Döntött az EU az orosz gáz teljes kitiltásáról, így érinti Magyarországot: ezek a pontos dátumok – „Nagy győzelem Európának”

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva „fegyverként” kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon. A tervezet jogilag kötelező, lépcsőzetes tiltást vezet be az orosz LNG- és vezetékes gáz behozatalára: az LNG-import 2026 végére, a vezetékes gáz pedig 2027 őszére teljesen megszűnik – derült ki az Európai Unió Tanácsa közleményéből.

Az Európai Unió jogilag kötelező tiltást vezetne be az orosz gáz minden formájára / Fotó: NurPhoto via AFP

Lars Aagaard dán energiaügyi miniszter „történelmi előrelépésnek” nevezte a megállapodást, amely szerinte jelentősen erősíti az EU energiabiztonságát és a kontinens függetlenségét.

A szabályozás átmeneti időszakot biztosít a már meglévő szerződések számára

A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződésekre a tilalom 2026 tavaszától lép életbe. Az LNG esetében április 25-én, a vezetékes gáz esetében június 17-én. A hosszú távú LNG-szerződések 2027. január 1-jétől, míg a hosszú távú vezetékes gázszerződések 2027. szeptember 30-tól esnek tiltás alá – ez utóbbi legkésőbb 2027. november 1-jéig akkor is érvénybe lép, ha a gáztárolási előírások teljesülnek.

A meglévő szerződések csak korlátozott, műszaki jellegű okokból módosíthatók, és semmiképp nem növelhetik az import mennyiségét.

A gyakorlati végrehajtást egy új előzetes engedélyezési rendszer biztosítja. Ebben az orosz eredetű vagy átmeneti időszak alá tartozó gázimport esetében legkésőbb egy hónappal az érkezés előtt kell benyújtani az adatokat, míg más országokból származó importnál 5–7 nappal korábban. Az eljárás alól mentesülnek azok az országok, amelyek jelentős mennyiségben exportálnak gázt az EU-ba, tiltják vagy korlátozzák az orosz importot, vagy nincs infrastruktúrájuk annak fogadására. Ezt a listát az Európai Bizottság frissítheti, és vissza is vonhatja az egyes országok mentességét, ha bizonyított a szabályok megkerülése.