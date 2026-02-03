Orbán Viktorék mindenkinél gyorsabbak voltak, az évtized katonai üzletét kötötték meg Magyarországnak: most már a román hadsereg is sorban állhat érte – videó

Magyarország volt az első, amely stratégiai szinten kötelezte el magát a Rheinmetall és a Lynx mellett, Zalaegerszegen létrehozva Európa egyik legmodernebb harcjárműgyárát – írja a Makronóm. A Rheinmetall KF41 Lynxje jelenleg a legmodernebb konstrukciónak számít a mezőnyben, szemben a már bizonyított, de régebbi tervezésű svéd és osztrák-spanyol riválisokkal.

Ha Románia a Rheinmetall KF41 Lynx harcjármű megrendelése mellett dönt, az a zalaegerszegi Lynx-gyár szerepét és regionális súlyát is jelentősen növelheti / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Lynx megrendelése felé hajlik Románia is, ami az elsők között aktiválta az Európai Unió új, SAFE finanszírozási keretét, amivel Bukarest mintegy 16,7 milliárd eurónyi kedvezményes forráshoz juthat.

Románia átalakítaná a haderejét, amihez a SAFE forrásait használná. Emiatt az országnak olyan partnert kell választania, amely a harcjárművek beszállítása mellett képes garantálni a 65 százalékos európai arányt is, lehetőleg úgy, hogy abból a román ipar is részesedjen.

A beszerzésekhez a vállalatok köre három, az unió programjának is megfelelő cégre szűkült: a német Rheinmetall (KF41 Lynx), az osztrák-spanyol General Dynamics European Land Systems (ASCOD) és a svéd BAE Systems (CV90).

Ha a SAFE-keret nyomására Bukarest a Lynx mellett dönt, az a zalaegerszegi üzem pozícióit is megerősítheti.

Egy ekkora megrendelés teljesítéséhez ugyanis a Rheinmetallnak szüksége lesz minden elérhető régiós kapacitásra. A szigorú európai eredetigazolási szabályok miatt a magyarországi gyártóbázis és a köré épülő beszállítói hálózat hátországot jelenthet a román program számára is. Ez pedig nemcsak a gyártást teheti hatékonyabbá, de hosszú távon csökkentheti a Magyar Honvédség üzemeltetési és alkatrészköltségeit is.

Elárasztotta a csúcsmodern német haditechnika a magyar hadsereget

Mint lapunk beszámolt róla, januárban tömegesen érkeztek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár laktanyájába a Lynx gyalogsági harcjárművek. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök hozzájárulnak hazánk védelmi képességének növeléséhez – közölte a Honvedelem.hu.

A német Rheinmetall védelmi konszern bejelentette, hogy az év elején leszállította az első öt Lynx KF–41 gyalogsági harcjárművet (IFV), a következő lépés pedig további járművek beszerzése lesz, beleértve az ukrajnai gyártást is – közölte az Interfax hírügynökség.