Liza gyógyulásáért - jótékonysági aukció a Nagyházi galériában

Liza egy hároméves kislány, akinél rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak. Az egyetlen esély számára egy célzott külföldi kezelés, amely háromszáz millió forintba kerül. Édesapja kortárs képzőművészként már többször kiállított a NACO-ban, ezért Nagyházi Lőrincneknek nem volt kérdés, hogy elkötelezetten odaáll a gyűjtés mellé.

Bencs Dániel: Macskacsillag / Fotó: Nagyházi Galéria

Különleges aukciót szervezett, ahol kortárs tételek mellett a Kincsvadászok műsorban vásárolt tárgyakat árverezik el, az 50 indított tétel fele kortárs, fele Kincsvadászok-anyag. A Kincsvadászok műsorban vásárolt műtárgyak között olyanokat találunk, mint Dévényi Tibi bácsi Kádár vázája, illetve a Harsányi Levente által eladott írógép, amely egykor az 56-os forradalom lapjának, az Igazságnak a szerkesztőjéé, Obersovszky Gyuláé volt, vagy egy 200 ezer forintot érő Zsolnay váza. A Nagyházi által felajánlott műtárgyak összértéke másfél millió forint fölött jár. A jótékonysági kezdeményezéshez Fejes Tamás és Katona Szandra is hozzájárul egy-egy műtárgy felajánlásával a saját gyűjteményükből, Fejes egy órát, Katona Szandra egy szőnyeget ajánlott fel. Licitálni az Axioart oldalán lehet, ezzel párhuzamosan a tételeket a Nagyházi Galériában meg lehet tekinteni.

Vető Orsolya Lia: Liquid Slices of Time (Little Bang), 2022 / Fotó: Nagyházi Galéria

A felajánlásokhoz csatlakozott a beteg kislány művész édesapjának baráti köre és mestere Bukta Imre is saját munkáikkal. Így a kortárs tételek Bagi Attila, Balázs Nikolett, Bánki Ákos, Bernáth Dániel, Boruzs Ádám, Dávid Zita, Dóczi Attila, Gantner Dániel, Hardi Ágnes, Kárándi Mónika, Keresztesi Botond, Leitner Levente, Merényi Dávid, Molnár Judit Lilla, Oláh Norbert, Rózsa Luca Sára, Tayler Patrick Nicholas, Varga Ádám, Vető Orsolya Lia munkái. A névsor az Y generációs kortárs művészek legnevesebb alkotóit takarja, munkáik művészeti és befektetési szempontból is értékesek, és megvásárlásuk most egy jó ügyet szolgál.

Nagyházi Lőrinc az aukcióval kapcsolatban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a jótékonysági árverések mindig is részei voltak a galéria életének, de ez most nem egy előre betervezett, alapítványi célokat szolgáló árverés, hanem személyes ügy is, ami miatt a kortárs művészek mind megmozdultak, és számára sem volt kérdéses, hogy tenni kell valamit. A szülők létrehoztak egy internetes oldalt, ahol követni lehet a kislány hogylétét és a gyógyulásáért tett erőfeszítéseket.