Óriási pofont kap a Temu: brutális vámokat tervez Brüsszel – ennyit kell majd fizetni jövőre

A döntés 2026-tól lép életbe, és alapjaiban változtatja meg az online vásárlások piacát Európában. Brüsszel két évvel előrehozza az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vám bevezetését, kemény csapást mérve a keleti e-kereskedelmi platformokra.
VG
2025.11.13, 18:19
Frissítve: 2025.11.13, 19:48

Az Európai Unió már 2026-ban eltörli az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely eddig az olyan online óriások, mint a Shein és a Temu, legnagyobb előnyét jelentette. A döntés célja a tisztességes verseny biztosítása az európai vállalkozások számára, miközben véget vet a Keletről érkező filléres importáradatnak.

olcsó kínai csomag
Brüsszel két évvel előrehozza az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vám bevezetését, kemény csapást mérve a keleti e-kereskedelmi platformokra / Fotó: AFP

Az Európai Unió pénzügyminiszterei csütörtökön megállapodtak abban, hogy 2026-ban bevezetik a vámot az eddig vámmentes, 150 euró alatti csomagokra, amelyeket döntő többségben kínai online piacterekről – például a Sheinről és a Temuról – rendelnek az uniós fogyasztók.

Eredetileg a vámmentesség eltörlését csak 2028-ra tervezték, ám a Kínából érkező évi több milliárd csomag komoly felháborodást váltott ki az európai vállalkozások körében. 

A politikai nyomás hatására Brüsszel most két évvel előbbre hozza az intézkedést, amely alapjaiban rendezheti át az online kereskedelmet.

A dán pénzügyminiszter, Stephanie Lose a tanácsülés után hangsúlyozta: „Örömmel értünk el politikai megállapodást a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, így a vámot az első eurótól fizetni kell – ez kulcsfontosságú a tisztességes verseny és az európai vállalkozások versenyképessége szempontjából.”

A tanácsülésen a miniszterek további intézkedéseket is elfogadtak az EU-piacot elárasztó kiscsomagok növekvő volumenének kezelésére, megvitatták az energiaadózási irányelv felülvizsgálatát, valamint jóváhagyták az éves következtetéseket az EU-statisztikákról. A találkozó előtti reggeli során a miniszterek Ukrajna finanszírozásáról és a nemzetközi vállalati adózásról cseréltek eszmét.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke az Ecofin sajtótájékoztatóján kiemelte: „Ez fontos lépés az európai vállalkozások számára, és hozzájárul a tisztességes versenyhez az online piacon.”

Olcsó kínai csomagokba fulladt az európai piac

A bizottság szerint 2024-ben 4,6 milliárd ilyen kis értékű küldemény érkezett az EU-ba, 91 százalékuk Kínából. Ezek a csomagok eddig vám- és áfamentesen jutottak be a közös piacra, miközben az európai kiskereskedőknek minden termék után fizetniük kellett a kötelező terheket.

Az intézkedés része az EU szélesebb célkitűzésének is, amely

Az uniós vezetők szerint a mostani lépés nemcsak bevételt hoz, hanem védelmet nyújt az európai munkahelyeknek is.

Brüsszel ezzel párhuzamosan új egységes vám- és statisztikai rendszert is kialakít, hogy hatékonyabban ellenőrizze a harmadik országokból érkező áruforgalmat.

Az EU tehát lezárja a legnagyobb kiskaput, amelyet a kínai webáruházak eddig kihasználtak. A döntés 2026-ban lép életbe – és ez lesz az első komoly tesztje annak, hogyan reagál a kínai online kereskedelem a vámmentes korszak végére.

Egyik a másik után: a Temu, a Wish és az AliExpress is sorra kerül a Shein botránya miatt

A párizsi ügyészség vizsgálatot indított az ázsiai online kereskedelmi óriási ellen a Sheinnél a gyerekkinézetű szexbabák miatt a napokban kitört botrány kapcsán. A Shein mellett vizsgálják a másik nagy játékost, a Temut is, de sorra kerül az AliExpress és a korábban a magyar vásárlók által is használt Wish nevű felület is.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
