Történelmet írtak Tokióban: az első női kormányfővel folytatódik Japánban a laza monetáris politika és a költekezés

Történelmet írt Takaicsi Szanae, akit megválasztottak Japán első női kormányfőjének. Egyik első feladata lesz jó kapcsolatot kialakítani Donald Trump amerikai elnökkel, aki a szigetországba is ellátogat jövő heti ázsiai körútján.

Takaicsi Szanae Japán első női kormányfője / Fotó: AFP

Takaicsit október elején választották a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjévé, és akkor még úgy tűnt, hogy sima út vezet a kormányfői poszthoz. Ebbe némileg belekavart a koalíciós partner Komeito dezertálása, de hétfőn sikerült megállapodást kötni a jobbközép Japán Megújulás Párttal (JIP), így a keddi parlamenti szavazás már gyakorlatilag csak formalitás volt.

A japán parlament 465 tagú alsóházában ugyanis az LDP-nek 196, a JIP-nek pedig 35 mandátuma van, így mindössze két voksra volt szükség a miniszterelnöki tisztségről szóló szavazás sikeréhez. Végül 237 képviselő voksolt rá.

A 64 éves Takaicsi energetikus nacionalista,

Margaret Thacher volt brit kormányfő rajongója,

akivel az LDP vissza akarja szerezni a kisebb populista pártokhoz átszegődött fiatal szavazókat.

Takaicsi Szanae is folytatja majd Abe gazdaságpolitikáját

Keményvonalas konzervatív, az Abe Sinzó néha kormányfőről elnevezett gazdaságpolitika, az „Abenomics” apostola, ami laza monetáris politikát, állami költekezést és strukturális reformokat jelent.

Szavaznak az alsóházban / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Abéhoz hasonlóan várhatóan Takaicsi is támogatni fogja a kormányzati kiadásokat a meggyengült gazdaság fellendítése érdekében. Ez úgynevezett

„Takaicsi-kereskedelmet” váltott ki a tőzsdén, új csúcsokra emelte a Nikkei 225 indexet.

Kérdés azonban, hogy képes a kormány fedezni a további kiadásokat egy olyan országban, ahol az adósságterhelés messze meghaladja az éves termelést.

A megválasztása után az addig 1,5 százalékos pluszban lévő Nikkei 225 esni is kezdett, már a kereskedés vége előtt elveszítette a megszerzett nyereséget. A tízéves államkötvények hozama 1,6 bázisponttal, 1,654 százalékra csökkent.

Keményebb fellépés Kínával szemben

Takaicsi korábban bírálta a jegybankot, amiért az LDP 2024-es vezetőválasztása idején emelt kamatot – emlékeztetett a CNBC. Kemény fellépést ígér Kínával szemben és támogatja Japán pacifista alkotmányának átdolgozását.