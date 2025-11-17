Sokba fog kerülni Japánnak, ha a kínaiak szót fogadnak a kormányuknak - a részvénypiac már pánikol

Zuhantak hétfőn a japán turisztikai cégek részvényárai, miután a Tajvan körüli diplomáciai vita miatt Peking figyelmeztette a kínaiakat, hogy lehetőleg ne utazzanak a szigetországba. A kínai turisták távol maradásával nagy piacot veszíthet a japán turizmus, mivel a külföldi vendégek negyede kínai. Az ellenségeskedés odáig fajult, hogy a kínai miniszterelnök bejelentette: nem fog kétoldalú egyeztetést folytatni japán partnerével a G20 dél-afrikai csúcstalálkozója alkalmából.

A kínai turisták adják a Japánba érkező külföldi vendégek negyedét / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Reuters és a CNBC tudósítása szerint a kínai turisták egyik kedvenc japán áruházhálózatát működtető Isetan Mitsukoshi részvényeinek ára majdnem 12 százalékkal esett, ami több mint egy éve a legnagyobb zuhanás. A Shiseido kozmetikai cég részvényei 11, a tokiói Disneyland működtetője, az Oriental Landé 5,9, a Japan Airlinesé 4,4 százalékkal gyengültek.

A feszültséget az okozza, hogy az új japán kormányfő, Takaicsi Szanae. Kína hangos kritikusa kijelentette: egy esetleges tajvani konfliktus esetén Tokió katonai választ mérlegelhet. Erre érkezett pénteken a pekingi figyelmeztetés, hogy a kínaiak a

Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást,

Tokió pedig készüljön a „súlyos” katonai vereségre, ha erőszakkal beavatkozik.

A pekingi oktatási minisztérium pedig a kínai diákokat figyelmeztette, hogy kövessék szoros figyelemmel a helyzetet. Tavaly több mint százezer kínai diák tanult a szigetországban, emlékeztetett a BBC.

A kínaiak bőkezű turisták / Fotó: AFP

A japán kormány szóvivője szerint Kína bármilyen utazási korlátozó intézkedése megsértené a két ország vezetői közötti megállapodást. Mindenesetre Kanai Maszaki, a japán külügyminisztérium regionális igazgatója hétfőn Pekingbe utazik, hogy megpróbálja rendezni a vitát.

Nagy kiesést jelentene a kínai turisták elmaradása

A baj azonban addig is megtörténhet, Masahiko Loo, a State Street Investment Management tokiói befektetési társaság vezető kötvénystratégája

szerint a turistákat elriasztó pekingi figyelmeztetés rövid távon kedvezőtlen hatással lesz az érintett szektorokra, mivel ők adják a szigetországba látogató külföldi vendégek mintegy 25 százalékát.