Óriási pofont kap a Temu: brutális vámokat tervez Brüsszel – ennyit kell majd fizetni jövőre

Az Európai Unió már 2026-ban eltörli az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely eddig az olyan online óriások, mint a Shein és a Temu, legnagyobb előnyét jelentette. A döntés célja a tisztességes verseny biztosítása az európai vállalkozások számára, miközben véget vet a Keletről érkező filléres importáradatnak.

Brüsszel két évvel előrehozza az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vám bevezetését, kemény csapást mérve a keleti e-kereskedelmi platformokra / Fotó: AFP

Az Európai Unió pénzügyminiszterei csütörtökön megállapodtak abban, hogy 2026-ban bevezetik a vámot az eddig vámmentes, 150 euró alatti csomagokra, amelyeket döntő többségben kínai online piacterekről – például a Sheinről és a Temuról – rendelnek az uniós fogyasztók.

Eredetileg a vámmentesség eltörlését csak 2028-ra tervezték, ám a Kínából érkező évi több milliárd csomag komoly felháborodást váltott ki az európai vállalkozások körében.

A politikai nyomás hatására Brüsszel most két évvel előbbre hozza az intézkedést, amely alapjaiban rendezheti át az online kereskedelmet.

A dán pénzügyminiszter, Stephanie Lose a tanácsülés után hangsúlyozta: „Örömmel értünk el politikai megállapodást a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, így a vámot az első eurótól fizetni kell – ez kulcsfontosságú a tisztességes verseny és az európai vállalkozások versenyképessége szempontjából.”

A tanácsülésen a miniszterek további intézkedéseket is elfogadtak az EU-piacot elárasztó kiscsomagok növekvő volumenének kezelésére, megvitatták az energiaadózási irányelv felülvizsgálatát, valamint jóváhagyták az éves következtetéseket az EU-statisztikákról. A találkozó előtti reggeli során a miniszterek Ukrajna finanszírozásáról és a nemzetközi vállalati adózásról cseréltek eszmét.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke az Ecofin sajtótájékoztatóján kiemelte: „Ez fontos lépés az európai vállalkozások számára, és hozzájárul a tisztességes versenyhez az online piacon.”

Olcsó kínai csomagokba fulladt az európai piac

A bizottság szerint 2024-ben 4,6 milliárd ilyen kis értékű küldemény érkezett az EU-ba, 91 százalékuk Kínából. Ezek a csomagok eddig vám- és áfamentesen jutottak be a közös piacra, miközben az európai kiskereskedőknek minden termék után fizetniük kellett a kötelező terheket.