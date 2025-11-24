Eljött a nap: általános üzemanyagár-csökkentést jelenthetnek be hétfőn Magyarországon – ez már az ukrán béke előszele

Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban 1 centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett. Ez az üzemanyagárakra is hatással lehet.

A magyarországi üzemanyagárakat is érintheti a világpiaci mozgás / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

A januári WTI határidős ára a hét első napját 2 centes csökkenéssel, 58,04 dolláron nyitotta. Az előző kereskedési napon a kontraktus 0,94 dollárral, vagyis 1,6 százalékkal esett hordónként. Az elmúlt hét folyamán mindkét jegyzéstípus nagyjából 3 százalékot esett, ami mindkét esetben a legalacsonyabb árat eredményezte október 21 óta.

Az Interfax orosz hírportál elemzése szerint a mérséklődés mögött az áll, hogy a piac figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló, különböző tervekkel kapcsolatos fejleményeket. A konfliktus lezárása ugyanis az Oroszország elleni szankciók feloldásához és a világpiaci olajellátás növekedéséhez is vezethet.

Az előző hét legfontosabb fejleménye az Amerikai Egyesült Államok által előterjesztett, 28 pontos béketerv volt. Ez különösen a NATO-charta 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat, az Oroszország és Ukrajna közötti meg nem támadási megállapodást, Kijev NATO-csatlakozási szándékának elutasítását és az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését tartalmazza.

Nem sokkal ezután az Európai Unió is nyilvánosságra hozta saját, 24 pontos javaslatát, amely nem tartalmazza Ukrajna NATO-ba való belépésének tilalmát, viszont Ukrajna EU-ba való belépésének engedélyezését javasolja, és azonnali tűzszünetet kért.

„Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják” – fejtette ki Tony Sycamore, az IG elemzője.

Szintén fontos olajpiaci történés volt, hogy a Baker Hughes olajmező-szolgáltató vállalat szerint az elmúlt héten az aktív olajfúrótornyok száma az Egyesült Államokban kettővel emelkedett, és elérte a 419 darabot. A gázfúrótornyok száma szintén kettővel bővül, ebből 127 működik jelenleg.