Deviza
EUR/HUF380,66 -0,08% USD/HUF322,06 -0,26% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,29% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,73 -0,03% CZK/HUF15,64 -0,17% EUR/HUF380,66 -0,08% USD/HUF322,06 -0,26% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,29% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,73 -0,03% CZK/HUF15,64 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sport
sportfejlesztés
Baji Balázs
edzés
élsport

A nagy AI-sztori: amikor az algoritmus edzi a sportolót, nem az ember

A mesterséges intelligencia már az élsportban is részt vesz: edz, elemez és döntést készít elő – de meddig marad emberi a sport? A nagy AI-sztori legújabb adásában Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója beszélt arról, mire képes ma az AI a sportban, és hogyan változhat ez a jövőben. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.02.03, 17:54
Frissítve: 2026.02.03, 18:17

A mesterséges intelligencia (AI) egyre mélyebben szivárog be a sport világába: adatelemzésre, teljesítményoptimalizálásra, sérülésmegelőzésre és döntéstámogatásra már ma is használják, miközben a fizikai teljesítmény továbbra is emberi marad. A nagy AI-sztori legújabb adásában Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója és Aczél Petra kommunikációkutató arról beszélgettek, hol húzódik az a határ, ahol az AI még segít, de nem veszi el a sport lényegét.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

„A mesterséges intelligencia nem helyettünk sportol – és reméljük, soha nem is fog” – fogalmazott Baji Balázs. Szerinte a sport épp attól marad a klasszikus értékek egyik utolsó menedéke, hogy a fizikai teljesítményt nem lehet kiszervezni algoritmusoknak. Ugyanakkor az élsportban keletkező, hatalmas adatmennyiség értelmezése ma már elképzelhetetlen mesterséges intelligencia nélkül. „Aki nem építi be az AI-alapú döntés-előkészítő rendszereket, az előbb-utóbb lemarad” – tette hozzá.

Aczél Petra arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport valójában mindig is adatvezérelt volt: kiválasztás, igazolás, taktikai elemzés – mind számokon alapult. „Ha adat van, ott előbb-utóbb ott lesz az AI is” – mondta. Szerinte az igazi fordulat nem a sportolásban, hanem az edzésben, a szervezésben és a sportesemények disztribúciójában jön el. Az algoritmusok képesek lehetnek globális tehetségmedencékből azonosítani olyan sportolókat, akiket ma még észre sem veszünk.

Mi lesz így az edzőkkel?

A beszélgetés egyik kulcskérdése az edzők szerepe volt. Baji Balázs szerint ma még egy tapasztalt edző és egy tehetséges sportoló találkozása önmagában is elvezethet csúcsteljesítményhez. 

De ha valaki hosszú távon nem használja az AI-t, az nem fogja tudni tartani a nemzetközi tempót

– fogalmazott. Aczél Petra ehhez hozzátette: az AI idővel a „középszerűt” képes lesz kiváltani, de a karizmatikus, intuitív edzőket nem. „Az emberi plusz – az intuíció, az érzelmi ráhangolódás – nem modellezhető teljesen” – mondta.

A nagy AI-sztori: ha egy sportoló hosszú távon nem használja az AI-t, az nem fogja tudni tartani a nemzetközi tempót
A nagy AI-sztori: ha egy sportoló hosszú távon nem használja az AI-t, az nem fogja tudni tartani a nemzetközi tempót / Fotó: Prostock-studio

Komoly hangsúlyt kapott az adatbiztonság kérdése is. A sportteljesítmény-adatok egészségügyi szempontból is szenzitívek, ráadásul versenyelőnyt jelentenek. „Ha ezek nyílt AI-modellekbe kerülnek, az már nemcsak sportszakmai, hanem nemzetbiztonsági kérdés is lehet” – figyelmeztetett Baji Balázs. Aczél Petra szerint a megtévesztés új formái is megjelenhetnek: ahogy vannak álhírek, úgy lehetnek „ál-sporterede­mények” is.

A jövő kapcsán felmerült az AI-edzők gondolata is. Baji Balázs ezt rövid távon kizártnak tartja: 

Lehet, hogy minden adat tökéletes lesz, de nem fogja észrevenni, ha a sportoló lelkileg nincs rendben.

Aczél Petra szerint éppen ez az a pont, ahol az AI határai láthatóvá válnak: „A lélekhez még nem fér hozzá – és talán jobb is, ha soha nem fog.” A mesterséges intelligencia a sportban nem kiváltani, hanem kiegészíteni fogja az embert. A kérdés nem az, hogy használjuk-e, hanem az, hogy milyen tudatossággal és milyen szabályok mellett.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az AI helye a sportban – mit nem tud kiváltani? (01:20)
  • Adatok, teljesítményfokozás, döntéstámogatás (04:20)
  • Három AI-terület: sportoló, edzés, disztribúció (06:50)
  • Tehetségkutatás globális adatok alapján (08:10)
  • Edzők és sportolók ellenállása, generációs különbségek (17:30)
  • Adatbiztonság és megtévesztés veszélye (13:30)
  • AI-edzők jövője – hol a határ? (31:00)
  • Az emberi intuíció pótolhatatlansága (33:50)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
940 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu