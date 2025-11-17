Sokba fog kerülni Japánnak, ha a kínaiak szót fogadnak a kormányuknak - a részvénypiac már pánikol
Zuhantak hétfőn a japán turisztikai cégek részvényárai, miután a Tajvan körüli diplomáciai vita miatt Peking figyelmeztette a kínaiakat, hogy lehetőleg ne utazzanak a szigetországba. A kínai turisták távol maradásával nagy piacot veszíthet a japán turizmus, mivel a külföldi vendégek negyede kínai. Az ellenségeskedés odáig fajult, hogy a kínai miniszterelnök bejelentette: nem fog kétoldalú egyeztetést folytatni japán partnerével a G20 dél-afrikai csúcstalálkozója alkalmából.
A Reuters és a CNBC tudósítása szerint a kínai turisták egyik kedvenc japán áruházhálózatát működtető Isetan Mitsukoshi részvényeinek ára majdnem 12 százalékkal esett, ami több mint egy éve a legnagyobb zuhanás. A Shiseido kozmetikai cég részvényei 11, a tokiói Disneyland működtetője, az Oriental Landé 5,9, a Japan Airlinesé 4,4 százalékkal gyengültek.
A feszültséget az okozza, hogy az új japán kormányfő, Takaicsi Szanae. Kína hangos kritikusa kijelentette: egy esetleges tajvani konfliktus esetén Tokió katonai választ mérlegelhet. Erre érkezett pénteken a pekingi figyelmeztetés, hogy a kínaiak a
Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást,
Tokió pedig készüljön a „súlyos” katonai vereségre, ha erőszakkal beavatkozik.
A pekingi oktatási minisztérium pedig a kínai diákokat figyelmeztette, hogy kövessék szoros figyelemmel a helyzetet. Tavaly több mint százezer kínai diák tanult a szigetországban, emlékeztetett a BBC.
A japán kormány szóvivője szerint Kína bármilyen utazási korlátozó intézkedése megsértené a két ország vezetői közötti megállapodást. Mindenesetre Kanai Maszaki, a japán külügyminisztérium regionális igazgatója hétfőn Pekingbe utazik, hogy megpróbálja rendezni a vitát.
Nagy kiesést jelentene a kínai turisták elmaradása
A baj azonban addig is megtörténhet, Masahiko Loo, a State Street Investment Management tokiói befektetési társaság vezető kötvénystratégája
szerint a turistákat elriasztó pekingi figyelmeztetés rövid távon kedvezőtlen hatással lesz az érintett szektorokra, mivel ők adják a szigetországba látogató külföldi vendégek mintegy 25 százalékát.
A gyenge jen és a kínaiak pörgetik már egy ideje a japán turizmust,
csak szeptemberben 650 ezer kínai látogatott a szigetország,
ami a második legtöbb Dél-Korea után.
Kjucsi Takaicsi, a Nomura Research Institute közgazdásza becslése szerint a kínai utazási bojkott éves szinten körülbelül 2200 milliárd jenes gazdasági veszteséget Japánnak, ami 0,36 százalékkal csökkentheti az ország reál GDP-jét. (Egy japán jen 2,1 forint.)
Az ANA Holdings, Japán legnagyobb légitársasága azonban közölte, hogy egyelőre nincs változás a foglalásokban. A Spring Japan, a nemzeti légitársaság, a JAL fapados leányvállalata azonban már kapja az érdeklődő telefonokat a lemondásokkal kapcsolatban.
A kínai légitársaságok, köztük
- a China Southern Airlines,
- a China Eastern Airlines
- és az Air China
a hétvégén már bejelentette, hogy visszatéríti a Japánba megváltott jegyek árát.
Dél-Korea lehet a nevető harmadik
A Natixis ázsiai-csendes-óceáni fő közgazdásza, Alicia Garcia-Herrero szerint azonban a diplomáciai vita hatása Japánra gyakorolt hatása messze túlmutathat a turisztikai szektor visszaesésén.
A szigetország is nagyban függ ugyanis Pekingtől a ritkaföldfémek területén,
próbálja egy ideje diverzifikálni forrásait.
Kína a világ feldolgozott ritkaföldfém- és ritkaföldfémmágnes-termelésének több mint 90 százalékát adja, amelyek számos technológiában elengedhetetlenek, és amelyeket
Peking nem fél fegyverként használni.
A két ázsiai gazdasági nagyhatalom ellentétéből Dél-Korea idegenforgalma húzhat hasznot. A szöuli Lotte Tour Development részvényeinek árfolyama hétfőn 9,6 százalékkal emelkedett.