Botrány: európai civilek 500 ezer eurót dobtak össze az ukránoknak, hogy rakétát vegyenek belőle - most kiderült, Zelenszkij főemberénél landolhatott volna a pénz

Az Ajándékok Putyinnak cseh alapítvány több tízmillió koronát gyűjtött össze, hogy Flamingó cirkálórakétákat adományozzon Ukrajnának, de a Fire Point gyártó körül zajló korrupciós vizsgálatok miatt végül nem utalta át a pénzt.
VG
2025.12.02, 06:27
Frissítve: 2025.12.02, 09:19

Az Ajándékok Putyinnak (Dárek pro Putina) nevű cseh alapítvány leállította a Flamingó cirkáló akéták Fire Point ukrán fegyvergyártó cégtől tervezett beszerzését. A döntést azután hozták meg, hogy a gyártó körül korrupciós vizsgálat indult Ukrajnában – közölte az alapítvány két vezetője.

A korrupciós botrány miatt nem vesz Flamingó cirkálórakétákat az ukrajnai gyártótól egy cseh alapítvány
A Flamingo névre keresztelt, nagy hatótávolságú cirkálórakéta indítása / Fotó: AFP

Dalibor Dedek, az alapítvány egyik alapítója szerint a gyors közösségi akció során több tízmillió cseh koronát sikerült összegyűjteniük, a pénzt azonban végül nem utalták át. „Komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a felajánlott összeg valóban arra a célra kerülne-e, amire szántuk. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a tranzakciót, és jelenleg más, megbízható beszállítót keresünk” – mondta Dedek.

Hasonló indoklást adott Martin Ondrácek, a kezdeményezés másik vezetője is, aki szerint a donorok körében aggályok fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy a Fire Point vezetése kapcsolatba hozható Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal lemondott vezetőjének közvetlen környezetével. A döntés hátterében az ukrajnai korrupcióellenes hatóságok (NABU) által az elmúlt hetekben indított vizsgálatok állnak.

A nyomozás többek között Timur Mindics üzletemberhez köthető, akit a hatóságok az energetikai infrastruktúra védelmére szánt források elsikkasztásával gyanúsítanak. A Fire Point vállalatot is érinti a vizsgálat, bár a cég ellen egyelőre nem emeltek vádat.

A Fire Point az elmúlt hónapokban több nagy visszhangot kiváltó bejelentést tett új ballisztikus rakéták és űrprojektek fejlesztéséről, valamint tanácsadójának nevezte ki Mike Pompeo volt amerikai külügyminisztert. Az alapítvány közölte: a már összegyűlt adományokat továbbra is ukrajnai fegyvervásárlásra fordítják, de más gyártótól szereznék be a szükséges haditechnikát.

A Flamingó egy ukrán fejlesztésű, közepes hatótávolságú szubszonikus cirkáló rakéta, amelyet a kijevi székhelyű Fire Point magánvállalat mutatott be. A gyártó állítása szerint a rakéta 400–600 kilométer közötti hatótávolsággal rendelkezik, tengerészeti és szárazföldi indítóplatformokról egyaránt bevethető, elsősorban tengeri célpontok és földi infrastruktúra ellen tervezték.

Ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért

Egy alig hét hónapja létező, elérhetetlen, feltehetően fantomcég tette le a korrupciós botrány két kishaláért a súlyos óvadékot. A szabadlábra kerülő vádlottak így könnyű prédájává válhatnak az ukrán nagyhalak ügyvédeinek és „elintéző” embereinek.

