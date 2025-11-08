Bejelentették az első EU-s országban: leállnak a benzinkutak, elfogyott az üzemanyag az orosz olaj elleni szankciók miatt – Magyarország ezt úszta meg
Az orosz Lukoil tulajdonában lévő finn Teboil benzinkúthálózat kifogyóban van az üzemanyagból, mivel az anyavállalata ellen elrendelt amerikai szankciók megakadályozták a működést – idézi a Reuters a Helsingin Sanomat napilapot.
Donald Trump amerikai elnök október 22-én szankciókkal sújtotta a Rosneftet és a Lukoilt, ami egy éles politikai fordulat Moszkva ukrajnai háborújával kapcsolatban, és kijelentette, hogy a két csoport leányvállalataival üzletelő cégeket is szankcionálhatják.
Az ügy háttere, hogy a svájci árukereskedő, a Gunvor és a Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlására vonatkozó megállapodása november 6-án kudarcba fulladt, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország "bábjának" nevezte a céget, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet. Források szerint a Lukoil küzd azért, hogy fenntartsa a működését külföldi leányvállalatainál, többek között Irakban, Finnországban és Svájcban .
Szankciók: ez az első EU-s ország, ahol leállnak a benzinkutak
Kimerítjük az üzemanyagkészleteinket, ami azt jelenti, hogy egyes állomásokon már kifogytak bizonyos üzemanyagtípusok, és a kiürülő benzinkutak száma folyamatosan nő
– mondta Toni Flyckt, a Teboil marketing- és kommunikációs igazgatója a HS-nek.
A finn pénzügyi felügyeleti hatóság a múlt hónapban kijelentette, hogy a szabályozásaik hatálya alá tartozó bankoknak és más finn intézményeknek óvatosan kell eljárniuk a Lukoil-lal és az általa közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt vállalatokkal való üzletelés során.
A Lukoil teljes tulajdonában lévő Teboil a weboldala szerint 430 finnországi benzinkúttal rendelkezik, ami egy iparági csoport 2024-es jelentése szerint az északi ország 2250 állomásának nagyjából egyötöde.
A vállalat bevétele az elmúlt években csökkent, mivel egyes finnek azt mondták, hogy a Teboil és a Lukoil kapcsolata miatt más kútállomásokat választottak, és a 2022-es 2,36 milliárd euróról 2024-re 1,61 milliárd euróra (1,88 milliárd dollárra) esett vissza, derül ki az éves jelentésekből.
