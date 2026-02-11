Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ukrajnai rendezésről szóló dokumentum új változatait Kijev és a nyugati országok kísérletének nevezte „az amerikai béketerv megerőszakolására” — erről nyilatkozott az orosz külügyminiszter az Empatyija Manucsi podcastben.

Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere az amerikai viszonyról is nyilatkozott interjújában / Fotó: Rutube / Empatyija Manucsi

Az ezt követő valamennyi változat Volodimir Zelenszkij, valamint brit, német, francia és balti támogatói azon törekvésének eredménye, hogy átformálják, saját elképzeléseikhez igazítsák az amerikai kezdeményezést

– mondta az Empatyija Manucsi projektnek adott interjúban.

Az amerikai terv záradéka elfogadhatatlan az oroszoknak

Lavrov emlékeztetett arra, hogy az amerikai terv tartalmaz egy záradékot az oroszok mint nemzeti kisebbség jogainak helyreállításáról Ukrajnában.

A sajtóhoz kiszivárgott legutóbbi verziók erről azonban semmit sem mondanak. Azt mondják, hogy a felek toleránsak lesznek egymással, vagyis egy tolerancia-megállapodásról van szó. És Ukrajna majd betartja az összes uniós normát ezen a téren

– jegyezte meg.

Ami a 20 pontos dokumentumot illeti – amelyet az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna képviselői az alaszkai csúcstalálkozó után vitattak meg –, senki sem adta át Oroszországnak – folytatta a miniszter.

Szergej Lavrov: Oroszország nyitott az együttműködésre, de az Egyesült Államok gátakat emel

Alaszkában még jobb kilátások voltak a békére

Anchorage-ban az orosz külügyminiszter szerint az amerikai javaslatokon alapuló megközelítések utat nyitottak a békéhez. A dokumentum tartalmazta az összes alapvető kérdést, és javaslatot tett a helyszíni realitásoknak megfelelő megoldásukra.

Beleértve azokat is, amelyeket az oroszok védelme érdekében hoztunk létre a náci rezsimtől és annak az orosz nyelvhez, kultúrához, történelemhez és ortodoxiához kapcsolódó mindent kiirtó folyamatától

– hangsúlyozta Lavrov.

Ennek alapján gyorsan meg lehet állapodni egy végleges békeszerződésben – tette hozzá, majd pontokba szedte:

kevés józan hang hallatszik Európában, amely komoly megközelítést követelne az ukrajnai rendezés érdekében;

a Brüsszelben és Kijevben tárgyalt biztonsági garanciákat nem Moszkva részvételével, hanem ellene hozzák létre.

Lavrov szerint Oroszország kész kompromisszumot kötni az ukrajnai rendezés kérdésében, de csak akkor, ha tiszteletben tartják jogos érdekeit, beleértve saját biztonságának garantálását is.