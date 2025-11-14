Váratlan helyről kapott óriási pofont a Wizz Air - Magyarországon is volt már rá példa

Az olasz gazdasági versenyhivatal (AGCM) 500 ezer eurós bírságot szabott ki a Wizz Air diszkont-légitársaságra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mivel a légitársaság nem magyarázta el megfelelően az All You Can Fly előfizetés korlátait. Az ajánlat lehetővé teszi az előfizetőknek, hogy fix áron repüljenek a légitársaság által üzemeltetett összes nemzetközi útvonalon 599 euróért, illetve 499 euróért a promóció korai szakaszában.

Fotó: NurPhoto via AFP

A pénteki közlemény szerint az ajánlat kivizsgálását követően a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a Wizz Air promóciós kampányai korlátlan előfizetésként mutatták be a szolgáltatást, azonban nem adtak megfelelő és naprakész tájékoztatást a használatára vonatkozó korlátozásokról.

Ennek eredményeként hiányos és kétértelmű volt a fogyasztóknak az előfizetés funkcióiról nyújtott szerződéskötés előtti tájékoztatása, különösen az egyes járatokra vonatkozó foglalási időszakok, az egyes járatokon az előfizetőknek elérhető ülőhelyek száma és típusa, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó további korlátozások kapcsán.

A Wizz Air Magyarországon is kapott már büntetést, ugyanis az év elején a Gazdasági Versenyhivatal megállapította: a vállalat fél éven át elhallgatta, hogy a retúrjeggyel rendelkező és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva nem tudják elvégezni.

Ennek következtében az érintett fogyasztóknak később reptéri utasfelvételi díjat (további 40 eurót) kellett fizetniük. A légitársaság elismerte a történteket, és vállalta, hogy több ezer fogyasztónak fizet pénzben is lehívható kompenzációt, amelynek összértéke meghaladta a 80 millió forintot.