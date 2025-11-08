Papír van róla: még mindig van olyan ország, ahol készpénz nélkül megállna az élet

Bár egyes országokban jelentős mértékben visszaszorult a készpénzhasználat, a világ egésze messze van még attól, hogy búcsút mondjon a bankjegyeknek és az érméknek – áll az Origo cikkében, melyben egy 123 országra kiterjedő, többek között a G4S, az Euro Monitor, a Világbank, a Fed adataira támaszkodó elemzést mutat be. Ebből kiderül, hogy 2025-ben melyek az azok az országok, ahol a legnagyobb arányban használnak készpénzt a napi tranzakciókban.

Készpénz: sokszor kényszer, nem választás kérdése

A lap szerint az adatelemzés egyik konklúziója az, hogy a készpénzhasználat elterjedtsége, meghatározó szerepe összefügg a banki szolgáltatások elterjedtségével, az alacsony internetpenetrációval és általában véve az ország és lakóinak anyagi lehetőségeivel. Például egy szegényebb országban a kereskedők gyakran nem tudják megengedni maguknak, hogy felvállalják a bankkártyaterminálok üzemben tartásának és illetékének költségét. Ez viszont ördögi kört indít el, mert ameddig annak valamelyik elemét meg nem törik, nem indulhat meg az eltávolodás a készpénztől.

2025-ben a leginkább készpénzfüggő országok listáját Mianmar vezeti, ahol 98 százalék a készpénzhasználat aránya a napi tranzakciókban.

Mianmart szorosan követi

Etiópia és

Gambia 95-95 százalékkal.

Ezekben az országokban a lakosság nagy része továbbra sem rendelkezik bankszámlával, az internetes csatlakozási lehetőségek visszafogottak, következésképpen a fizikai fizetőeszköz használata a legegyszerűbb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb, még akkor is, ha korlátozza a fogyasztók biztonságos megtakarítási vagy hitelhez jutási képességét.

A készpénz gyakorlatilag mindenütt jelen van az alacsonyabb jövedelmű országokban, és a tartós gazdasági növekedés megindulásával csökkenni kezd, de az adatok szerint még a közepes jövedelmű országokban is magas a készpénzhasználat aránya. Például Kambodzsában, Laoszban és Nepálban egyaránt 90 százalékos a készpénzhasználat, míg a szomszédos Indiának a kormány által támogatott egységes fizetési felületnek (UPI) köszönhetően sikerült 70 százalékra mérsékelnie ezt az arányt.

