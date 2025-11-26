Kisrészvényekben a nagy erő: szépen szállítják a hozamokat – még most sem késő beszállni
November végére zömében már a pesti tőzsde kis- és közepes méretű tőzsdei cégei is közzétették harmadik negyedéves beszámolóikat, idén utoljára számot adva teljesítményükről. Az eredmények, az elemzői reakciók és az aktuális célárak alapján megnéztük, mely hazai kisrészvényekben maradt még hozamlehetőség.
A hazai tőzsde 2025-ben erős teljesítményt nyújt, a blue chip index BUX 37 százalékot ralizott, a kis- és közepes kapitalizációjú papírok hazai részvénykosara, a BUMIX pedig ezt is jócskán felülmúlja 50 százalékos menetelésével.
Remekelnek a hazai kispapírok, és van még bennük potenciál
A Budapesti Értéktőzsde piacfejlesztési programjának keretében elemzett vállalatok papírjai néhány kivételtől eltekintve ezzel együtt is két számjegyű felértékelődési lehetőséggel kecsegtetnek.
A közel 80 százalékos idei ralijával a magyar kispapírok sztárja, az ANY Biztonsági Nyomda kifejezetten erős negyedéven van túl, kilenchavi profitja pedig negyedével szárnyalta túl a tavalyit . A bőkezű osztalékfizetőként ismert társaság a jelenlegi árfolyamszinteken túlértékelt lehet, a Concorde ezért tartást javasol. Céláruk – az osztalékfizetés nélkül – 8 százalékos ereszkedést vetít előre. A részvényesi juttatás ugyanakkor jövőre is magas, részvényenként 547 forint lehet, a 7,3 százalékos jelenlegi osztalékhozam mellett tehát így is lehet még fantázia az ANY-ben.
Az ingatlanhasznosítással foglalkozó Graphisoft Park kurzusa 15 százalékkal emelkedett idén. Az elemzői várakozás alapján azonban ezzel még csak félúton jár, mivel további 14 százalékos árfolyam-emelkedésre van kilátás az euróban jegyzett kisrészvénynél, amit a Wood&Company továbbra is vételre ajánl.
Tartani kell az Equilor szerint az Opus-részvényeket, melyek egyébként kifejezetten gyengén teljesítenek idén. A holding árfolyama 5 százalékos mínusznál jár, ezzel együtt az érvényben lévő célár alapján bő ötödével érhet többet a papír.
Ezek a kisrészvények lehetnek a legalulértékeltebbek
Hasonló, valamivel 20 százalék feletti hozampotenciált rejthetnek a Waberer’s és a PannErgy részvényei is, melyeket a 34, illetve 20 százalékos idei ralit követően is érdemes venni a jelenlegi árfolyamszinteken az elemzők szerint.
Az egyik leginkább alulértékelt kispapír a szebb napokat is látott Masterplast lehet. Az építőipari anyagokat gyártó társaság továbbra is a szektor nehézségeinek hatásaiból próbál felállni, a harmadik negyedéves pénzügyi számok alapján a fordulat jelei már láthatóak is . Az MBH értékelése alapján a részvény negyedével értékelődhet fel a következő 12 hónap során, ajánlásuk ezért vétel.
A legnagyobb hozamlehetőséget az AutoWallis tartogathatja, az autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató csoport részvényei 33 százalékkal ralizhatnak a Concorde legfrissebb elemzése alapján. A régiós autópiaci szerepét folyamatosan újabb márkaképviseletekkel és üzletfejlesztésekkel erősítő vállalat papírjai – és a befektetők – is rászolgálhattak az emelkedésre, idén viszont lényegében stagnál az árfolyam.
Az Alteo a kifejezetten gyenge piaci környezetben, 94 millió forintos veszteséggel zárta a harmadik negyedévet, amire az előző években nem volt példa. Az MBH elemzői ezért felülvizsgálat alá helyezték az idén közel 10 százalékos plusznál járó részvényt.
Nincs aktuális célára a Duna House papírjainak sem, bár az ingatlanközvetítő társaság lendülete a harmadik negyedévben is folytatódott, köszönhetően a lengyel és az olasz közvetítői szegmensek teljesítményében, miközben idehaza is élénkült a lakáspiac az Otthon Start program indulásának is betudhatóan. A Duna House kedden pedig újabb fontos mérföldkőről számolt be: a Donpiso ingatlanhálózat felvásárlásával belép a spanyol piacra is.
A Concorde éppen a vállalatcsoport vártnál erősebb eredménye és a piaci fejlemények tükrében helyezte november végén felülvizsgálat alá a korábbi, 1137 forintos célárat.