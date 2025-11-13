Zelenszkij: elfogyott a pénzünk, ha nem kapunk még, végünk – keményen diktál az ukrán elnök, Trumpnak és az EU-nak is kiosztotta a feladatokat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az Európai Unió szövetségeseit, hogy oldják meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatos nézeteltéréseiket, mondván, hogy az új finanszírozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a háború sújtotta gazdaság továbbra is képes legyen harcolni Moszkva ellen — közölte a Bloomberg.
„Remélem, Isten segít, hogy meghozzuk ezt a döntést” – mondta Zelenszkij szerdán késő este Kijevben a Bloombergnek adott interjúban. Hozzátette, hogy ellenkező esetben „alternatívát kell találnunk, ez a túlélésünk kérdése. Ezért van rá nagyon nagy szükségünk. És számítok a partnereinkre.”
Régóta tárgyalják az ügyet, Zelenszkij türelme fogy
Az Európai Unió decemberig elhalasztotta a döntést az orosz állami vagyon felhasználásáról, amelyből 140 milliárd euró (162 milliárd dollár) hitelt nyújtana Ukrajnának, amelynek jövő év elejére új finanszírozásra van szüksége.
Oroszország eközben lassan halad előre a csatatéren, és a tél közeledtével Ukrajna energia-infrastruktúráját támadja, hogy aláássa a gazdaságát.
Oroszország inváziója már a negyedik évébe lépett, miközben Zelenszkij kormánya a második világháború óta Európa legsúlyosabb konfliktusában a meggyengült gazdasággal és kimerült harci erőkkel küzd. Donald Trump elnök visszatérése óta a Fehér Házba a nyugati támogatás is megváltozott Kijev iránt.
Búcsút inthetnek az amerikai támogatásnak az ukránok
Az amerikai finanszírozás leállítása miatt az európai kormányok megígérték, hogy fokozzák a segítségnyújtást, hogy elhárítsák a Kreml új fenyegetését.
Belgium, akinél a befagyasztott orosz vagyon legnagyobb része van, biztosítékot vár arra, hogy ha ezeket a pénzeket felszabadítják, és a háborút finanszírozzák belőle, annak nem lesz jogi következménye a Benelux-országra nézve a háború lezárását követően.
Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrég azt is kijelentette, hogy nem támogat semmilyen tervet a Kreml vagyonának lefoglalására, „amennyiben ezeket az alapokat Ukrajna katonai költségeire fordítanák”.
Valdisz Dombrovszkisz, az EU gazdasági biztosa egy hete figyelmeztetett:
Hiteles finanszírozási kötelezettségvállalást kell felajánlani Ukrajnának, hogy Kijev új nemzetközi monetáris alaptámogatást kaphasson.
Az IMF is megkezdte a tárgyalásokat Ukrajnával egy összesen 8 milliárd dollár értékű segélycsomagról.
Oroszországnak meg kell fizetnie ezt a háborút – és a befagyasztott vagyonból származó pénzek segítenek Ukrajnának több légvédelmi rendszert vásárolni az Egyesült Államoktól és Európától, valamint finanszírozni a drónjait, amelyekkel orosz célpontokat támadhat
– mondta Zelenszkij. Hozzátette: „Nincs további pénzünk, és ez a megoldás – és ez igazságos.”