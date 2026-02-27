Deviza
Ezerrel veszik a Mercedes-Benz új elektromos autóit, már fél évre nyúlt a várakozási idő

Az elektromos CLA és GLC modellek iránt olyan nagy a kereslet, hogy a vevők alig bírják kivárni a szállítást. A kereslet ráadásul már az új német ösztönzőprogram bevezetése előtt felpörgött – mondta Mathias Geisen, a Mercedes értékesítési igazgatója.
Murányi Ernő
2026.02.27, 16:40
Frissítve: 2026.02.27, 16:50

„Tisztán elektromos autóink értékesítése már a tavalyi negyedik negyedévben is jelentősen, 18 százalékkal felülmúlta az előző negyedévit” – árulta el a sajtónak Mathias Geisen, a Mercedes értékesítési igazgatója. 

New audio technology from Fraunhofer Mercedes-Benz
Az új Mercedes-Benz CLA / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

„A kereslet különösen meredeken nő az elektromos CLA és GLC modellek iránt” – tette hozzá az igazgató. A Mercedes számára különösen biztatóak a CLA megrendelései. A GLC pedig még nincs is a bemutatótermekben, de már most nagy a kereslet iránta. 

A hatalmas kereslet és szállítási kapacitásunk korlátjai miatt már jócskán az év második felében járunk a kiszállításokkal, és minden eszközzel igyekszünk növelni a termelési kapacitást is.

Ezeket a modelleket nem Magyarországon gyártják, de nem lehet tudni, Kecskeméten milyen modellek készülnek majd.

Geisen véleménye szerint ráadásul a vásárlási ösztönzőknek nincs szerepük a kereslet megugrásában. 

Fontosnak tartjuk, hogy olyan autókat kínáljunk, amelyek eleve vonzók, nem akarunk olyan autókat gyártani, amelyek csak akkor piacképesek, ha támogatják a megvásárlásukat.

A legújabb CLA-t az új Mercedes Modular Architecture (MMA) platformra helyezték, amelyet elsősorban elektromos járművekhez terveztek. Tavaly mutatták be a szedánváltozatot, majd röviddel ezután megjelent a kombi is. 

Az EQ technológiával – a Mercedes-Benz átfogó elektromos mobilitási rendszere – ellátott CLA jelenleg 224 és 354 lóerő közötti teljesítményt kínál, a WLTP-szabvány szerinti hatótávolsága pedig 543–792 kilométer. A kezdőára 49 420 euró. A modellsorozat a teljesen elektromos változatok mellett hibrid hajtással is elérhető. 

Az új GLC, amelyet a CLA-t  követően, 2025-ben mutattak be, az első olyan akkumulátoros modell lesz, amelyet az MB.EA-M (Mercedes-Benz Electric Architecture) elektromos járműplatformra terveztek. 

Kezdetben az egyetlen elérhető változat az EQ technológiával ellátott Mercedes GLC lesz, amely 489 lóerős teljesítménnyel és 673 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedhet. Németországban 71 281 eurótól kapható. Később további változatokkal is a piacra lépnek.

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.

 

