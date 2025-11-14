Gyógyszerkrízis fenyeget Ukrajnában: az országos havi készlet ötöde megsemmisült

A kár nagyságrendjére még nem volt példa a háború kezdete óta. Az Optima-Pharma becslése szerint a vállalat mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenvedett el, ami a cég éves forgalmának mintegy 5 százaléka. A tűzvonalba került raktárban nemcsak gyógyszerek, hanem az ukrán gyógyszerellátás működéséhez kulcsfontosságú adatbázisok is megsemmisültek.

Gyógyszertár Kijevben – az ukrán gyógyszerellátás súlyos károkat szenvedett az orosz támadások miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek tartalmazták a szállítási útvonalakat, a patikák igényeit, valamint a gyártókkal kötött szerződések részleteit, vagyis azt az informatikai infrastruktúrát, amely az egész gyógyszerelosztó hálózatot működtette. Az Optima-Pharma – amely 43 százalékos piaci részesedésével a legnagyobb ukrán gyógyszerdisztribútor – a támadást követően ideiglenesen felfüggesztette a gyógyszerek beszállítását kijevi és környékbeli raktáraiba. Ihor Hucal, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a regionális raktárakból továbbra is folyik az ellátás, de ez legfeljebb a fővárosi igények egy részét képes fedezni. A vállalat már dolgozik a gyógyszerek logisztikai áramlásának újraindításán, de a kiesett kapacitás teljes pótlása időbe telik.

Az ukrán gyógyszerellátás két legnagyobb szereplője

Az ukrán gyógyszer-nagykereskedelem szinte teljes egészében két szereplő kezében van:

az Optima-Pharma mellett

a BaDM uralja a piacot,

a kettő együtt az ország disztribúciós piacának mintegy 85 százalékát kontrollálja.

A két cég között évek óta éles verseny zajlik,

ugyanakkor a versenyhatóság (AMKU) nemrég mindkettőt rekordösszegű – több mint 2,4 milliárd hrivnyás (19,2 milliárd forintos) – bírsággal sújtotta az árak összehangolása miatt.

nemrég mindkettőt rekordösszegű – több mint 2,4 milliárd hrivnyás (19,2 milliárd forintos) – bírsággal sújtotta az árak összehangolása miatt. A döntés ellen az Optima-Pharma még fellebbez, de a mostani események után a bírság kifizetése, a háborús károk és az újrakezdés együtt súlyos pénzügyi helyzetbe hozta a céget.

A piac rövid távon meginog, de nem omlik össze

A piaci szereplők szerint a támadás nem okoz összeomlást, de átmeneti zavarokra mindenképp fel kell készülni. Dmitro Babenko, a BaDM megbízott vezérigazgatója szerint a vállalat már most növekvő keresletet tapasztalt Kijevben és környékén, és igyekszik megemelni a szállítási kapacitást, hogy ellensúlyozza a kiesést.

Két-három nehéz hétre számítok, de nem lesz katasztrófa. A piac képes lesz alkalmazkodni

– jelentette ki.