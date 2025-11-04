Deviza
Bekebelezheti a Baltikumot a Rheinmetall, az oroszok köré épített vasgyűrű csak a kezdet, a nagy dobás csak most jön

Jól megy a sora a legnagyobb német fegyvergyártó cégnek. A Rheinmetall nemsokára egy több milliárd eurós lőszerszállítási szerződést köthet és új beruházásokat tervez a Baltikumban. A vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger szerint a következő évben akár 5 milliárd euró értékben érkezhet a fegyvergyártóhoz megrendelés.
Németh Anita
2025.11.04., 16:09
Fotó: REUTERS

A német védelmi óriás, a Rheinmetall a végső tárgyalási szakaszban jár egy több milliárd eurós lőszerszállítási szerződés kapcsán – mondta Armin Papperger, a vállalat vezérigazgatója kedden a Reutersnek.

Armaments company Rheinmetall
A Rheinmetall megrendelésekből erős évre számít / Fotó: Michael Matthey / Reuters

A Litvániában épülő új lőszergyár alapkőletételén tartott eseményen Papperger elmondta, hogy az üzlet „két számjegyű, eurómilliárdokban kifejezve”, továbbá a Rheinmetall a német kormánnyal is egyeztet egy műholdrendszer szállításáról.

Jelenleg arról tárgyalunk, hogy dróngyárat nyissunk itt, a balti államokban

– mondta a Reutersnek, hozzátéve, hogy ez helyi vállalatokkal közös vegyesvállalat formájában valósulhatna meg.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a Rheinmetall és az olasz Leonardo között tavaly létrehozott vegyesvállalat, amely katonai harcjárművek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, lendületet vett. Az első, több százmillió euró értékű páncélozott szállítójárművekről szóló szerződést már aláírták. 

A vezérigazgató a következő 12 hónapban mintegy 5 milliárd euró értékű megrendeléseket vár.

Németország azt tervezi, hogy 2029-re a bruttó hazai termék (GDP) 3,5 százalékára növeli védelmi kiadásait, ami jelentős emelés azután, hogy 2024-ben három évtized után először sikerült elérni a NATO által előírt 2 százalékos szintet.

Papperger szerint a német megrendelések helyzete kedvező, és 2026-ra erős növekedést vár, miután a kormány tavasszal engedélyezte a magasabb védelmi költéseket.

Vasgyűrűt épít az oroszok köré a Rheinmetall

Körbetelepítette Oroszországot hadiüzemekkel a Rheinmetall az elmúlt években. Most a lőszergyártás van soron, mely kritikusan szűk keresztmetszet az Európai Unióban. Bulgáriában és Romániában eurómilliárdokat költ uniós források felhasználásával a német védelmi óriás. De Litvániában és Lengyelországban is lőszergyárakat építenek – számolt be korábban lapunk.

Lőszergyár és lőporgyártó üzem építéséről állapodott meg 1,2 milliárd euró értékben a német Rheinmetall a bolgár állami tulajdonú Vazovszki Masinosztrojitelni Zavodival (VMZ) október végén. A VMZ Bulgária második legnagyobb védelmi üzeme, amely évtizedek óta szovjet szabványú lőszereket gyárt. A Rheinmetall a közösen alapított vállalat 49 százalékát birtokolja, és 500 millió eurót biztosít EU-támogatású hiteleken keresztül NATO-szabványú lövedékek és lőpor gyártására. 

A bolgár gyár évente 150 ezer moduláris töltetet, valamint 100 ezer 155 milliméteres lövedéket fog gyártani, amelyek nagy részét exportálják. 

Augusztusban írtak alá megállapodást a román gazdasági minisztériummal egy új, 550 millió eurós lőporgyárról, amelynek 51 százalékos tulajdonosa a Rheinmetall. Ez az EU legmodernebb lőporgyára lesz, amely 700 embert foglalkoztat majd. Emellett kisebb lőszergyárak telepítését tervezik Litvániában és Lettországban. Az új üzemek termelése három éven belül felfuthat. 

A német cég Magyarországon is létesít telephelyet, Szegeden nagy fejlesztési központot épít.

Németország alaposan bevásárol drónokból, és azokat rögtön a NATO keleti szárnyára küldi

Már azt is lehet tudni, hogy kik kapják az óriási megrendelést. A drónok gyártása két hadiipari startupnak is óriási lökést adhat, miközben azért a Rheinmetall sem marad le az üzletről.

4 perc
Körszálló

Így néz ki egy luxuslakás a Körszállóban – kiderült, mikor vehetik át az új tulajdonosok

A projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés. A Körszálló egykori épületében 48 lakást lehet megvásárolni.
5 perc
hadászat

Egy AI-szemüveg, ami mindent megváltoztat a csatatéren – az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában

Az EagleEye amennyire hasznos, jelenleg annyira veszélyes is lehet.
2 perc
orosz olajexport

Lángokban áll az árnyékflotta: csapás érte Tuapsze kikötőjét – már a tengerre sem lehet menekülni az ukrán drónok elől

Négy olajtanker és egy Transznyefty-terminál is megsérült.

