Rájöttek Európában, hogyan lehet kijátszani az amerikai szankciókat az orosz olaj ellen: lépett az uniós állam, de Trump lecsaphat rájuk
Szófiai jogszabálymódosításnak köszönhetően lehetővé válik, hogy külön vagyonkezelőt nevezzenek ki a kritikus infrastruktúra üzemeltetői számára. A változások értelmében a különleges vagyonkezelő átveheti az ingatlan részvényei feletti ellenőrzést, és megkezdheti a tulajdonosváltás előkészületeit – írja az Interfax.
A Lukoil eszközeire kivetett szankciók gyakorlatilag leállítják a burgaszi Neftokhim finomító működését. A törvényjavaslat lehetővé teszi egy különleges kereskedelmi vezető számára, hogy november 21. után is gyakorlatilag folytassa a finomító és a Lukoil többi bulgáriai létesítményének működését – áll a jogszabályban.
Lukoil: rájöttek Európában, hogyan lehet kijátszani az amerikai szankciókat
Korábban a bolgár parlament módosítástervezeteket nyújtott be a törvényhez, amelyek különösen az ingatlanok, bizonyos típusú ingóságok, valamint az orosz Lukoil vállalat által ellenőrzött négy vállalat részvényeinek és részesedéseinek elidegenítésével kapcsolatos tranzakciókat szabályozzák.
Rumen Radev elnök ugyan megvétózta a dokumentumot, de a parlament végül ezt elutasította: 125 képviselő szavazott a vétó felülbírálása mellett, míg 74-en ellene.
A Lukoil 1999 októberében kezdte meg működését Bulgáriában, miután többségi részesedést szerzett a 8,8 millió tonna kapacitású burgaszi finomítóban.
A vállalat több mint 500 benzinkútból álló hálózatot is üzemeltet az országban.
Az orosz olajimportra vonatkozó uniós tilalom miatt a Lukoil bulgáriai működése az elmúlt három évben akadályozott volt, és a vállalat kijelentette, hogy megkezdte a csoport üzleti stratégiájának felülvizsgálatát az országban, beleértve az üzletágak eladását is.
A burgasz finomító és benzinkút-hálózat azonban továbbra is az orosz vállalat tulajdonában van. Október 15-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felvette a Lukoilt a szankciós listára, és megfogalmazta az elvárását a működés november 21-ig történő leállítására. Röviddel az amerikai bejelentést követően a Lukoil nyilvánosságra hozta a külföldi eszközeinek eladási szándékát.
Később arról számoltak be, hogy a vállalat ajánlatot kapott és elfogadott a Gunvor nemzetközi árukereskedőtől külföldi eszközeinek felvásárlására. Az ajánlat a Lukoil International GmbH 100 százalékának felvásárlását foglalta magában, és az üzlet főbb feltételeiben megállapodás született.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának álláspontja azonban megakadályozta az üzlet lezárását, jelenleg nem ismert, mi fog történni a nemzetközi Lukoil-hálózattal. Ugyancsak nagy kérdés, hogy Bulgária trükkjét az orosz olaj ellenei amerikai szankciók kvázi megkerülésére, hogyan fogadja majd Donald Trump amerikai elnök.
Bejelentették az első EU-s országban: leállnak a benzinkutak, elfogyott az üzemanyag az orosz olaj elleni szankciók miatt – Magyarország ezt úszta meg
Benzinkutak zártak be, ugyanis a töltőállomások anyavállalata ellen elrendelt amerikai szankciók miatt nem kaptak üzemanyagot.