légiközlekedés
légitársaság
Olaszország
Wizz Air

Váratlan helyről kapott óriási pofont a Wizz Air - Magyarországon is volt már rá példa

Félmillió eurós büntetést kapott a Wizz Air Olaszországban, mert az All You Can Fly előfizetést korlátlan repülésként hirdette, de elmulasztotta egyértelműen közölni a használati korlátozásokat.
VG/MTI
2025.11.14, 17:35

Az olasz gazdasági versenyhivatal (AGCM) 500 ezer eurós bírságot szabott ki a Wizz Air diszkont-légitársaságra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mivel a légitársaság nem magyarázta el megfelelően az All You Can Fly előfizetés korlátait. Az ajánlat lehetővé teszi az előfizetőknek, hogy fix áron repüljenek a légitársaság által üzemeltetett összes nemzetközi útvonalon 599 euróért, illetve 499 euróért a promóció korai szakaszában.

Aircraft At Eindhoven Airport Félmillió eurós büntetés: nem volt egyértelmű a Wizz Air korlátlan repülési ajánlata
Fotó: NurPhoto via AFP

A pénteki közlemény szerint az ajánlat kivizsgálását követően a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a Wizz Air promóciós kampányai korlátlan előfizetésként mutatták be a szolgáltatást, azonban nem adtak megfelelő és naprakész tájékoztatást a használatára vonatkozó korlátozásokról. 

Ennek eredményeként hiányos és kétértelmű volt a fogyasztóknak az előfizetés funkcióiról nyújtott szerződéskötés előtti tájékoztatása, különösen az egyes járatokra vonatkozó foglalási időszakok, az egyes járatokon az előfizetőknek elérhető ülőhelyek száma és típusa, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó további korlátozások kapcsán.

A Wizz Air Magyarországon is kapott már büntetést, ugyanis az év elején a Gazdasági Versenyhivatal megállapította: a vállalat fél éven át elhallgatta, hogy a retúrjeggyel rendelkező és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva nem tudják elvégezni.

Ennek következtében az érintett fogyasztóknak később reptéri utasfelvételi díjat (további 40 eurót) kellett fizetniük. A légitársaság elismerte a történteket, és vállalta, hogy több ezer fogyasztónak fizet pénzben is lehívható kompenzációt, amelynek összértéke meghaladta a 80 millió forintot.

Különleges helyen képezi ki munkatársait a Wizz Air – bejártuk a titokzatos Training Centert

Hálózata és flottája mellett munkavállalói számát is folyamatosan bővíti a légitársaság. Az iparág sajátosságai miatt a pilóták és a cabin crew kiképzése számos speciális eszközt igényel. A Wizz Air Training Centerében jártunk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
