Valóságos pénznyelővé vált a streaming: még mindig megéri mindegyiket egyszerre nézni? – brutálisan növekedtek az előfizetési díjak
A streamingárak növekedése már nem csak külföldi trend: 2025-ben a magyar nézők is megérezhették, hogy a kényelmes online filmnézés luxuscikké kezd válni. Az elmúlt hónapokban szinte minden nagy szolgáltató emelt az előfizetési díjain, és ez a hullám most ért el igazán Magyarországra is. A Netflix, a Disney+, az HBO Max, az Apple TV+ és több kisebb platform egymás után jelentett be áremelést, miközben a reklámos és a megosztott előfizetések körüli szigorítások tovább szűkítik a spórolási lehetőségeket.
A magyar háztartások nagy része legalább két-három streamingszolgáltatásra fizet elő. Az NMHH 2024-re vonatkozó felmérése szerint egy átlagos háztartás havonta több mint 23 ezer forintot költött távközlési és digitális szolgáltatásokra, ezen belül a streaming-előfizetések átlagos költsége mintegy 4-6 ezer forint. Ez persze azoknál a családoknál, ahol több platformra is fizetnek, könnyen elérheti a 10-15 ezer forintot is vagy még többet, mivel az árak idén csak növekedtek:
- a Netflix Standard csomagja jelenleg 4490 forint,
- a Disney+ 3590,
- az HBO Max 3990 forint körül mozog,
- míg az Apple TV+ 2490 forint,
de az utóbbi évben ez is több mint 30 százalékkal drágult. Ha ehhez hozzávesszük a kisebb platformokat – mint a magyar Filmio, a Cinego, vagy a sportstreamingeket –, könnyen kijön egy középkategóriás mobilelőfizetés ára.
A streaming két égető kérdése: a reklámok és a jelszómegosztás
A streamingárak növekedése mögött egyértelmű gazdasági folyamat áll. A nagy stúdiók visszafogták a tartalomgyártást, és a korábbi, erősen veszteséges időszak után most a profitra koncentrálnak. Az infláció, a növekvő licencdíjak és a reklámmentes tartalmak iránti kereslet szintén hozzájárul az áremelésekhez.
A szolgáltatók ma már nem a gyors növekedést hajszolják, hanem a stabil, hűséges előfizetőkre építenek, akik viszont kénytelenek megfizetni a kényelmet.
Eközben egyre több helyen jelennek meg a reklámos csomagok, melyek olcsóbbak ugyan, de kompromisszumos megoldást jelentenek. A Netflix már bevezette a hirdetésekkel támogatott előfizetést Nyugat-Európában, és iparági források szerint 2025 végére ez Magyarországon is elérhető lehet. A Disney+ szintén készül egy hasonló opcióval. Az olcsóbb, reklámos verziók általában 25-30 százalékkal kerülnek kevesebbe, ám korlátozott a letöltési lehetőség és a tartalom minősége is.
A jelszómegosztás elleni fellépés szintén fontos tényező. A Netflix már tavaly bevezette, hogy egy háztartáson kívüli felhasználó után külön díjat kell fizetni, és a Warner is hasonló rendszert vezetett be az HBO Maxnál. Ez gyakorlatilag megszüntette az egyik legnépszerűbb spórolási módszert: a közös családi vagy baráti előfizetést. Bár a magyar felhasználók egy része átmenetileg lemondott a Netflixről emiatt, a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan visszatérnek – egyszerűen azért, mert a kínálat még mindig egyedülálló.
Streamingárak növekedése vs. romló tartalmi minőség
A verseny persze nemcsak a pénztárcákról szól, hanem a tartalmakról is. Sok előfizető már arról számol be – külföldön és itthon is –, hogy a streamingszolgáltatók nem kompenzálják kellően az árak növekedését, ugyanis a saját gyártású tartalmak minősége nem növekszik, még csak nem is stagnál, hanem egyre inkább romlik.
Idesorolják sokan a Netflix futószalagon gyártott, ugyanazokra a sémákra épülő filmjeit és sorozatait – az utóbbiakat pedig sokszor el is kaszálják egy évad után.
Pedig több streamingplatformon megtalálhatók igazán erős húzócímek. A Disney+ erősen épít a Star Wars- és Marvel-univerzumokra, az HBO Max a sorozatokban tud kiemelkedőt alkotni, az Apple TV+ a prémiumminőséget hangsúlyozza (ez kevesebb, de annál kiemelkedőbb tartalmat jelent), míg a Netflix továbbra is a legszélesebb kínálatot nyújtja, csak sokszor a minőséggel vannak problémák.
A magyar Filmio és a Cinego ezzel szemben hazai filmekre, fesztiválsikerekre és művészfilmekre koncentrál – így aki tudatosan válogat, nem feltétlenül fizet többet, csak másra költ.
Sok előfizető ma már „forgatja” a szolgáltatásokat: egy hónapig Netflix, a következőben Disney+, majd HBO Max.
Ez a taktika – a streaming-összehasonlítás egyik legegyszerűbb formája – egyre gyakoribb, és a statisztikák szerint több ezer magyar háztartás így próbálja csökkenteni a havi költségeit. Az alkalmazások többsége ugyanis rugalmas, bármikor lemondható, így a „szezonális előfizetés” új takarékossági trenddé vált.
Ez már nem apróság: szemmel is látható a streamingárak növekedése
Ha a mostani tempó folytatódik, a streamingárak 2025 végére átlagosan 10-15 százalékkal lehetnek magasabbak, mint az év elején. A piac átrendeződik, és valószínű, hogy a jövőben nem az „egy előfizetés, minden tartalom” korszakát éljük, hanem a tudatos válogatásét. A magyar nézők számára ez egy tanulási folyamat: eldönteni, melyik platform adja a legjobb ár-érték arányt, és melyik az, amelyet akár nélkülözni is lehet.
Egy biztos: a streaming kényelme nem tűnik el, de ma már nem olcsó szórakozás.
Aki több szolgáltatásra fizet elő, annak érdemes tudatosan figyelnie az akciókat, a diák- és családi csomagokat, valamint az ingyenes próbaidőszakokat. Az árak növekedése mellett ugyanis egyre több eszköz van arra, hogy okosan kombinálva mégis olcsóbban hozzuk ki a kedvenc sorozatainkat.
A streaming korábban a szabadság szimbóluma volt: bármikor, bármit, bárhonnan. Ma már inkább a választás szabadsága maradt csak: az továbbra is a miénk, hogy kinek fizetünk a következő hónapban.