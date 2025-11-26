Fergeteges forgalomban tört új csúcsra az OTP, remekel két másik részvény is

Az OTP papírjaira egyre-másra érkeznek a céláremelések az elemzőházaktól.

Múlt hétről készült összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy az OTP árfolyamát követő 17 elemző közül

14 vételre,

1 tartásra,

2 pedig eladásra

ajánlja a részvényt, a mediáncélár pedig már 35 250 forint.

Visszatérve a szerdai tőzsdei forgalomhoz, az OTP az egyetlen blue chip, amelynek emelkedett az árfolyama napközben.

A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 9725 forintra, a Molé 1,3 százalékkal, 2886 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,9 százalékkal, 1750 forintra süllyedt.

A BUX-ot ezzel együtt szintén új csúcsra tolta az OTP, a tőzsdeindex kora délutáni értéke 0,4 százalékos emelkedést követően elérte a 109 016 pontot.