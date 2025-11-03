Így épít vasgyűrűt az oroszok köré a Rheinmetall a kommunista hadiipar roncsain uniós milliárdokból – térképen mutatjuk

Uniós eurómilliárdokkal támogatott hadiipari beruházássorozatot indított a német védelmi óriás, a Rheinmetall. Az egykori keleti blokk gyártóüzemeit korszerűsítik és újraindítják, mert a Európai Unióban az ukrajnai háború miatt kritikus lőszerhiány alakult ki. A háborúban álló országot körbetelepítik hadiipari üzemekkel.

Hadiipari üzemekkel telepítik körbe Ukrajnát / Fotó: Michael Matthey / Reuters

Fókuszban a lőszergyártás

Lőszergyár és lőporgyártó üzem építéséről állapodott meg 1,2 milliárd euró értékben a német Rheinmetall a bolgár állami tulajdonú Vazovszki Masinosztrojitelni Zavodival. A VMZ Bulgária második legnagyobb védelmi üzeme, amely évtizedek óta szovjet szabványú lőszereket gyárt. A Rheinmetall a közösen alapított vállalat 49 százalékát birtokolja, s

500 millió eurót biztosít EU-támogatású hiteleken keresztül NATO-szabványú lövedékek és lőpor gyártására.

Augusztusban írtak alá megállapodást a román gazdasági minisztériummal egy új, 550 millió eurós lőporgyárról, amelynek 51 százalékos tulajdonosa a Rheinmetall. Ez az EU legmodernebb lőporgyára lesz, amely 700 embert foglalkoztat majd. Emellett kisebb lőszergyárak telepítését tervezik Litvániában és Lettországban. Az új üzemek termelése három éven belül felfuthat.

Petar Dilov bolgár gazdasági miniszter azt hangsúlyozta:

Stratégiai projekt, nemcsak Bulgária, hanem egész Európa számára. Lehetőséget ad, hogy fenntartható és független kapacitást építsenek ki, amely az egész régió biztonságát szavatolja.

Hozzátette: a bolgár gyár évente 150 ezer moduláris töltetet, valamint 100 ezer 155 mm-es lövedéket fog gyártani, amelyek nagy részét exportálják.

Évtizedekig a balti volt szovjet köztársaságai és a Varsói Szerződés volt tagállamai

a hidegháború hadiipari örökségéből éltek.

Szovjet tervezésű lőszereket és a fegyvereket (például AK–47 variánsait) exportálták Indiába, Afrikába és a Közel-Keletre – emlékeztet a Bloomberg. A lőszergyártásnak az ukrajnai invázió adott lendületet, mert Kijevnek szovjet szabványú lövedékekre volt szüksége. Az orosz támadás első napjaiban az ukránok fegyvereinek egyharmada volt bolgár gyártmányú.