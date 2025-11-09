Trump újabb vámokkal rázza meg a világot: nagyon aggódnak az európai exportőrök

Az amerikai ipar újabb védőfalat emelhet a külföldi versenytársakkal szemben: Donald Trump kormánya több száz acéltartalmú termékre terjesztheti ki az importvámokat. Az újabb vámok az európai gyártók számára is különösen aggasztók, mivel akár kétszeres terhet is eredményezhet a már most is súlyos kereskedelmi korlátozások mellett.

Trump újabb vámokkal rázza meg a világot: Európát is sújtja az acéltartalmú termékekre kiterjesztett importadó / Fotó: Lightspring

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma október 21-én zárta le legutóbbi konzultációját, melynek során

amerikai vállalatok mintegy 700 új termék felvételét kérték az augusztusban bevezetett, 407 tételt tartalmazó acélszármazékok listájára.

Az érintett áruk között szerepelnek többek között kerékpárok, sütőformák, teherautó-alkatrészek és ipari gépek is – vagyis olyan termékek, amelyek acélt tartalmaznak, de eddig nem estek közvetlenül vám alá – írja a The Guardian.

Korábban az Egyesült Királysággal 10 százalékos alapvámot és 25 százalékos acélvámot, az Európai Unióval pedig 25 és 50 százalékos sávos vámrendszert kötött ki Washington. Az európai exportőrök most attól tartanak, hogy a származékos vámokkal gyakorlatilag megduplázzák a terheket: egyszer az acéltartalom után, egyszer pedig a késztermék teljes értéke után kell majd fizetniük.

Az amerikai cégek vámvédelmet kérnek a kínai import ellen

A vállalatok, melyek a bővítés mellett lobbiznak, többnyire amerikai gyártók, akik a külföldi – főként kínai – importot okolják a hazai iparágak hanyatlásáért. Az Indianában működő Guardian Bikes például 11 millió, 2024-ben importált kerékpárra hivatkozva kérte a kerékpárok felvételét a vámlistára. Szerintük a hazai kerékpáripar gyakorlatilag eltűnt, mivel a kínai gyártók lenyomják az árakat. Ha a kérésük elfogadásra kerül, az új vámok nemcsak a kínai, hanem a brit Brompton vagy az olasz Pinarello és Bianchi márkát is érinthetik.

Hasonló érveket hozott fel az amerikai Red Gold, amely 43 farmról származó paradicsomot dolgoz fel az Egyesült Államok középnyugati térségében. A cég panasza szerint

a belföldi konzervgyártók 25 százalékos vámot fizetnek a brit,

és 50 százalékosat az egyéb forrásból származó ónlemezekre,

miközben a külföldről behozott, már kész konzervdobozok vámmentesek.

A vállalat ezért új, „származékos” vám bevezetését sürgette, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket.