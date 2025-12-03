Döntött az EU az orosz gáz teljes kitiltásáról, így érinti Magyarországot: ezek a pontos dátumok – „Nagy győzelem Európának”
Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva „fegyverként” kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon. A tervezet jogilag kötelező, lépcsőzetes tiltást vezet be az orosz LNG- és vezetékes gáz behozatalára: az LNG-import 2026 végére, a vezetékes gáz pedig 2027 őszére teljesen megszűnik – derült ki az Európai Unió Tanácsa közleményéből.
Lars Aagaard dán energiaügyi miniszter „történelmi előrelépésnek” nevezte a megállapodást, amely szerinte jelentősen erősíti az EU energiabiztonságát és a kontinens függetlenségét.
A szabályozás átmeneti időszakot biztosít a már meglévő szerződések számára
A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződésekre a tilalom 2026 tavaszától lép életbe. Az LNG esetében április 25-én, a vezetékes gáz esetében június 17-én. A hosszú távú LNG-szerződések 2027. január 1-jétől, míg a hosszú távú vezetékes gázszerződések 2027. szeptember 30-tól esnek tiltás alá – ez utóbbi legkésőbb 2027. november 1-jéig akkor is érvénybe lép, ha a gáztárolási előírások teljesülnek.
A meglévő szerződések csak korlátozott, műszaki jellegű okokból módosíthatók, és semmiképp nem növelhetik az import mennyiségét.
A gyakorlati végrehajtást egy új előzetes engedélyezési rendszer biztosítja. Ebben az orosz eredetű vagy átmeneti időszak alá tartozó gázimport esetében legkésőbb egy hónappal az érkezés előtt kell benyújtani az adatokat, míg más országokból származó importnál 5–7 nappal korábban. Az eljárás alól mentesülnek azok az országok, amelyek jelentős mennyiségben exportálnak gázt az EU-ba, tiltják vagy korlátozzák az orosz importot, vagy nincs infrastruktúrájuk annak fogadására. Ezt a listát az Európai Bizottság frissítheti, és vissza is vonhatja az egyes országok mentességét, ha bizonyított a szabályok megkerülése.
Minden tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell készítenie, amelyben bemutatja, hogyan kívánja teljesen megszüntetni az orosz gázimportot a rendeletben előírt határidőkre. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik azokra az országokra, amelyek még orosz olajat importálnak.
Az Európai Bizottság vállalta, hogy 2027 végéig jogszabálytervezetet nyújt be az orosz olajimport teljes kivezetéséről is.
A tárgyaló felek a bizottság eredeti javaslatához képest további elemeket építettek a szabályozásba. Például hatékony és arányos szankciókat írnak elő a tiltás megsértése esetére, illetve fenntartják a „felfüggesztési klauzulát”, amely lehetővé teszi a tiltás átmeneti enyhítését súlyos ellátásbiztonsági krízis esetén. A feltételeket ugyanakkor szigorították is, így
kizárólag államilag kihirdetett vészhelyzetben és csak rövid időre oldható fel a tilalom.
A rendelet hatásainak vizsgálatára az Európai Bizottság két évvel a hatálybalépés után átfogó felülvizsgálatot végez majd, beleértve az engedélyezési rendszer működésének értékelését is.
A most született előzetes megállapodást ezután még hivatalosan jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, mielőtt a rendelet véglegessé válik és életbe lép.
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a nyáron beszélt arról, hogy a REPowerEU teljesen tönkretenné Magyarország energiabiztonságát és versenyképességét, az orosz energiaforrások kizárása többszörösére növelné a rezsiköltségeket, ezért azt a kormány élesen ellenzi. Magyarország szeptemberben egy országgyűlési határozattal pedig hivatalosan is jelezte, hogy nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére. A kormány szerint az azonnali lemondás jelentős gazdasági terheket róna az országra, veszélyeztetve a rezsicsökkentést és az energiaellátás biztonságát. Ugyanakkor a határozat nyitva hagyja az alternatív energiaforrások kiépítésének lehetőségét.
A magyar kormány szerint az orosz gázra hazánknak szüksége van. Ez volt az egyik legfontosabb ügy, ami miatt Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Donald Trump amerikai elnöknél november elején. A megbeszélés után a kormányfő bejelentette, hogy Magyarország teljes szankciómentességet kap az Egyesült Államok elnökétől a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében is.