Kína a világ utolsó nagy vasérclelőhelyét is megszerezte – lerakva ezzel egy ország fejlődésének alapjait

Kína alig pár év alatt képes volt elérni azt, amire mások évtizedek alatt képtelenek voltak, így idén útra kelt a világ utolsó, korábban kiaknázatlan magas minőségű vasérclelőhelyéről az első szállítmány az ázsiai országba.

Évtizedek óta ismert a Simandou lelőhely, de csak most vált valósággá

A Guineában található Simandou lelőhelyen ugyanis megindult a termelés, ami évtizedes álma a bányaiparnak. Nem volt egyszerű feladat, hiszen a nyugat-afrikai országban rendszerváltások, politikai instabilitás és számos más tényező is nehezítette a munkálatok megkezdését, ráadásul egy 600 kilométeres vasútvonalat és egy kikötőt is fel kellett húzni, hogy a projekt valósággá válhasson.

A húszmilliárd dolláros beruházás jelentőségét jelzi, hogy annak költsége csaknem eléri Guinea teljes éves GDP-jét,

ám a bánya megnyitása Kína számára is fontos, miután Peking szeretné lazítani kitettségét Ausztrália és Brazília felé, ahonnan vasérc importjának több mint 70 százaléka érkezik. A kínai erőfeszítések ellenére a bányában továbbra is maradt részesedése az azt eredetileg 1997-ben felfedező Rio Tintónak is, ám a vasút és a kikötő felhúzása lehetetlen lett volna kínai beruházások nélkül – derül ki a Nikkei írásából.

A bánya nyitásához vasutat és kikötőt kellett építeni

A beruházás költségeinek oroszlánrészét a bánya megnyitásához szükséges infrastruktúra létrehozása tette ki, miután a vasút több mint kilencmilliárd dollárba, a kikötő pedig négymilliárd dollárba került, amit számos résztvevő együttműködése fedezett. A bánya déli, 1-es és 2-es blokkját egy Rio Tinto vezette konzorcium, a SimFer kapta jelentős kínai részesedéssel, míg az északi , 3-as és 4-es blokk a WCS birtokába került, ami a szingapúri Winning International hajózási vállalat és Weiqiao szövetsége, melybe bekerült később a kyani Baouwu is. Guinea mind a két területen 15 százalékot kapott, ahogy a vasútban és a kikötőben is.

Azonban 35 év után az infrastruktúra az államra száll, ám a bányatársaságok megőrzik használati jogaikat is.

Bár a bánya létesítésére vonatkozó jogokat már 2002-ben megadták, a fordulópontot a WCS 2019-es bevonása hozta el, mely közeli kapcsolatokat ápol kínai infrastrukturális tőkével. A kínai Szun Hszisun alapította Winning először Indonéziából szállított bauxitot Kínába, ám a délkelet-ázsiai ország korlátozásai után új lelőhelyek után kényszerült nézni.