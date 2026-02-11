Cha-cha-cha a semmibe: mentik a turistákat a kanadaiak és az oroszok Kubából

A Kuba elleni amerikai olajembargó hatására lassan megáll az élet a szigetországban, egyre több embert bocsátanak el, bezárnak a szállodák, az alapvető élelmiszereket is egyre nehezebb beszerezni, és egyre megfizethetetlenebbek. A külföldi légitársaságok felfüggesztik a járataikat, vagy üres gépeket küldenek az országba, hogy hazavigyék az ott rekedt turistákat.

Kuba tíz éve először nem kap egy csepp olajat sem külföldről / Fotó: AFP

A kubai hatóságok a hét elején jelentették be, hogy a kerozinhiány miatt többé nem lehet az ország repülőterein feltölteni a külföldi légitársaságok gépeit. Azóta az Air Canada után az ország két másik légitársasága, az AirTransat és a WestJet is bejelentette, hogy legalább április végéig felfüggeszti a kubai járatait.

Az Air Canada az orosz Aeroflothoz hasonlóan a következő napokban csak üres gépeket küld a szigetországba, hogy hazaszállítsa az ott rekedt mintegy

háromezer kanadai

és több mint négyezer orosz

turistát.

A spanyol Iberia és az Air Europa egyelőre nem állította le teljesen a forgalmat, de rugalmas jegykezelési feltételeket vezetett be. A Fox Business tudósítása szerint az amerikai légitársaságok sem számoltak be fennakadásokról. A Southwest és a Delta Air Lines jelenleg napi egy havannai járatot üzemeltet, az előbbinek a gépei

a visszatérésre is elegendő üzemanyaggal indulnak útnak,

az utóbbi esetében erre nincs is szükség, mert a kiinduló állomás, Miami közel van Kubához.

Kuba tíz év után először nem kap olajat

Kuba katasztrofális helyzetbe került, miután Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb támogatójától.

A légitársaságok nagy része még üzemelteti a járatait, de a visszaúthoz elegendő üzemanyaggal kell elindulniuk a szigetországba / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök ráadásul január végén vámokkal fenyegette meg mindazokat, akik olajat szállítanak Kubába, és ezzel a rendeletével sarokba szorította Mexikót, amely szintén leállította a szállításokat.

A Bloomberg tudósítása szerint így

2015 óta januárban először fordult elő, hogy a szigetországba nem érkezett egy csepp importolaj sem,

ezért hiány van mindenből: kerozinból, fűtőolajból és üzemanyagból, egyre inkább ellehetetlenül a víz- és áramellátás.