bányaipar
Kína
Guinea
vasérc

Kína a világ utolsó nagy vasérclelőhelyét is megszerezte – lerakva ezzel egy ország fejlődésének alapjait

Az óriási lelőhely kiaknázásáért cserébe vasútvonal és kikötő is épült Guineában. A Simandou bánya évi 120 millió tonna termelésére lehet képes.
K. B. G.
2025.11.25, 05:00
Frissítve: 2025.11.25, 06:41

Kína alig pár év alatt képes volt elérni azt, amire mások évtizedek alatt képtelenek voltak, így idén útra kelt a világ utolsó, korábban kiaknázatlan magas minőségű vasérclelőhelyéről az első szállítmány az ázsiai országba.

A Simandou bánya óriási beruházást igényelt / Fotó: AFP

Évtizedek óta ismert a Simandou lelőhely, de csak most vált valósággá

A Guineában található Simandou lelőhelyen ugyanis megindult a termelés, ami évtizedes álma a bányaiparnak. Nem volt egyszerű feladat, hiszen a nyugat-afrikai országban rendszerváltások, politikai instabilitás és számos más tényező is nehezítette a munkálatok megkezdését, ráadásul egy 600 kilométeres vasútvonalat és egy kikötőt is fel kellett húzni, hogy a projekt valósággá válhasson.

A húszmilliárd dolláros beruházás jelentőségét jelzi, hogy annak költsége csaknem eléri Guinea teljes éves GDP-jét, 

ám a bánya megnyitása Kína számára is fontos, miután Peking szeretné lazítani kitettségét Ausztrália és Brazília felé, ahonnan vasérc importjának több mint 70 százaléka érkezik. A kínai erőfeszítések ellenére a bányában továbbra is maradt részesedése az azt eredetileg 1997-ben felfedező Rio Tintónak is, ám a vasút és a kikötő felhúzása lehetetlen lett volna kínai beruházások nélkül – derül ki a Nikkei írásából.

A bánya nyitásához vasutat és kikötőt kellett építeni

A beruházás költségeinek oroszlánrészét a bánya megnyitásához szükséges infrastruktúra létrehozása tette ki, miután a vasút több mint kilencmilliárd dollárba, a kikötő pedig négymilliárd dollárba került, amit számos résztvevő együttműködése fedezett. A bánya déli, 1-es és 2-es blokkját egy Rio Tinto vezette konzorcium, a SimFer kapta jelentős kínai részesedéssel, míg az északi , 3-as és 4-es blokk a WCS birtokába került, ami a szingapúri Winning International hajózási vállalat és Weiqiao szövetsége, melybe bekerült később a kyani Baouwu is. Guinea mind a két területen 15 százalékot kapott, ahogy a vasútban és a kikötőben is. 

Azonban 35 év után az infrastruktúra az államra száll, ám a bányatársaságok megőrzik használati jogaikat is.

Bár a bánya létesítésére vonatkozó jogokat már 2002-ben megadták, a fordulópontot a WCS 2019-es bevonása hozta el, mely közeli kapcsolatokat ápol kínai infrastrukturális tőkével. A kínai Szun Hszisun alapította Winning először Indonéziából szállított bauxitot Kínába, ám a délkelet-ázsiai ország korlátozásai után új lelőhelyek után kényszerült nézni.

A Winning hozta el a győzelmet Guineának

A Winning ekkor talált rá Guineára, ahol a szállítás mellett a termelésben és az infrastruktúra fejlesztésében is szerzett tapasztalatokat és zökkenőmentes ellátási láncot épített ki az afrikai országból Kína felé. Ráadásul a haszon maximalizálása érdekében jó ötletnek tűnt, hogy a hajók ne csak bauxitot szállítsanak, de a másik irányba is meg legyenek rakva cementtel, építési felszereléssel és acéllal, így az újabb bányászati projektek is sikeresebbek lehettek.

A Szun és a Winning vezette Boke Winning Consortium sikerét jelzi, hogy 

tavaly a csoport már 130 millió tonna bauxitot exportált, ami a globális kínálat közel 30 százaléka.

A Simandou-projekt egy másik motorja Mamady Doumbouya ezredes volt, aki 2021. szeptember 5-én szerezte meg a hatalmat egy vértelen puccs keretében. Az új rendszer egyik fő prioritása pedig a Simandou feltámasztása lett, de nem puszta bányaként, hanem az infrastruktúra fejlesztése érdekében is. Ezért fontos szerepet kapott a teher- és személyszállítás összehangolása a vasútvonalon, valamint az északi és déli blokkok elérésének párhuzamos fejlesztése, a biodiveritás megőrzése, a lakosság áttelepítése és sok minden más is.

Végül egy kifejezetten bonyolult megállapodás született, melyen több mint egytucatnyi kínai, szingapúri, guineai és brit ügyvédi iroda dolgozott együtt, hogy összehangolja a sokszor ellentétes érdekeket és megindulhatott végre a munka, mely a Kínában megszokott építési sebességgel zajlott. A fejlesztés sebességét látva Simon Trott, a Rio Tinto vezérigazgatója elmondta, teljesen átértékelték Kínával kapcsolatos feltevéseiket.

Guinea fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a projekt, de segíti-e a továbblépést?

Doumbaya a december 28-ra kitűzött elnökválasztás kampányában is központi helyet szán Siamndounak, ám kérdéses, hogy a termelési kapacitását csak 2028-ra elérő bánya képes-e átalakítani Guinea gazdaságát, melyet pont az hátráltat, hogy az ország túlságosan a nyersanyagok kitermelésére támaszkodik. Ezért a megállapodás értelmében az első export után két éven belül a SimFernek és a WCS-nek acél- vagy pelletgyárat is kell építenie, ám az iparosítást számos tényező akadályozhatja. 

Az országban ugyanis nincs konzisztens áramellátás, gyenge a helyi kereslet és a sztrájkok is gyakoriak.

A projekt költségei és a hosszú szállítási útvonal miatt pedig Simandou csak relatíve magas vasércárak mellett tudja kitermelni a kezdeti bődületes költségeket, ráadásul az évi 120 millió tonnás kapacitás Kínába szállítása még egy sor új óriás teherszállító hajót is igényel. Azonban az S&P Global biztatóan látja a helyzetet, így Guinea hitelbesorolását B+/B-re módosította, ami a legjobb az ország függetlensége óta, míg a növekedés 2026 és 2028 között évi 9,5 százalék lehet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

