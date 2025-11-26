Egy 400 lelket számláló, kicsiny magyar faluban készítik a világ egyik legjobb sajtját
A több ezer sajt értékeléséhez és a világbajnok kiválasztásához az Egyesült Királyság Finom Élelmiszeripari Céhe (Guild of Fine Food) évről évre a világ minden tájáról toborozza a sajtszakértőket. Idén 265 zsűritag két- vagy háromfős csapatokban dolgozott, és vakon kóstolták meg a beküldött 5244 mintát – számolt be róla a Food&Wine magazin.
Svájci lett az év legjobb sajtja
A bírálók a sajt héját/kérgét és általában a megjelenését, színét, textúráját, állagát és mindenekelőtt az ízét vizsgálják. Ez alapján az év sajtjának a Gruyère AOP Vorderfultigen Spezialt választották, amelyet a svájci Hinterfultigen településen működő sajtműhely, a Bergkäserei Vorderfultigen sajtüzem 18 hónapig érlelt.
A Gruyère (ejtsd grüjer) egy sárga színű, tehéntejből készülő félkemény sajt. 2001 óta eredetvédett svájci sajtfajta. Karaktere, sós íze attól függ, mennyi ideig érlelték. A fiatalabb (5 hónap) fajták kicsit diósabb jellegűek, az idősebb (akár 1 év) Gruyère sajtok összetettebb ízűek.
A magyar sajtkészítők ismét bizonyították szakértelmüket
Versenyen a hazai sajtkészítők összesen 19 érmet szereztek. Az aranyérmet nyert sajtok között találjuk a mindössze 400 lelket számláló Mónosbélen készülő, hat hónapig érlelt bükki hegyvidéki tehénsajtot is, amelyet Sándor Tamás, a Bükki Sajtmanufaktúra tulajdonosa gyárt.
A World Cheese Awards hazai díjazott sajtjai:
Arany minősítés
- Bükkisajt Sándor Tamás Sajtmanufaktúra – Bükki hegyvidéki tehénsajt 6 hónapos érlelésű
- Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Superiore Old
- Kincses Sajtműhely – Hegyi Sajt
Ezüst minősítés
- Újlaki Major – Érlelt Juhsajt
- Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Grande
- Aradi Sajt – Kipatéi Delight
- Bodor Enikő, Mekkentő Gazdaság – Selypi Sajt – Kupac
- Paraszt Sajt – Magyartarka Kemény 21 hónapos érlelésű
- Breier Farm – Pilisi Sajt 9 hónapos érlelésű
- Breier Farm – Tanya Sajt 3 hónapos érlelésű
- Halda Sajt – Trappista
- Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 12 hónapos érlelésű
- Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 6 hónapos érlelésű
Bronz minősítés
- Bömbi Tejtermékek – Bömbi félkemény érlelt sajt
- Kincses Sajtműhely – Camembert
- Aradi Sajt – Öreghegyi Kemény
- Breier Farm – Pilisi Sajt 3 hónapos érlelésű
- Tolbán Sajtmanufaktúra – Kék
- Aradi Sajt – Truffle-Aged Hard Cheese
További részletek az Origo oldalán olvashatók.