Történelmet írtak Tokióban: az első női kormányfővel folytatódik Japánban a laza monetáris politika és a költekezés
Történelmet írt Takaicsi Szanae, akit megválasztottak Japán első női kormányfőjének. Egyik első feladata lesz jó kapcsolatot kialakítani Donald Trump amerikai elnökkel, aki a szigetországba is ellátogat jövő heti ázsiai körútján.
Takaicsit október elején választották a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjévé, és akkor még úgy tűnt, hogy sima út vezet a kormányfői poszthoz. Ebbe némileg belekavart a koalíciós partner Komeito dezertálása, de hétfőn sikerült megállapodást kötni a jobbközép Japán Megújulás Párttal (JIP), így a keddi parlamenti szavazás már gyakorlatilag csak formalitás volt.
A japán parlament 465 tagú alsóházában ugyanis az LDP-nek 196, a JIP-nek pedig 35 mandátuma van, így mindössze két voksra volt szükség a miniszterelnöki tisztségről szóló szavazás sikeréhez. Végül 237 képviselő voksolt rá.
A 64 éves Takaicsi energetikus nacionalista,
Margaret Thacher volt brit kormányfő rajongója,
akivel az LDP vissza akarja szerezni a kisebb populista pártokhoz átszegődött fiatal szavazókat.
Takaicsi Szanae is folytatja majd Abe gazdaságpolitikáját
Keményvonalas konzervatív, az Abe Sinzó néha kormányfőről elnevezett gazdaságpolitika, az „Abenomics” apostola, ami laza monetáris politikát, állami költekezést és strukturális reformokat jelent.
Abéhoz hasonlóan várhatóan Takaicsi is támogatni fogja a kormányzati kiadásokat a meggyengült gazdaság fellendítése érdekében. Ez úgynevezett
„Takaicsi-kereskedelmet” váltott ki a tőzsdén, új csúcsokra emelte a Nikkei 225 indexet.
Kérdés azonban, hogy képes a kormány fedezni a további kiadásokat egy olyan országban, ahol az adósságterhelés messze meghaladja az éves termelést.
A megválasztása után az addig 1,5 százalékos pluszban lévő Nikkei 225 esni is kezdett, már a kereskedés vége előtt elveszítette a megszerzett nyereséget. A tízéves államkötvények hozama 1,6 bázisponttal, 1,654 százalékra csökkent.
Keményebb fellépés Kínával szemben
Takaicsi korábban bírálta a jegybankot, amiért az LDP 2024-es vezetőválasztása idején emelt kamatot – emlékeztetett a CNBC. Kemény fellépést ígér Kínával szemben és támogatja Japán pacifista alkotmányának átdolgozását.
Okamura Kei, a Neuberger Berman ügyvezető igazgatója és portfóliókezelője szerint azonban az új japán miniszterelnök „nagyon-nagyon óvatosan” nyilvánít majd véleményt, különösen a külpolitikát illetően. Tisztában van ugyanis azzal is, hogy nagyon jó kapcsolatokat kell ápolnia ezekkel a környező államokkal, így Kínával is, de különösen az Egyesült Államokkal, mivel Japán legnagyobb exportpiacai.
Először lesz nő a pénzügyminiszter is
A Reuters tudósítása szerint egyébként Takaicsi nőt választott a pénzügyminiszteri posztra is, ami szintén először történik meg Japán történetében. Katajama Szacuki kinevezése az értékelés szerint okot adhat a piacoknak arra, hogy újragondolják a jen túlzott leértékelését, de segíthet az ország új vezetőjének is abban, hogy
új módszereket találjon a merész gazdasági ösztönző tervek finanszírozására.
A hírre rövid időre 150,50 jen körüli árfolyamra emelkedett a dollár, majd kissé visszaesett. A 66 éves veterán felsőházi képviselő és volt pénzügyminisztériumi tisztviselő Katajama ugyanis márciusban a brit hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy Japán gazdasági alapjait figyelembe véve a jen valós értéke inkább 120–130 jen/dollár között van.
„Korábbi kijelentései alapján úgy tűnik, Katajama a jen gyengülésének visszafordítását támogatja” – prognosztizálta Moroga Akira, az Aozora Bank vezető piaci stratégája.