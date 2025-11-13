Felébredtek? Brüsszel elzárja a pénzcsapokat Ukrajna számára – tarthatatlanná vált a helyzet, mentik a menthetőt

Az ukrán adósság fenntarthatóságával kapcsolatos kételyek miatt az Európai Unió határozatlan ideig nem tud újabb és újabb hiteleket nyújtani Kijevnek, ezért az Európai Bizottság inkább a jóvátételi hitelen dolgozik – mondta szerda este Valdis Dombrovskis, az unió gazdasági biztosa.

Az ukrán adósság miatt már Brüsszelben is aggódnak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az ukrán adósság kérdésére a jóvátételi hitel lehet a megoldás

A politikus szerint tovább dolgoznak a belga hatóságokkal a jóvátételi hitellel kapcsolatos aggályok feloldásán, ám más megoldások is szóba kerültek – jelenti az Interfax. Az unió a háború kezdetén befagyasztott orosz állami vagyonon alapuló 140 milliárd eurós jóvátételi kölcsönnel fedezné Ukrajna kiadásait, ám

a pénznek helyet adó Belgium nemzetközi jogi eljárásoktól tart, ezért eddig nem sikerült megállapodni,

noha október végén a tagországok vezetői elvileg támogatták a koncepciót.

Az IMF megszorításokhoz kötné a további hiteleket

A kérdés a Nemzetközi Valutaalap (IMF) további segítségével kapcsolatban is aggályokat vethet fel, különösen, hogy az IMF Ukrajnában sem kíván eltérni a szervezetet jellemző, megszorításokon alapuló receptjétől a finanszírozásért cserébe. Az IMF egyebek mellett az energiatámogatások megszüntetését, adóemeléseket és a hrivnya gyorsabb leértékelését javasolja.

A pénzügyi nehézségek mértékét jelzi, hogy a háború ellenére Kijev ma már a fegyverexportot is engedélyezné. Bár a háborús tapasztalatok és fejlesztések miatt az ukrán hadiipar termékei keresettek a nemzetközi piacokon, azokra a frontvonalakon is szükség van. Ugyanakkor az ukrán hadiipar szereplői szerint a külföldi eladások segíthetik a beruházások finanszírozását is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a döntést úgy magyarázta: az export irányított lesz, és csak olyan fegyvereket érint, amelyekből az ukrán hadsereg rendelkezik megfelelő tartalékokkal.

Ha nincs jóvátételi hitel, a tagállamoknak kell a zsebükbe nyúlni

Mindeközben az orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban az Európai Központi Bank is fogalmazott meg aggályokat, szerintük ugyanis egy ilyen lépés alááshatja az euró globális hitelességét, és megkérdőjelezheti az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat.