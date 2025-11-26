Deviza
energiaexport
energiaválság
REPowerEU
Szerbia
Szijjártó Péter
Brüsszel
Mol

Kihúzzuk a bajból Szerbiát: megjött a bejelentés, turbófokozatba kapcsol a Mol – több mint duplájára növeli a szállítást az olajtársaság

Magyarország jelentősen növeli szerepét Szerbia energiaellátásában: a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba. Szijjártó Péter szerint ez stratégiai döntés – és kemény figyelmeztetés Brüsszelnek az energiaútvonalak lezárására tett kísérletek miatt.
VG/MTI
2025.11.26., 14:25
Fotó: shutterstock

Magyarország lép, amikor a térség energiaellátása kerül veszélybe: a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását Szerbiába – jelentette be Szijjártó Péter Belgrádban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Szerbia most ugyanazt a támogatást kapja vissza, amelyre Magyarország is mindig számíthatott.

Százhalombatta, munkás, MOL, olaj szijjártó péter
Szijjártó Péter egyértelművé tette: Budapest megvédi az energiaútvonalakat Brüsszel „kalapácsos” terveivel szemben, és segítséget nyújt Szerbiának / Fotó: AFP

A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott tárgyalás után hangsúlyozta: a Mol novemberben már megduplázta a szállításokat, decemberben pedig tovább emel a mennyiségen. 

A százhalombattai finomító októberi tűzesete sem érinti az export növelését, a vállalat minden lehetséges útvonalat mozgósít – közútit, vasútit és a Dunán zajló folyami fuvarokat is.

Szijjártó szerint a vasúti szállítás első köre már lezajlott, a második előkészítés alatt áll, és folyamatos az utánpótlás a vízi úton is. A magyar fél javaslatokat is tett a szerb kormánynak, hogyan tehetnék még rugalmasabbá a Mol mozgásterét.

A miniszter a történtek egyik fő tanulságának azt nevezte, hogy a térség biztonságát veszélyeztetik azok a brüsszeli kezdeményezések, amelyek bizonyos energiaszállítási útvonalakat zárnának el. Mint fogalmazott, ez „súlyos kihívásokat” teremt, és jól látszik, mennyire kiszolgáltatottá válhat egy ország, ha csak egyetlen vezetékben bízhat.

Ezért is sürgeti a magyar kormány a Magyarországot Szerbiával összekötő új kőolajvezeték villámgyors megépítését. A szükséges szerkezeti döntések előkészítése már zajlik, és Szijjártó szerint akár napokon belül meghozhatják a beruházást felgyorsító határozatokat.

Szijjártó Péter: ezért építünk válságálló infrastruktúrát

A miniszter felidézte: hasonló volt a helyzet évekkel ezelőtt a két ország között megépített földgázvezeték esetében is, amelyet akkor sokan feleslegesnek tartottak. „Ha nem építettük volna meg, ma Szlovákia ellátása nem lenne lehetséges” – mondta, utalva arra, hogy az ukrán tranzit leállása után Szerbia és Magyarország irányából érkezik az országba a gáz.

Szijjártó szerint ugyanezért nélkülözhetetlen a tervezett kőolajvezeték is: minél több infrastruktúra áll rendelkezésre, annál kevésbé sodródhat válságba a térség. Brüsszel REPowerEU csomagja ugyanakkor épp ellenkező irányba mozdulna, az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó javaslatokkal.

Egy óriási kalapáccsal vernék szét az európai energiabiztonságot

– fogalmazott.

A magyar kormány ezért minden politikai és jogi eszközt bevet, hogy ne zárjanak le újabb szállítási útvonalakat. „A Mol növeli a szállítását, hogy Szerbiában ne legyen probléma az üzemanyag-ellátással. Mi pedig megvédjük az energiaútvonalakat, és előkészítjük a magyar-szerb kőolajvezeték megépítését” – zárta a miniszter.

Szerbia lépett, átveszi az irányítást a NIS felett – most dől el minden, felajánlást tesznek Orbán Viktornak

Szerbia a költségvetési törvény tervezetének módosítását készíti elő, amely lehetővé tenné számára, hogy átvegye az irányítást az amerikai szankciók alatt álló orosz NIS olajfinomító vállalat felett.

 

Energiaválság

Energiaválság
1074 cikk

 

 

  •  

