Romokban a német gazdaság: naivitás, arrogancia, versenyképtelenség, politikai bénultság – és Berlin még mindig nem érti

A német gazdaság 2025 novemberében ismét rossz hírt kapott. Az Ifo Intézet hétfőn közzétett üzleti hangulatindexe 88,1 pontra süllyedt az októberi 88,4-ről, miközben a piac 88,5-et várt. A visszaesés az indexben nem drámai, de már a sokadik jel, hogy a vállalatok egyre kevésbé bíznak a közeljövőben. A kilátásokat tükröző várakozási alindex 91,6-ről 90,6 pontra esett, miközben a jelenlegi helyzet megítélése csupán 0,3 ponttal, 85,6-re javult.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„A német gazdaság továbbra is gyenge lábakon áll” – fogalmazott Clemens Fuest, az Ifo elnöke. A stagnálás nem újdonság: a statisztikai hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben nulla százalékkal stagnált negyedéves alapon, miután a második negyedévben még 0,2 százalékos visszaesést mért.

Éves összevetésben mindössze 0,3 százalékos növekedést mutatott a gazdaság. A holnap megjelenő részletes GDP-adatok várhatóan megerősítik: Németország 2025-ben gyakorlatilag nem nő, és ezzel már a harmadik egymást követő évben marad el a potenciális teljesítményétől.

Az ipari termelés továbbra is szenved: szeptemberben 1,3 százalékkal emelkedett havi alapon az augusztusi zuhanás után, éves összehasonlításban azonban 1 százalékkal csökkent. Öröm az ürümben, hogy az infláció eközben tovább mérséklődött: októberben a fogyasztói árindex éves alapon 2,3 százalékra lassult a szeptemberi 2,4 százalékról, míg a maginfláció 2,8 százalékon állt.

A termelői árak (vagyis az ipari vállalatok által a termékeikért kért árak) októberben már nyolcadik hónapja csökkentek: egy év alatt 1,8 százalékkal lettek alacsonyabbak. Ez azt jelenti, hogy az ipar oldaláról jelenleg nincs inflációs nyomás – sőt, inkább lefelé húzza az árakat, ami segít abban, hogy az árak ne emelkedjenek túl gyorsan.

Megértették a német döntéshozók, milyen helyzetbe kerültek?

„Az elmúlt hetek újabb kétségeket vetettek fel afelől, hogy a német döntéshozók valóban megértették-e azt az új gazdasági valóságot, amelyben Németország van” – fogalmaztak az ING elemzői az Ifo Intézet üzleti hangulatindexe kapcsán. Hozzáteszik: Németországot évek óta sújtja a krónikus alulberuházás, a naivitás és az önteltség, miközben Kína versenytárs lett.