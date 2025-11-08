Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
készpénzhasználat
Mianmar
érmék
bankjegy
lakosság

Papír van róla: még mindig van olyan ország, ahol készpénz nélkül megállna az élet

A készpénzhasználat Magyarországon is jelentős a pénzügyi tranzakciókban, ugyanakkor az elektronikus fizetési infrastruktúrák világviszonylatban is kiemelkedő fejlettsége miatt lényegében minden vásárláskor lehet elektronikusan fizetni. Vannak azonban olyan országok, melyek szó szerint készpénzzel működnek, olyan magas a napi tranzakciókon belül a bankjegyekkel és az érmékkel végrehajtott tranzakciók aránya.
VG
2025.11.08, 09:51
Frissítve: 2025.11.08, 10:39

Bár egyes országokban jelentős mértékben visszaszorult a készpénzhasználat, a világ egésze messze van még attól, hogy búcsút mondjon a bankjegyeknek és az érméknek – áll az Origo cikkében, melyben egy 123 országra kiterjedő, többek között a G4S, az Euro Monitor, a Világbank, a Fed adataira támaszkodó elemzést mutat be. Ebből kiderül, hogy 2025-ben melyek az azok az országok, ahol a legnagyobb arányban használnak készpénzt a napi tranzakciókban.

készpénz
Felmérték, mely országokban a legnagyobb arányú a készpénzhasználat a napi tranzakciókban / Fotó: Makszim Szafanyjuk

Készpénz: sokszor kényszer, nem választás kérdése

A lap szerint az adatelemzés egyik konklúziója az, hogy a készpénzhasználat elterjedtsége, meghatározó szerepe összefügg a banki szolgáltatások elterjedtségével, az alacsony internetpenetrációval és általában véve az ország és lakóinak anyagi lehetőségeivel. Például egy szegényebb országban a kereskedők gyakran nem tudják megengedni maguknak, hogy felvállalják a bankkártyaterminálok üzemben tartásának és illetékének költségét. Ez viszont ördögi kört indít el, mert ameddig annak valamelyik elemét meg nem törik, nem indulhat meg az eltávolodás a készpénztől.

2025-ben a leginkább készpénzfüggő országok listáját Mianmar vezeti, ahol 98 százalék a készpénzhasználat aránya a napi tranzakciókban.

Mianmart szorosan követi

  • Etiópia és 
  • Gambia 95-95 százalékkal.

Ezekben az országokban a lakosság nagy része továbbra sem rendelkezik bankszámlával, az internetes csatlakozási lehetőségek visszafogottak, következésképpen a fizikai fizetőeszköz használata a legegyszerűbb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb, még akkor is, ha korlátozza a fogyasztók biztonságos megtakarítási vagy hitelhez jutási képességét.

A készpénz gyakorlatilag mindenütt jelen van az alacsonyabb jövedelmű országokban, és a tartós gazdasági növekedés megindulásával csökkenni kezd, de az adatok szerint még a közepes jövedelmű országokban is magas a készpénzhasználat aránya. Például Kambodzsában, Laoszban és Nepálban egyaránt 90 százalékos a készpénzhasználat, míg a szomszédos Indiának a kormány által támogatott egységes fizetési felületnek (UPI) köszönhetően sikerült 70 százalékra mérsékelnie ezt az arányt.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu