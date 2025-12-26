Orosz gáz Kínának: a Gazprom-vezér meglepetést okozott, nem akkorra készül el a Szibéria Ereje 2., mint mondták – „Tudjuk, hogyan kell megépíteni”

Az Oroszországból Kínába vezető új gázvezeték, a Szibéria Ereje 2. a tervezettnél korábban elkészül a Gazprom elnökének friss bejelentése szerint. Alekszej Miller emlékeztetett: Vlagyimir Putyin orosz elnök idei kínai látogatásán „nagyon fontos megállapodások születtek a gázszállítási mennyiségek növeléséről a Szibéria Ereje vezetéken, valamint a távol-keleti útvonalon keresztül”.

A Szibéria Ereje 2. nagy bevételhez juttathatná a Gazpromot – képünkön a korábbi, már működő vezeték / Fotó: Imaginechina via AFP

Gazprom-léptékű lesz a Szibéria Ereje 2.

A társaság elnöke a legfontosabbnak az említett vezetékről kötött megállapodásokat nevezte az Interfax tudósítása szerint. Ezek jogilag kötelező érvényű megállapodások.

Ez ismét a világ legnagyobb gázipari beruházási projektje lesz

– jegyezte meg.

„Röviden, ez egy Gazprom-léptékű, globális projekt. Tudjuk, hogyan kell ilyen projekteket építeni, és imádjuk. Biztos vagyok benne, hogy a Szibéria Erejéhez hasonlóan a Szibéria Ereje 2. gázvezetéket nemcsak időben és magas minőségben, hanem a tervezettnél korábban is megépítjük” – mondta Miller.

Szeptember 2-án Pekingben jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2. gázvezeték és a Szojuz–Vosztok tranzitvezeték Mongólián keresztül történő megépítéséről.

Az útvonal évente 50 milliárd köbméter gáz szállítását teszi lehetővé Oroszországból Mongólián keresztül.

A Szibéria Ereje 2. a nagyszabású Keleti Gázellátó Rendszer (EGSS) projekt része, amely az ország keleti részén található termelési központokat köti össze az oroszországi gázhálózattal (UGSS), vezetékes gázzal látva el az azzal eddig nem rendelkező régiókat.

Az EGSS

a Jamal-félsziget északi részén található hatalmas Tambejszkoje mezőről ered,

áthalad Bovanenkovón,

Novij Urengojon,

a Hanti-Manszi Autonóm Körzeten,

a Tomszki és Kemerovo területeken,

valamint a Krasznojarszki határterületen,

mielőtt elérné a mongóliai határt az Irkutszki régióban.

Kína sok LNG-t is vásárol Oroszországtól

Csúcsra járatta az orosz LNG behozatalát Kína novemberben, így Oroszország a hónap során Katar után már az ázsiai ország második legnagyobb beszállítójává vált a vámadatok szerint – írta meg a napokban a Világgazdaság.