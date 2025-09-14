Orbán és Trump német szövetségese elképesztő politikai cselre készül, Merz legfájóbb sebére tapintanak

Az első őszi ülésszak kezdődik a Bundestagban, mióta Friedrich Merz a kormányfő, és a kancellár azonnal politikai aknamezőre fut. A jobboldali AfD félreszorításához egyelőre elegendőnek bizonyulhatott, hogy elődje, Angela Merkel politikájával teljesen szembefordulva Merz CDU-ja a migrációt visszaszorító lépéseket tesz, illetve kommunikál, a konzervatív térfélre benyomuló rivális azonban új stratégiát eszelt ki – állítja a Bild. A német politika olyan területeken is fellángol, ahol eddig inkább csak izzott.
Az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette Alternatíva Németországért (AfD) az európai szintéren Orbán Viktor Fideszének szövetségesei, és Donald Trump amerikai elnök követői is szimpatizálnak a párttal.
Amint Trumpnak, az évek óta egyre erősödő AfD-nek is egyik fő ütőkártyája volt a növekvő elégedetlenség a tömeges migrációval, amit Merkel Willkommenskultur politikája szabadított az országra és Európára. A Merkelt amúgy sem kedvelő Merz úgy nyerhetett választást és kerülhetett kormányra, hogy az AfD migrációellenességéből átvett elemeket, miközben Weideléket nem vette be koalíciós kormányába.
Ezzel még nem fogta ki a szelet az AfD vitorlájából, és a cselre érkezik az ellencsel. A migrációs kártyát a párt megtartja, de látszanak annak a jelei, hogy kiterjesztenék a frontot – írja a népszerű német lap –, Merz legfájóbb pontjaira tapintva. A legfájóbb Németországban pedig
Ilyen jel, hogy már az őszi parlament ülésszak első hetében több gazdaságpolitikai javaslatot terjesztenek be, például a következő címűt:
Vegyük komolyan a munkanélküliséget – kezdeményezzünk azonnali gazdasági fordulatot Németország számára.
A párt továbbra is azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a bevándorlás az egyik fő ügy, ha a mutatók szerint csökken is a sebessége, és a deportálásokat jobban erőltetik Merzék a korábbinál. De új üzeneteket tesz hozzá a jövőben egy másik fronton.
A Bildnek az AfD parlamenti frakciójának helyettes vezetője, a 54 éves Beatrix von Storch megerősítette a fordulatot. Azt állította: Merz súlyosan megrongálta a CDU/CSU hitelességét a gazdasági és pénzügyi ügyekben.
Ezzel történelmi lehetőséget adott az AfD-nek arra, hogy a migráció témája után átvegye a CDU/CSU gazdasági és pénzügyi kompetenciáját, és így a társadalom középrétegeiből nagy új szavazói csoportokat nyerjen meg magának
– mondta. Hozzátette: ősszel „a gazdasági kompetenciáért folyó harc kerül az előtérbe.”
Ugyancsak arról beszélt az 55 éves Leif-Erik Holm, az AfD gazdasági szakértője, hogy a migráció mellett a gazdaságpolitika a legfontosabb épíőkő.
A magas munkanélküliségi adatok, valamint a vállalatok és a szakképzett munkaerő elvándorlása megmutatják, mennyire súlyossá vált a probléma. A jó gazdaságpolitika országunk számára, és így a parlamenti frakciónk számára is, sürgetőbbé vált
– fogalmazott.
Nagyon hasonló dolog történt egyébként szinte egyidejűleg az osztrák politikában is, mint Németországban, annyiban súlyosabb formában, hogy ott úgy szorították ki a kormányzásból a radikális jobboldalt, hogy a Fidesszel szintén szövetséges Szabadságpárt megnyert a választásokat.
A nélkülük felállt osztrák kormánykoalíció – amely Merzhez hasonlóan szintén gazdasági problémákkal küzd – helyzete hat hónap alatt akuttá vált, mégpedig egy vasárnapi jelentés szerint történelmi léptékben.
Ausztria akkora bajban van, amit még ebben az évszázadban nem láttak, az okok gazdaságiak
Politikai földrengésként mutatja be az osztrák lap, a Kronen Zeitung a legfrissebb közvélemény-kutatást. Az osztrák politika ekkora fiaskót ebben az évszázadban még nem tapasztalt, a kormánykoalíció – amely kihagyta a választási győztes Szabadságpártot, a Fidesz szövetségesét – hat hónap alatt máris elveszítette többségét, a felsorolt okok zömében gazdasági természetűek.
Közben vasárnap Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban, a spanyol Vox párt, Europa Viva 25 elnevezésű nemzetközi politikai nagygyűlésén vasárnap, amelyre a magyar miniszterelnök is videóüzenetet küldött – jelentette az MTI. A résztvevők megrendültségének fejezték ki a héten meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk halála miatt,
Orbán Viktor videóüzenetében arról beszélt, hogy
a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk.
