű vállalatát és a mesterségesintelligencia- (MI-) alkalmazásokkal foglalkozó xAI nevű cégét. A részvénycserés tranzakció technikailag úgy néz ki, hogy a SpaceX minden egyes xAI-részvényért 0,1433 saját részvénnyel fizetett.
Az MI-cég vezetői előtt nyitva áll a lehetőség, hogy ha nem kell nekik a SpaceX-részvény, akkor a 75,46 dolláros árfolyamon inkább készpénzre váltsák a birtokukban lévő xAI-értékpapírokat. Az ügylet 250 milliárd dollárra értékeli a Grok csetbotról ismert xAI-t és 1000 milliárd dollárra az űriparban és a védelmi iparban jelentős pozíciókat megszerző SpaceX-et.
Elon Musk nagy dobás(ok)ra készül
Utóbbinak a részvényei az xAI beolvadása után papíron 527 dollárt érnek, ezen a kurzuson hajtották végre a részvénycserét. Ez persze egy mesterségesen kreált szám, a valódi értéket majd a SpaceX idén júniusra tervezett tőzsdei megjelenésével lehet lemérni. Mindenesetre a fúziót megelőző legutóbbi nyilvános részvényeladások alapján
a SpaceX értékét legalább 800 milliárd dollárra, az xAI értékét pedig 230 milliárd dollárra lehet tenni.
Az űripari vállalkozás ezzel a világ legértékesebb tőzsdén kívüli magántársaságának mondhatja magát. A SpaceX elsődleges részvénykibocsátásával (IPO) egyébként Muskék az 1500 milliárd dolláros értékeltséget célozták meg korábban, hogy ehhez az xAI-ügylet mennyit tesz hozzá, azt egyelőre számolgatják a szakértők.
Gőzerővel épül a Muskonomy
Musktól amúgy nem idegen saját érdekeltségeinek kombinálása, a világ leggazdagabb embere intenzíven dolgozik saját, Muskonomy néven is emlegetett gazdasági birodalmának felépítésén és megerősítésén, amely az említett két cég mellett az alagútásó Boring Companyt, agykutatással foglalkozó Neuralinket és természetesen az autógyártó Teslát foglalja magába.
Musk részvénycserés ügylettel olvasztotta a Teslába 2016-ban napenergiás cégét, a SolarCityt, és tavaly ugyanezzel a módszerrel hozta egy platformra az xAI-t az egykori Twitterből átkeresztelt X közösségi portállal, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások bevetésével adjon neki lökést.
Ez a fúzió nem a következő fejezetet jelenti, hanem új könyvet nyit azzal, hogy új alapokra, új dimenzióba helyezi a SpaceX és az xAI küldetését az univerzum megismerésében
– lelkendezett saját művével kapcsolatban Elon Musk. Amúgy a világtörténet eddigi legnagyobb fúzióját 2000-ben bonyolították le, de nem a konyhaasztalnál, hanem kemény üzleti körülmények között. Akkor a brit Vodafone mobilszolgáltató 203 milliárd dolláros ügylet keretében, ellenséges felvásárlás útján szerezte meg német versenytársát, a Mannesmannt, s lépett be ezzel Európai legnagyobb telekompiacára – emlékeztet a Reuters.
A SpaceX és az xAI kombinációjával egy kalap alá kerül Musk két kiemelten fontos jövőipari vállalkozása, s ez a technológiai iparágon belül is élezi a rivalizálást. A SpaceX adatközpontok építését favorizáló befektetéseivel az olyan versenytársakat is megizzaszthatja, mint
- az Alphabet (Google),
- a Meta Platforms (Facebook),
- az Anthropic (Amazon)
- és az OpenAI,
a több nagy szereplőről már nem is beszélve. A fúzió jelentős szinergiával jár, a felszabaduló forrásokat pedig technikai fejlesztésekre fordíthatják. A fúzióval szemben versenyjogi aggályok viszont még felmerülhetnek, különösen Washington részéről, amely nagy megrendelője a SpaceX-nek, de a cég rengeteg külföldi megbízóval, ügyféllel is rendelkezik, ami a nemzetbiztonsági szempontokra különösen kényes Donald Trump számára tüzetesen megvizsgálandó helyzetet teremt.
Az amerikai elnök kampányát nagyjából 270 millió dollárral megolajozó, majd a kormányzatban a szövetségi intézményrendszer szétverésében a hóhér dicstelen szerepet magára vállaló Elon Musk számára most megtérülhet ez a befektetés. Még akkor is, ha azóta Trumppal szakított, majd hamar kibékült üzletember mostanában nem keresi látványosan korábbi golfpartnere társaságát.