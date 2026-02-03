Deviza
Uniós döntés született, senki ne felejtse el: le kell cserélni a jogosítványokat, mindenkire vonatkozik – ez a végső dátum

Kötelező jogosítványcserére készül az Európai Unió, ami miatt minden régi formátumú vezetői engedély érvényét veszti. A régi jogosítványokat új típusú, bankkártya-formátumú vezetői engedélyek váltják fel.
VG
2026.02.03, 18:34
Frissítve: 2026.02.03, 18:47

Az Európai Unió egységes jogosítványt szeretne a blokkban, így akinek az okmánya nem felel meg a kitételeknek, le kell cserélnie – derült ki a Zaol keddi cikkéből.

A régi jogosítványokat új típusú, bankkártya-formátumú vezetői engedélyek váltják fel.
A régi jogosítványokat új típusú, bankkártya-formátumú vezetői engedélyek váltják fel / Fotó: Illyés Tibor (illusztráció)

Kötelező jogosítványcsere jön

Az új típusú vezetői engedélyek korszerű biztonsági elemekkel készülnek, amelyek jócskán megnehezítik a hamisítást, megjelenésük pedig a bankkártyákéhoz hasonlít. A vonatkozó szabályozás eltérő feltételeket és ütemezést határoz meg a tagállamoknak, a legfontosabb előírás szerint

2033-ra minden régi formátumú jogosítvány érvényét veszti.

Az új formátum célja, hogy a hatóságok számára könnyebbé váljon az azonosítás, valamint az ügyintézés gyorsabb és egyszerűbb legyen.

Magyarországon 2013. január 19. után már kizárólag az új típusú vezetői engedélyeket állítják ki, ugyanakkor a korábban kiadott jogosítványokat nem kell azonnal lecserélni, azok a lejáratukig továbbra is érvényesek. Az uniós állampolgárok ezeket addig jogszerűen használhatják.

Az 1953 előtt születettek esetében azonban – függetlenül a jogosítvány kiállításának időpontjától és típusától – a csere végső határideje 2033. január 19.

Jogosítványcsere online 

A lejárt jogosítvány cseréje, meghosszabbítása online is intézhető az Ügyfélkapun keresztül, az Okmányok menüpontban, a Nyilatkozat a vezetői engedély automatikus hivatali meghosszabbításához opciót választva. Ehhez szükség van érvényes orvosi alkalmassági igazolásra, amit elektronikusan lehet rögzíteni. 

Jogosítvány nélkül is megúszható a rendőrségi igazoltatás

Közúti ellenőrzés során Magyarországon belül már most sincs feltétlenül szükség sem személyi igazolványra, sem jogosítványra. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban elérhető QR-kód ugyanis ezeket kiváltja. A rendőr a saját eszközével beolvassa ezt a kódot, és ellenőrzi az adatokat.

Hozzányúl a B kategóriás jogosítványhoz az EU: így változott a szabályozás már 2026 januárjától – évtizedek óta nem történt ilyen

Az autósok hamarosan nehezebb járműveket, köztük elektromos lakóautókat és mentőautókat is vezethetnek. Az Európai Unió januártól hatályba lépett irányelve jelentősen kibővíti a B kategóriás jogosítvány hatókörét.

