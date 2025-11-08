Rájöttek Európában, hogyan lehet kijátszani az amerikai szankciókat az orosz olaj ellen: lépett az uniós állam, de Trump lecsaphat rájuk

Szófiai jogszabálymódosításnak köszönhetően lehetővé válik, hogy külön vagyonkezelőt nevezzenek ki a kritikus infrastruktúra üzemeltetői számára. A változások értelmében a különleges vagyonkezelő átveheti az ingatlan részvényei feletti ellenőrzést, és megkezdheti a tulajdonosváltás előkészületeit – írja az Interfax.

A Lukoil eszközeire kivetett szankciók gyakorlatilag leállítják a burgaszi Neftokhim finomító működését. A törvényjavaslat lehetővé teszi egy különleges kereskedelmi vezető számára, hogy november 21. után is gyakorlatilag folytassa a finomító és a Lukoil többi bulgáriai létesítményének működését – áll a jogszabályban.

Korábban a bolgár parlament módosítástervezeteket nyújtott be a törvényhez, amelyek különösen az ingatlanok, bizonyos típusú ingóságok, valamint az orosz Lukoil vállalat által ellenőrzött négy vállalat részvényeinek és részesedéseinek elidegenítésével kapcsolatos tranzakciókat szabályozzák.

Rumen Radev elnök ugyan megvétózta a dokumentumot, de a parlament végül ezt elutasította: 125 képviselő szavazott a vétó felülbírálása mellett, míg 74-en ellene.

A Lukoil 1999 októberében kezdte meg működését Bulgáriában, miután többségi részesedést szerzett a 8,8 millió tonna kapacitású burgaszi finomítóban.

A vállalat több mint 500 benzinkútból álló hálózatot is üzemeltet az országban.

Az orosz olajimportra vonatkozó uniós tilalom miatt a Lukoil bulgáriai működése az elmúlt három évben akadályozott volt, és a vállalat kijelentette, hogy megkezdte a csoport üzleti stratégiájának felülvizsgálatát az országban, beleértve az üzletágak eladását is.

A burgasz finomító és benzinkút-hálózat azonban továbbra is az orosz vállalat tulajdonában van. Október 15-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felvette a Lukoilt a szankciós listára, és megfogalmazta az elvárását a működés november 21-ig történő leállítására. Röviddel az amerikai bejelentést követően a Lukoil nyilvánosságra hozta a külföldi eszközeinek eladási szándékát.