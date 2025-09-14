Orbán és Trump német szövetségese elképesztő politikai cselre készül, Merz legfájóbb sebére tapintanak

Az első őszi ülésszak kezdődik a Bundestagban, mióta Friedrich Merz a kormányfő, és a kancellár azonnal politikai aknamezőre fut. A jobboldali AfD félreszorításához egyelőre elegendőnek bizonyulhatott, hogy elődje, Angela Merkel politikájával teljesen szembefordulva Merz CDU-ja a migrációt visszaszorító lépéseket tesz, illetve kommunikál, a konzervatív térfélre benyomuló rivális azonban új stratégiát eszelt ki – állítja a Bild. A német politika olyan területeken is fellángol, ahol eddig inkább csak izzott.

Német politika és at AfD: marad az ideológia, de rástartolnak egy olyan dologra, ami Merznek nagyon fáj Fotó: NurPhoto via AFP

Az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette Alternatíva Németországért (AfD) az európai szintéren Orbán Viktor Fideszének szövetségesei, és Donald Trump amerikai elnök követői is szimpatizálnak a párttal.

Amint Trumpnak, az évek óta egyre erősödő AfD-nek is egyik fő ütőkártyája volt a növekvő elégedetlenség a tömeges migrációval, amit Merkel Willkommenskultur politikája szabadított az országra és Európára. A Merkelt amúgy sem kedvelő Merz úgy nyerhetett választást és kerülhetett kormányra, hogy az AfD migrációellenességéből átvett elemeket, miközben Weideléket nem vette be koalíciós kormányába.

Ezzel még nem fogta ki a szelet az AfD vitorlájából, és a cselre érkezik az ellencsel. A migrációs kártyát a párt megtartja, de látszanak annak a jelei, hogy kiterjesztenék a frontot – írja a népszerű német lap –, Merz legfájóbb pontjaira tapintva. A legfájóbb Németországban pedig

a megromlott biztonság mellett

a recesszióból szabadulni képtelen gazdaság állapota.

Ilyen jel, hogy már az őszi parlament ülésszak első hetében több gazdaságpolitikai javaslatot terjesztenek be, például a következő címűt:

Vegyük komolyan a munkanélküliséget – kezdeményezzünk azonnali gazdasági fordulatot Németország számára.

A párt továbbra is azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a bevándorlás az egyik fő ügy, ha a mutatók szerint csökken is a sebessége, és a deportálásokat jobban erőltetik Merzék a korábbinál. De új üzeneteket tesz hozzá a jövőben egy másik fronton.

Német politika: a lapnak megerősítették az AfD fordulatát

A Bildnek az AfD parlamenti frakciójának helyettes vezetője, a 54 éves Beatrix von Storch megerősítette a fordulatot. Azt állította: Merz súlyosan megrongálta a CDU/CSU hitelességét a gazdasági és pénzügyi ügyekben.

Ezzel történelmi lehetőséget adott az AfD-nek arra, hogy a migráció témája után átvegye a CDU/CSU gazdasági és pénzügyi kompetenciáját, és így a társadalom középrétegeiből nagy új szavazói csoportokat nyerjen meg magának

– mondta. Hozzátette: ősszel „a gazdasági kompetenciáért folyó harc kerül az előtérbe.”