Valóságos pénznyelővé vált a streaming: még mindig megéri mindegyiket egyszerre nézni? – brutálisan növekedtek az előfizetési díjak

A streamingárak növekedése már nem csak külföldi trend: 2025-ben a magyar nézők is megérezhették, hogy a kényelmes online filmnézés luxuscikké kezd válni. Az elmúlt hónapokban szinte minden nagy szolgáltató emelt az előfizetési díjain, és ez a hullám most ért el igazán Magyarországra is. A Netflix, a Disney+, az HBO Max, az Apple TV+ és több kisebb platform egymás után jelentett be áremelést, miközben a reklámos és a megosztott előfizetések körüli szigorítások tovább szűkítik a spórolási lehetőségeket.

A magyar háztartások nagy része legalább két-három streamingszolgáltatásra fizet elő. Az NMHH 2024-re vonatkozó felmérése szerint egy átlagos háztartás havonta több mint 23 ezer forintot költött távközlési és digitális szolgáltatásokra, ezen belül a streaming-előfizetések átlagos költsége mintegy 4-6 ezer forint. Ez persze azoknál a családoknál, ahol több platformra is fizetnek, könnyen elérheti a 10-15 ezer forintot is vagy még többet, mivel az árak idén csak növekedtek:

a Netflix Standard csomagja jelenleg 4490 forint,

a Disney+ 3590,

az HBO Max 3990 forint körül mozog,

míg az Apple TV+ 2490 forint,

de az utóbbi évben ez is több mint 30 százalékkal drágult. Ha ehhez hozzávesszük a kisebb platformokat – mint a magyar Filmio, a Cinego, vagy a sportstreamingeket –, könnyen kijön egy középkategóriás mobilelőfizetés ára.

A streaming két égető kérdése: a reklámok és a jelszómegosztás

A streamingárak növekedése mögött egyértelmű gazdasági folyamat áll. A nagy stúdiók visszafogták a tartalomgyártást, és a korábbi, erősen veszteséges időszak után most a profitra koncentrálnak. Az infláció, a növekvő licencdíjak és a reklámmentes tartalmak iránti kereslet szintén hozzájárul az áremelésekhez.

A szolgáltatók ma már nem a gyors növekedést hajszolják, hanem a stabil, hűséges előfizetőkre építenek, akik viszont kénytelenek megfizetni a kényelmet.

Eközben egyre több helyen jelennek meg a reklámos csomagok, melyek olcsóbbak ugyan, de kompromisszumos megoldást jelentenek. A Netflix már bevezette a hirdetésekkel támogatott előfizetést Nyugat-Európában, és iparági források szerint 2025 végére ez Magyarországon is elérhető lehet. A Disney+ szintén készül egy hasonló opcióval. Az olcsóbb, reklámos verziók általában 25-30 százalékkal kerülnek kevesebbe, ám korlátozott a letöltési lehetőség és a tartalom minősége is.