Ilyen csak Romániában van: még kész sincs, de már átadták a forgalomnak az új autópályát – nem akarták elbukni az uniós pénzt

Egy új autópálya-szakasz átadásával folyamatossá vált a közlekedés Bukarest és Egyedhalma között. Csakhogy az A7-es autópálya érintett szakasza még nem készült el teljesen.
VG
2025.12.26, 07:45
Frissítve: 2025.12.26, 09:46

Jelentős mérföldkőhöz érkezett Románia egyik legfontosabb közlekedési beruházása: átadták az A7-es autópálya újabb, közel 50 kilométeres szakaszát. Bár az összeköttetés már folyamatos Bukarest és Egyedhalma között, a projekt körül továbbra is kérdések merülnek fel – írja az Economx. 

A7 autópálya
Nincs teljesen készen az A7-es autópálya átadott szakasza / Fotó: Pro Insfrastructura / Facebook

A piac nagyon várta az A7-es autópálya átadását

A szakaszt kedden adták át, azon mostantól megszakítás nélkül haladhatunk 250 kilométeren át. Megnyitásával 1416 kilométerre bővült Románia gyorsforgalmi úthálózata, amelyből 146 kilométert az idén adtak át.

A Foksány (Focsani)–Egyedhalma szakasz azért nem teljes értékű a közlekedési nagyberuházásokat figyelő Pro Infrastructura szerint, mert nem készültek el a pihenőparkolók, és az idei átadás miatt más építkezések háttérbe szorultak.

A szakportál beszámolója szerint az A7-es autópályát döntően az UMB csoport építi, amely Dorinel Umbrarescu román építési vállalkozó érdekeltségébe tartozik. Az UMB több párhuzamos projektet áldozott fel, hogy a Foksány–Egyedhalma szakasz még idén elkészülhessen.

Más autópályák itták meg a sietség levét

A Pro Infrastructura emlékeztetett, hogy a 2022-ben megkötött szerződések alapján az A7-esnek eddigre el kellett volna érnie Pascani térségét. A jelenlegi állás szerint azonban kérdéses, hogy a hiányzó mintegy 120 kilométernyi szakasz 2026 végéig elkészül-e, pedig ezeket is az UMB építi.

A portál szerint akkor maradhat esély a határidők tartására és az uniós helyreállítási alapokból származó támogatások teljes lehívására, ha a kivitelező szakaszosan megnyitja az új pályarészeket.

Ebben az esetben az A7-es augusztusig elérheti Roman városát, és a projekt nem veszítene el egyetlen eurónyi uniós forrást sem.

A román kormány azután gyorsította fel a projektet, hogy 2018–2019-ben moldvai autósok látványos felvonulásokat tartottak Bukarestben. Amiatt tiltakoztak, hogy az ország keleti régiójában addig egyetlen méter autópálya sem épült, ami tovább mélyítette a gazdasági lemaradást.

Semmi nyoma az M8-asnak 

A tüntetők eredetileg a A8-as autópálya, az úgynevezett „egyesülés autópályája” megépítését követelték, amely Marosvásárhely és Jászvásár (Iasi) között teremtene gyorsforgalmi kapcsolatot Moldva és Erdély között. A bukaresti vezetés végül a gyorsabban kivitelezhető A7-es mellett döntött.

Az A8-asból egyelőre egyetlen szakasz sem készült el, ugyanakkor már minden hegyvidéki szakaszra megkötötték a szerződéseket a tervezésről és a kivitelezésről. Az építkezés már elindult a Marosvásárhely–Nyárádszereda, valamint a Pascani melletti moldvai szakaszon, de a teljes átkelés a Keleti-Kárpátokon még évek kérdése lehet.

Átadják az első utat, amit kínaiak építettek, máris óriási a balhé: három évet csúsztak a határidővel, eltiltották őket a közbeszerzésektől – nem is bánják Erdélyben

Jó ideig ez marad az egyetlen kínai út, mivel a távol-keleti ország cégeit eltiltották a nagy infrastrukturális beruházásokra kiírt tenderektől.

