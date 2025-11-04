Bekebelezheti a Baltikumot a Rheinmetall, az oroszok köré épített vasgyűrű csak a kezdet, a nagy dobás csak most jön

A német védelmi óriás, a Rheinmetall a végső tárgyalási szakaszban jár egy több milliárd eurós lőszerszállítási szerződés kapcsán – mondta Armin Papperger, a vállalat vezérigazgatója kedden a Reutersnek.

A Rheinmetall megrendelésekből erős évre számít / Fotó: Michael Matthey / Reuters

A Litvániában épülő új lőszergyár alapkőletételén tartott eseményen Papperger elmondta, hogy az üzlet „két számjegyű, eurómilliárdokban kifejezve”, továbbá a Rheinmetall a német kormánnyal is egyeztet egy műholdrendszer szállításáról.

Jelenleg arról tárgyalunk, hogy dróngyárat nyissunk itt, a balti államokban

– mondta a Reutersnek, hozzátéve, hogy ez helyi vállalatokkal közös vegyesvállalat formájában valósulhatna meg.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a Rheinmetall és az olasz Leonardo között tavaly létrehozott vegyesvállalat, amely katonai harcjárművek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, lendületet vett. Az első, több százmillió euró értékű páncélozott szállítójárművekről szóló szerződést már aláírták.

A vezérigazgató a következő 12 hónapban mintegy 5 milliárd euró értékű megrendeléseket vár.

Németország azt tervezi, hogy 2029-re a bruttó hazai termék (GDP) 3,5 százalékára növeli védelmi kiadásait, ami jelentős emelés azután, hogy 2024-ben három évtized után először sikerült elérni a NATO által előírt 2 százalékos szintet.

Papperger szerint a német megrendelések helyzete kedvező, és 2026-ra erős növekedést vár, miután a kormány tavasszal engedélyezte a magasabb védelmi költéseket.

Vasgyűrűt épít az oroszok köré a Rheinmetall

Körbetelepítette Oroszországot hadiüzemekkel a Rheinmetall az elmúlt években. Most a lőszergyártás van soron, mely kritikusan szűk keresztmetszet az Európai Unióban. Bulgáriában és Romániában eurómilliárdokat költ uniós források felhasználásával a német védelmi óriás. De Litvániában és Lengyelországban is lőszergyárakat építenek – számolt be korábban lapunk.

Lőszergyár és lőporgyártó üzem építéséről állapodott meg 1,2 milliárd euró értékben a német Rheinmetall a bolgár állami tulajdonú Vazovszki Masinosztrojitelni Zavodival (VMZ) október végén. A VMZ Bulgária második legnagyobb védelmi üzeme, amely évtizedek óta szovjet szabványú lőszereket gyárt. A Rheinmetall a közösen alapított vállalat 49 százalékát birtokolja, és 500 millió eurót biztosít EU-támogatású hiteleken keresztül NATO-szabványú lövedékek és lőpor gyártására.